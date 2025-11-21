Hilding Linnqvists tidiga måleri blommar mot svart

Uppsala, Nov. 21, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

Hilding Linnqvist Allt blommar mot svart 29 nov - 25 jan 2026 Bror Hjorths Hus, Uppsala

Hilding Linnqvist

Allt blommar mot svart

29 nov–25 jan 2026

Bror Hjorths Hus

Pressvisning: Fredag 28 nov kl 10-12 (se mer nedan)

Utställning Allt blommar mot svart gör ett koncentrerat nedslag i konstnären Hilding Linnqvists (1891–1984) tidiga produktion. Med ett fyrtiotal verk, oljemålningar, akvareller och teckningar, gjorda under åren 1915–1922 tjänar den både som introduktion till och fördjupning av konstnärskapets centrala teman.

Utställningens titel är hämtad från Vilhelm Ekelunds dikt Åh det finns stunder (1906). Ekelund var en av Hilding Linnqvists många litterära inspirationskällor. Kring år 1920 utförde Linnqvist flera målningar med svart bakgrund, som utgör en särskilt spännande del av den tidiga produktionen. De svarta målningarna binder samman utställningen och tjänar som nycklar till de teman som uppehöll Linnqvist under denna formativa period – både för honom och för den svenska naivismen i stort.

Utställningen innehåller flera av de tidiga skildringarna av Stockholm, som Skanstullsmotivet Månljus vid en kvarn (1915–1916), symboltyngda verk som Tagetes (1920) och ljuvliga exempel på hans fria bildfabulerande, som Nattlig utflykt (1921). Allt blommar mot svart innefattar också flera verk gjorda under Linnqvists första utlandsresa, som gick till England, Frankrike och Italien år 1920–1922. Resandets betydelse lyfts i utställningen genom skisser, teckningar och oljemålningar, som därmed också ger en kärnfull inblick i Linnqvists arbetsprocess.

Utställningen görs i nära samarbete med Stiftelsen Hilding Linnqvists konst.

Utställningskommissarie är Adam Rosenkvist.





PRESSVISNING:



Välkommen på förhandsvisning av utställningen fre 28 nov kl 10–12.

Utställningskommissarie Adam Rosenkvist finns på plats.



Avtala tid med: Mattias Enström, intendent, 018-567032 eller mattias@brorhjorthshus.se



PRESSBILDER:



Finns på press.brorhjorthshus.se



Frågor? mattias@brorhjorthshus.se



INVIGNING:



Utställningen invigs lör 29 nov kl 14.00



av Adam Rosenkvist, utställningskommissarie.



FÖREDRAG:



Onsdag 14 januari kl 19.00





”Hilding Linnqvists tidiga år”



Susanna Slöör, konstnär och ordförande i Stiftelsen Hilding Linnqvists konst.





Onsdag 21 januari kl 19.00



”Med pennan som känselspröt mot världen – Hilding Linnqvists resor och teckningar” Adam Rosenkvist, konsthistoriker och utställningskommissarie.



ÖPPET:



Tors–sön kl 12–16



Jul- och nyår: 26-30/12 & 1-6/1 kl 12-16

Kvällsöppet: 11/12 & 15/1 kl 18-20



Bror Hjorths Hus är ett konstnärsmuseum i Uppsala inrymt i Bror Hjorths tidigare bostad och ateljé. Förutom Bror Hjorths konst, visas utställningar med andra konstnärer i en tillbyggd konsthall. Museet har också en museibutik och kafédel. Oavsett om du kommer för att se Bror Hjorths konst, någon av de tillfälliga utställningarna i konsthallen, delta i konstskola eller lyssna på ett föredrag eller konsert hoppas vi att du lämnar huset med en känsla av att du upplevt något utöver det vanliga. Bror Hjorth (1894-1968) räknas som en av de stora modernisterna i svensk konst, lika mycket målare som skulptör och dessutom en skicklig tecknare. Hans konst är en hyllning till kärleken, musiken och livet. Med sina många målningar, skulpturer, reliefer och teckningar ger museet en unik bild av ett spännande och rikt konstnärskap.

Contacts

Marknadsförare/Intendent

Mattias Enström



mattias@brorhjorthshus.se

018-567032



Museichef

Tomas Järliden



tomas@brorhjorthshus.se

018-567034

018-567030



