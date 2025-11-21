Pranešimas apie antrojo sandorio etapo su strateginiu investuotoju eigą ir investuotojo kreipimosi į konkurencijos tarybas statusą

“Novaturo” grupė dar rugsėjo pradžioje informavo, kad antrojo sandorio etapo šalys, planavusios iki rudens užbaigti antrąjį etapą, po kurio strateginis investuotojas Neset Kockar būtų padidinęs savo akcijų paketą iki maždaug 33 proc., tuo metu sandorį nutraukė, toliau tęsdamos derybas dėl papildomo akcijų paketo įsigijimo. Šiuo metu šalys bendrovę informavo, kad derybos dėl antrojo sandorio etapo yra nutrauktos.
Tuo pačiu „Novaturo“ grupė primena, kaip jau skelbta anksčiau, Lietuvos, Latvijos ir Estijos konkurencijos tarybos yra pradėjusios oficialias procedūras pagal investuotojo Neset Kockar kreipimąsi dėl galimybės įsigyti papildomą „Novaturo“ akcijų paketą, kurios yra tęsiamos. Visose šalyse sprendimų priėmimas numatomas iki 2026 m. pirmojo ketvirčio pabaigos.
Apie įmonę
„Novaturo“ grupė yra daugiau nei 25-erius metus patirties sukaupęs, plačiausią krypčių asortimentą siūlantis kelionių organizatorius Baltijos šalyse. Bendrovė siūlo vasaros ir žiemos poilsines, pažintines, egzotines, slidinėjimo, darbostogų bei grupines keliones daugelyje krypčių visame pasaulyje. Audituotais duomenimis, 2024 m. „Novaturo“ grupė fiksavo 201 mln. eurų pajamų ir aptarnavo 239 tūkst. keleivių Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje.
