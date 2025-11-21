Ubisoft annonce ses résultats pour le premier semestre 2025-26

UBISOFT ANNONCE SES RESULTATS POUR LE PREMIER SEMESTRE 2025-26

La transaction avec Tencent est en bonne voie d’être finalisée dans les prochains jours

Toutes les conditions suspensives ont été satisfaites

Net bookings du T2 supérieur aux attentes

Objectifs FY2025-26 confirmés

PREMIER SEMESTRE 2025-26: Net bookings de 772,4 M€, en hausse de 20,3% sur un an

En M€



Variation publiée vs.

S1 2024-25



En % du net bookings total S1 2025-26 S1 2024-25 Chiffre d’affaires IFRS15 657,8 -2,1% NA NA Net bookings 772,4 20,3% NA NA Net bookings digital 685,8 30,2% 88,8% 82,0% Net bookings PRI 475,3 51,9% 61,5% 48,7% Net bookings back-catalogue 741,4 50,0% 96,0% 76,9% Résultat opérationnel IFRS -120,2 NA NA NA Résultat opérationnel non-IFRS 27,1 NA 3,5% -39,3%

Net bookings du T2 supérieur aux attentes, à 490,8 M€, contre une guidance d’environ 450 M€, en hausse de 39% sur un an. La surperformance a été portée par des partenariats plus importants qu’anticipés et soutenue par un back-catalogue robuste, tous deux illustrant la force des marques du Groupe.

Poursuite des progrès de la transformation du Groupe :

La transaction avec Tencent est en bonne voie d’être finalisée dans les prochains jours. Toutes les conditions suspensives ont été satisfaites. À la clôture, l’investissement de 1,16 Md€ permettra de désendetter le Groupe. Il favorisera également l’accélération de la croissance des franchises de Vantage Studios 1 , en soutenant des opportunités d’investissement ciblées dans le reste du Groupe et en facilitant les efforts de réorganisation en cours.

, en soutenant des opportunités d’investissement ciblées dans le reste du Groupe et en facilitant les efforts de réorganisation en cours. La définition du nouveau modèle opérationnel du Groupe, articulé autour des Creative Houses et visant à renforcer la vision créative, la focalisation, l’efficacité, l’autonomie, et la clarté des responsabilités, sera finalisée d’ici la fin de l’année, avec le détail dévoilé en janvier 2026.

et visant à renforcer la vision créative, la focalisation, l’efficacité, l’autonomie, et la clarté des responsabilités, sera finalisée d’ici la fin de l’année, avec le détail dévoilé en janvier 2026. Le programme de réduction des coûts du Groupe progresse conformément au plan, avec pour objectif au moins 100 M€ d’économies supplémentaires de coûts fixes d’ici FY2026-27 vs FY2024-25, soutenu par des restructurations ciblées et une discipline continue en matière de recrutement.





Désendettement du Groupe : La position de dette nette non-IFRS de 1,15 Md€ à fin septembre s’accompagne d’une trésorerie et équivalents de trésorerie de 668 M€. Le produit de 1,16 Md€ issu de la transaction avec Tencent permettra de désendetter le Groupe, notamment grâce au remboursement anticipé des prêts Term Loan et Schuldschein, dont l’encours restant s’élève à environ 286 M€2.

Line-up FY2025-26: Le lancement d’Anno 117: Pax Romana™ a eu lieu le 13 novembre avec une note Metacritic de 85. Le mise à jour d’Assassin’s Creed® Mirage – Valley of Memory – est sortie le 18 novembre. L’extension d’Avatar Frontiers of Pandora™ « From the Ashes » sortira le 19 décembre, coïncidant avec le nouveau film. Le remake de Prince of Persia™: The Sands of Time, Rainbow Six® Mobile, The Division® Resurgence et un titre non annoncé sont prévus au T4.

Objectifs FY2025-26 confirmés.

Splinter Cell: Deathwatch est sorti le 14 octobre, obtenant un score de 86% sur Rotten Tomatoes et entrant dans le Top 10 quotidien de Netflix dans plus de 12 pays, dont six jours consécutifs aux États-Unis.

Paris, le 21 novembre 2025 – Ubisoft publie ses résultats pour le premier semestre 2025-26.

Yves Guillemot, co-fondateur et Directeur général, déclare : La finalisation de notre transaction stratégique avec Tencent – qui verra Tencent devenir actionnaire minoritaire de notre nouvelle filiale, Vantage Studios, est désormais imminente, toutes les conditions suspensives ayant été satisfaites. Cela marque une étape majeure dans la transformation d’Ubisoft, renforçant significativement notre position financière en apportant 1,16 Md€ de liquidités, permettant le désendettement du Groupe comme prévu. Cela permettra également à Vantage Studios d’accélérer la croissance de nos franchises phares sous l’impulsion d’une équipe de direction dédiée.

Dans un marché fortement concurrentiel, Ubisoft a enregistré un net bookings supérieur à ses prévisions, porté par des partenariats plus élevés qu’attendu, soulignant l’attractivité et la portée de nos marques. Notre portefeuille a affiché des dynamiques contrastées ce trimestre, avec des tendances plus modérées pour Rainbow Six Siege, qui traverse une phase d’évolution dans un environnement FPS intense, compensées par de solides performances sur le reste du catalogue. La franchise Assassin’s Creed a dépassé nos attentes, confirmant sa dynamique positive et sa capacité à engager durablement les joueurs. The Division 2 a également poursuivi sa bonne performance, bénéficiant de la dynamique du DLC Battle for Brooklyn, le jeu ayant déjà dépassé sur le premier semestre le niveau du net bookings annuel de l’an dernier.

En parallèle, les progrès réalisés dans la maîtrise de notre base de coûts fixes renforcent notre confiance dans notre capacité à poursuivre l’amélioration structurelle de notre efficacité opérationnelle. Associés à la croissance du chiffre d’affaires, ces efforts contribueront au retour à une génération de trésorerie solide dans les prochaines années.

Vantage Studios représente un élément central de la transformation du Groupe vers un nouveau modèle opérationnel, bâti autour de Creatives Houses. Nous aurons finalisé la conception de cette nouvelle organisation d’ici la fin de l’année autour d’entités autonomes, efficaces, focalisées et responsables, chacune dotée de sa propre direction, de sa vision créative et de sa feuille de route stratégique. Cette transformation à l’échelle du Groupe traduit notre ambition de réinventer nos modes de création et d’organisation, dans le but de proposer des jeux de grande qualité à nos joueurs et de la valeur durable pour nos partenaires et nos actionnaires. Les détails complets de ce nouveau modèle opérationnel seront dévoilés en janvier. »

Activité du T2/S1

Le net bookings s’est établi à 491 M€ ce trimestre, au-dessus de la guidance et en hausse de 39 % par rapport à l’an dernier. La surperformance a été portée par des partenariats plus solides qu’attendu, démontrant la puissance et l’attractivité du portefeuille ainsi que la contribution significative des séries TV en prises de vues réelles et d’animation. Hors partenariats, le back-catalogue ce trimestre a été robuste et conforme aux attentes, globalement stable d’une année sur l’autre, mais marqué par des dynamiques contrastées.

Le net bookings du semestre s’est établi à 772 M€, en hausse de 20 % par rapport à l’an dernier, avec 34 millions de MAU et 88 millions d’utilisateurs uniques sur consoles et PC, en légère baisse hors XDefiant.

La franchise Assassin’s Creed® a affiché une solide performance au T2, avec Assassin’s Creed® Shadows et le reste du catalogue de la marque en surperformance. Depuis le début de l’année, Assassin’s Creed a généré 211 millions de jours de sessions de jeu, soit une hausse d’environ 35 % par rapport à la moyenne des deux dernières années. Shadows a bénéficié du lancement du mode New Game+, très attendu par la communauté, qui a introduit une difficulté accrue et de nouveaux défis pour les joueurs. L’extension Claws of Awaji, sortie le 16 septembre, a contribué à réengager les joueurs. Elle a été saluée comme un ajout solide au jeu de base, offrant de nouveaux combats de boss uniques dans une atmosphère à la fois belle et sombre. Assassin’s Creed Shadows atteindra un public plus large avec son lancement sur Nintendo Switch 2 le 2 décembre prochain. En dehors de Shadows, le reste du back-catalogue Assassin’s Creed a également enregistré une bonne performance, soulignant la force de la franchise. Concernant le trimestre en cours, Ubisoft a lancé Valley of Memory le 18 novembre, une mise à jour majeure gratuite pour Assassin’s Creed Mirage, apportant de nouveaux contenus et un nouveau chapitre de l’histoire de Basim se déroulant à AlUla. Les premiers retours de la communauté sont très positifs, l’activité des joueurs sur Assassin’s Creed Mirage ayant doublé après le lancement de la mise à jour, permettant au jeu d’atteindre le cap des 10 millions de joueurs.

Dans un marché FPS hautement concurrentiel, Tom Clancy’s Rainbow Six® Siege a continué d’attirer de nouveaux joueurs ce trimestre, avec des niveaux d’acquisition deux fois plus élevés d’une année sur l’autre. Le jeu a également maintenu un fort niveau d’activité, avec un nombre de joueurs uniques stable d’un trimestre à l’autre et en hausse à deux chiffres par rapport à l’an dernier. Le nombre de jours de session de jeu et le temps de jeu ont également augmenté à la fois séquentiellement et d’une année sur l’autre. Cependant, dans le cadre de l’évolution de Siege et de son passage en accès gratuit, une hausse temporaire de la triche a impacté l’activité et les dépenses des joueurs par rapport aux attentes. Avec des ressources supplémentaires désormais en place et des recrutements prévus, l’équipe a identifié les principaux problèmes et les traite activement grâce à un plan robuste. Après avoir consacré une grande partie de l’année à mettre en place de nouvelles fondations pour le jeu, l’équipe explore désormais une nouvelle approche saisonnière, introduisant plusieurs mises à jour tout au long de chaque saison. Cette approche met l’accent sur l’expérience de jeu core et sur les joueurs le plus engagés. Ce changement vise à offrir un flux plus régulier d’expériences inédites et variées, afin de maintenir l’engagement des joueurs et de soutenir la croissance de la franchise à long terme. La communauté de Siege reste fortement engagée et passionnée par le succès du jeu. L’équipe de développement est tout aussi déterminée à travailler en étroite collaboration avec les joueurs pour répondre aux retours récents, avec un accent particulier sur les mesures anti-triche et l’équilibrage du gameplay.

Comme annoncé lors du Munich Major le 16 novembre, à partir de la Saison 4, l’équipe doublera le nombre de mises à jour anti-triche par semaine et introduira de nouvelles solutions de prévention. Du côté de l’équilibrage, l’équipe accélère ses efforts en Saison 4, avec quatre mises à jour par saison prévues pour l’Année 11, en cohérence avec le nouveau rythme de contenu. Pour célébrer le 10e anniversaire de Siege en décembre, les joueurs pourront profiter de récompenses quotidiennes et d’un événement spécial dans le jeu, prévu pour la mi-décembre.

The Division® 2 a continué de bénéficier de la dynamique de la sortie du DLC Battle for Brooklyn en mai, ainsi que de mises à jour de contenu régulières, continuant d’attirer de nouveaux joueurs. Parallèlement à la hausse du nombre de joueurs, l’engagement est en progression, avec un deuxième trimestre record en termes de nombre de jours de session de jeu depuis FY2020-21. La performance du jeu ce semestre a déjà dépassé le net bookings annuel de l’an dernier.

Avatar: Frontiers of Pandora a affiché une solide performance ce trimestre suite de l’annonce en juillet de la mise à jour apportant la vue à la troisième personne en accès gratuit pour tous les joueurs dès le 5 décembre. Cette fonctionnalité était très attendue par la communauté. Le jeu a également retrouvé une bonne dynamique avec l’annonce de l’extension « From the Ashes ».

Star Wars Outlaws™ a été lancé sur Nintendo Switch 2 en septembre, avec un accueil très favorable de la part de la critique et des joueurs. Cette sortie a élargi l’audience du jeu et a été saluée pour ses visuels exceptionnels, son optimisation technique, ses performances fluides et sa transition transparente vers le nouveau hardware de Nintendo.

T3

Tom Clancy’s Splinter Cell : Deathwatch, la série animée Netflix lancée le 14 octobre, a enregistré un fort engagement mondial, figurant dans le Top 10 quotidien de Netflix dans plus de 12 pays, dont six jours consécutifs aux États-Unis, illustrant le fort attrait de la franchise. Avec un score de 86 % sur Rotten Tomatoes, la série a été saluée pour la qualité de son animation, ses séquences d’action cinématographiques et sa fidélité à l’univers et à la chronologie de la franchise. Son renouvellement pour une deuxième saison soutient la stratégie long terme visant à approfondir l’engagement via des partenariats cross-média, en étendant la portée des marques emblématiques d’Ubisoft à travers les jeux, le publishing et les adaptations à l’écran. Cela renforce la valeur de la marque à long terme à l’approche du remake de Splinter Cell actuellement en développement au sein du studio Ubisoft Toronto.

Anno 117 : Pax Romana, lancé le 13 novembre, marque un nouveau chapitre ambitieux pour la franchise Anno. S’appuyant sur la forte dynamique de la marque et sortant pour la première fois simultanément sur PC et consoles, le titre se distingue par son ampleur impressionnante, la qualité saisissante de ses visuels et sa simulation économique approfondie. Déjà reconnu par l’industrie — notamment avec le prix du « Meilleur jeu PC » à la Gamescom —, le jeu a été salué par la critique dès son lancement, avec un score Metacritic de 85, le meilleur score jamais enregistré pour un jeu de la franchise, qui se traduit par une forte hausse des dépenses consommateurs après une semaine par rapport au très réussi Anno 1800. IGN lui a attribué la note de 9/10, le qualifiant de « superbe jeu de construction antique, digne d’une standing ovation ». Pour la première fois dans la série, les joueurs peuvent choisir leur province de départ, chacune se distinguant par une identité culturelle propre et des mécaniques de jeu uniques qui renforcent la liberté de choix du joueur. Ces innovations enrichissent la profondeur et la rejouabilité du titre, posant les bases d’un engagement durable des joueurs et d’une expérience post-lancement dense et soutenue.

L’extension « From The Ashes » d’Avatar : Frontiers of Pandora sortira le 19 décembre. Prévue pour coïncider avec la sortie en salles du film Avatar : Fire and Ash, cette extension ambitieuse invite les joueurs à suivre le parcours de So’lek, un guerrier Na’vi aguerri en quête de vengeance contre le clan impitoyable des Ash. Elle introduit un nouveau gameplay intense au cœur de la forêt dévastée de Kinglor et révèle une nouvelle sous-région, The Ravines.

Progrès dans la transformation du Groupe

Finalisation de la transaction annoncée avec Tencent

Toutes les conditions suspensives de la transaction ont été satisfaites, permettant la finalisation dans les prochains jours de la cession à Tencent d’une participation minoritaire dans sa nouvelle filiale — Vantage Studios. Il s’agit d’une étape majeure dans la transformation d’Ubisoft. Le produit de cette transaction permettra de désendetter le Groupe sur une base de dette nette consolidée non-IFRS, tout en offrant une flexibilité financière accrue pour accompagner sa transformation stratégique.

La première Creative House — construite autour des franchises Assassin’s Creed, Far Cry et Tom Clancy’s Rainbow Six — opérera selon trois principes directeurs : Autonomie, Focus et Expérience du joueur. Une nouvelle équipe de direction est en cours de constitution, incluant des Responsables de Franchises, afin de promouvoir l’excellence créative et l’agilité opérationnelle de chaque marque, dans la perspective de bâtir des écosystèmes de marque capables de générer des revenus annuels de plus d’un milliard d’euros.

Nouveau modèle opérationnel annoncé en janvier 2026

D’ici la fin de l’année, le Groupe aura finalisé la conception de son nouveau modèle opérationnel articulé autour des Creative Houses, des unités d’affaires indépendantes visant à renforcer la vision créative, la focalisation, l’efficacité, l’autonomie et la clarté des responsabilités. Les détails complets de ce modèle seront dévoilés en janvier 2026.

Renforcement du bilan

À fin septembre, le Groupe présentait une dette nette non-IFRS de 1,15 Md€, accompagnée d’une trésorerie et d’équivalents de trésorerie de 668 M€. Le produit de 1,16 Md€ issu de la transaction avec Tencent permettra de désendetter le Groupe, notamment via le remboursement anticipé du crédit bancaire et du Schuldschein, dont l’encours restant s’élève à environ 286 M€3. Pour rappel, 210 M€ sont dus le mois prochain. Par ailleurs, Ubisoft annulera son crédit syndiqué non tiré et engagera des discussions avec ses partenaires bancaires afin de mettre en place une nouvelle facilité destinée à soutenir ses ambitions stratégiques, en ligne avec la transformation du Groupe actuellement en cours.

Plan de réduction des coûts en bonne voie

Le programme de réduction des coûts d’Ubisoft, visant au moins 100 M€ d’économies de coûts fixes4 d’ici FY2026‑27 vs. FY2024‑25, est en bonne voie et progresse bien.

Grâce à une discipline continue en matière de recrutement et à des efforts de restructuration ciblés, les effectifs mondiaux d’Ubisoft s’élevaient à 17 097 fin septembre 2025, soit une baisse d’environ 1 500 employés sur les 12 derniers mois et d’environ 700 depuis la fin mars 2025. En octobre, un programme de départs volontaires ciblé ainsi qu’une proposition de projet de restructuration ont été mis en place dans nos studios du Nord de l’Europe.

La base de coûts fixes du S1 FY2025‑26 s’est établie à environ 701 M€, en baisse de 69 M€ et de 9 % en glissement annuel, incluant un effet de change favorable.

Mise à jour IFRS : Retraitement de l’exercice FY2024-25 et impact sur les comptes du S1 FY2025-26

Suite à la position de ses auditeurs dans le cadre de l’examen des comptes financiers du premier semestre, la Société a revu son analyse relative à la reconnaissance du revenu selon la norme IFRS 15 d’un partenariat conclu sur l’exercice FY2024-25, ce qui l’a conduite à retraiter ses comptes FY2024-25 conformément à la norme IAS 8. L’échéancier de paiement basé sur l’utilisation a conduit à comptabiliser ce partenariat en chiffre d’affaires selon IFRS 15 au fur et à mesure de l’utilisation. Cette position, désormais appliquée par le Groupe, a également eu pour conséquence qu’un partenariat signé au T2 FY2025-26 ne soit pas reconnu en chiffre d’affaires IFRS 15.

Ce retraitement entraîne un non-respect par la Société de son ratio de levier prévu dans certains accords de financement existants au 30 septembre 2025. Toutefois, cette situation est en cours de résolution grâce aux actions susmentionnées concernant les instruments de dette concernés.

Le retraitement des comptes financiers de l’exercice précédent est détaillé en annexe du communiqué de presse. Ce retraitement comptable IFRS n’a aucun impact sur les indicateurs non-IFRS du Groupe tels que définis ci-après.

Reprise de la cotation

Ubisoft a demandé à Euronext la reprise de la cotation des actions (ISIN FR0000054470) et des obligations à échéance 2027 (ISIN FR0014000O87) émises par Ubisoft Entertainment, ainsi que des obligations convertibles et/ou échangeables en actions nouvelles et/ou existantes à échéance 2028 (ISIN FR001400DV38) et 2031 (ISIN FR001400MA32), à compter du 21 novembre, à l’ouverture du marché. La cotation reprendra à 10h CET.

Note

Le Groupe présente des indicateurs à caractère non strictement comptable car ils illustrent mieux les performances opérationnelles et financières d’Ubisoft. Les définitions des indicateurs alternatifs de performance ainsi que le tableau de réconciliation entre le compte de résultat consolidé IFRS et le compte de résultat consolidé non-IFRS sont disponibles en annexe de ce communiqué.

Compte de résultat et principaux éléments financiers

En millions d’Euros S1

2025-26 % S1

2024-25 % Chiffre d’affaires IFRS15 657,8 671,9 Retraitements liés à la norme IFRS15 114,6 -29,7 Net bookings 772,4 642,3 Marge brute basée sur le net bookings 692,2 89,6% 552,0 85,9% Frais de Recherche et Développement non-IFRS -411,6 -53,3% -503,5 -78,4% Frais Commerciaux non-IFRS -129,1 -16,7% -178,4 -27,8% Frais Généraux et Administratifs non-IFRS -124,5 -16,1% -122,2 -19,0% Total Frais Commerciaux et Frais Généraux non-IFRS -253,6 -32,8% -300,6 -46,8% Résultat opérationnel courant non-IFRS 27,1 3,5% -252,1 -39,3% Résultat opérationnel IFRS -120,2 -271,8 BPA dilué non-IFRS (en €) -0,28 -1,64 BPA dilué IFRS (en €) -1,23 -1,94 Trésorerie provenant des activités opérationnelles non-IFRS (*) -240,3 -106,1 Dépenses liées aux investissements en R&D 542,8 612,5 Situation financière nette non-IFRS -1,148,8 -1 102,2

(*) Sur la base du tableau de flux de trésorerie pour comparaison avec les autres acteurs du secteur (non revu).

Chiffre d’affaires et net bookings

Le chiffre d’affaires IFRS15 du deuxième trimestre 2025-26 s'élève à 347,1 M€, en baisse de 0,4% (2,1% à taux de change constants5), par rapport aux 348,4 M€ réalisés au deuxième trimestre 2024-25. Le chiffre d’affaires IFRS15 au premier semestre 2025-26 s'élève à 657,8 M€, en baisse de 2,1% (0,3% à taux de change constants) par rapport aux 671,9 M€ réalisés au premier semestre 2024-25.

Le net bookings du deuxième trimestre 2025-26 s'élève à 490,8 M€, en hausse de 39,3% (41,6% à taux de change constants) par rapport aux 352,3 M€ réalisés au deuxième trimestre 2024-25. Le net bookings au premier semestre 2025-26 s'élève à 772,4 M€, en hausse de 20,3% (22,6% à taux de change constants) par rapport aux 642,3 M€ réalisés au premier semestre 2024-25.

Principaux éléments du compte de résultat6

Le résultat opérationnel non-IFRS s’élève à 27,1 M€ versus les -252,1 M€ réalisés au premier semestre 2024-25.

Le résultat net non-IFRS part du Groupe s’élève à -37,0 M€, soit un résultat par action (dilué) non-IFRS de -0,28 €. Ils s’étaient respectivement élevés à -208,1 M€ et -1,64€ sur le premier semestre 2024-25.

Le résultat net IFRS part du Groupe ressort à -161,3 M€, soit un résultat par action (dilué) IFRS de -1,23 €. Ils s’élevaient respectivement à -246,7 M€ et -1,94€ sur le premier semestre 2024-25.

Principaux éléments de flux de trésorerie7

La consommation de trésorerie provenant des activités opérationnelles non-IFRS s’élève à 240,3 M€ (contre une consommation de 106,1 M€ au premier semestre 2024-25. Ceci reflète une capacité d'autofinancement non-IFRS à -138,9 M€ (contre -290,9 M€ au premier semestre 2024-25) et une hausse du BFR non-IFRS de 101,5 M€ (contre une baisse de 184,9 M€ au premier semestre 2024-25).

Principaux éléments de bilan et de liquidités

Au 30 septembre 2025, les fonds propres s'élèvent à 1 566 M€, en baisse sur un an suite au récent retraitement des comptes de l’exercice 2024-25 et l’endettement net non-IFRS s'établit à 1 149 M€, en légère hausse par rapport à un endettement net de 1 102 M€ au 30 septembre 2024 (l’endettement net IFRS s’élève à 1 420 M€, dont 271 M€ liés au retraitement comptable IFRS16). Au 30 septembre 2024, la trésorerie et équivalents de trésorerie s’établit à 668,2 M€.

Le management a établi les comptes consolidés du Groupe selon le principe de continuité d’exploitation en s’appuyant sur l’hypothèse structurante de la finalisation de l’opération avec Tencent, assortie d’un apport en trésorerie de 1,16 Md€. Toutes les conditions suspensives ayant été satisfaites, la clôture de l’opération est attendue dans les prochains jours.

Perspectives

Troisième trimestre 2025-26



Le net bookings pour le troisième trimestre 2025-26 devrait s’établir à environ 305 M€.

Exercice 2025-26



Le Groupe confirme ses objectifs financiers. Il prévoit un net bookings stable sur un an, un résultat opérationnel non-IFRS proche de l’équilibre et un Free Cash-Flow négatif. Suite à la clôture de la transaction avec Tencent, le Groupe prévoit de maintenir une position de dette nette consolidée non-IFRS autour de zéro.

Le lancement d’Anno 117: Pax Romana a eu lieu le 13 novembre. La mise à jour d’Assassin’s Creed Mirage – Valley of Memory – est sortie le 18 novembre. L’extension d’Avatar Frontiers of Pandora « From the Ashes » sortira le 19 décembre, coïncidant avec le nouveau film. Le remake de Prince of Persia: The Sands of Time, Rainbow Six Mobile, The Division Resurgence et un titre non annoncé sont prévus au T4.

Au-delà de l’exercice 2025-26

Le Groupe s’attend à un retour à un résultat opérationnel non-IFRS positif et à une génération de Free Cash-Flow sur l’exercice 2026-27, et à avoir du contenu significatif provenant de ses principales franchises sur les exercices 2026-27 et 2027-28.

Conférence téléphonique

Le Groupe tiendra ce jour, vendredi 21 novembre 2025, une conférence téléphonique en anglais à 9h30 heure de Paris / 3h30 heure de New York.

Celle-ci sera accessible en direct et en différé au lien suivant :

https://edge.media-server.com/mmc/p/h9jsejk9

Contacts

Communication financière







Alexandre Enjalbert

Head of Investor Relations

+ 33 1 48 18 50 78



alexandre.enjalbert@ubisoft.com



Relations Presse







Emmanuel Carré



Attaché de Presse

+33 1 48 18 50 91

emmanuel.carre@ubisoft.com









Disclaimer

Ce communiqué peut contenir des données financières estimées, des informations sur des projets et opérations futurs, ou sur des performances financières à venir. Ces éléments de projection sont donnés à titre d’objectifs. Ils sont soumis aux risques et incertitudes des marchés et peuvent varier considérablement par rapport aux résultats effectifs qui seront publiés. Les données financières estimées ont été approuvées par le Conseil d’Administration et n’ont pas été revues par les Commissaires aux comptes. (Des informations complémentaires figurent dans le Document d’Enregistrement Universel d’Ubisoft, déposé le 19 juin 2025 auprès de l’Autorité des marchés financiers).

À propos d’Ubisoft

Ubisoft est un créateur d’univers reconnu, dont la mission est d’enrichir la vie des joueurs à travers des expériences de divertissement originales et inoubliables. Portées par des équipes réparties dans le monde entier, ses productions couvrent un large éventail de jeux emblématiques, parmi lesquels Assassin’s Creed®, Brawlhalla®, For Honor®, Far Cry®, Tom Clancy’s Ghost Recon®, Just Dance®, Les Lapins Crétins®, Tom Clancy’s Rainbow Six®, The Crew® et Tom Clancy’s The Division®. Avec Ubisoft Connect, les joueurs bénéficient d’un écosystème de services leur permettant d’enrichir leur expérience, de débloquer des récompenses et de rester connectés, quelle que soit la plateforme utilisée. Grâce à l’abonnement Ubisoft+, ils peuvent accéder dès leur sortie aux nouveautés, aux éditions premium et aux contenus additionnels, que ce soit sur PC, consoles ou via le cloud. Sur l’exercice fiscal 2024-2025, Ubisoft a réalisé un chiffre d’affaires net de 1,85 milliard d’euros. Pour en savoir plus: www.ubisoftgroup.com.

© 2025 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Ubisoft and the Ubisoft logo are registered trademarks in the US and/or other countries.

ANNEXES

Définition des indicateurs financiers à caractère non strictement comptable

Les indicateurs de performance alternatifs suivants ne sont pas présentés dans les états financiers :

Le net bookings correspond au chiffre d’affaires retraité de la composante services et intégrant les engagements fermes liés aux contrats de licence ou de distribution, reconnus indépendamment de la réalisation d’obligation de performance, et retraité des impacts de financement (composantes financement et réductions de prix).

PRI : Player Recurring Investment/investissement récurrent des joueurs (ventes d’items, DLC/Season Pass, abonnements, publicités).

Le résultat opérationnel non-IFRS, calculé sur la base du net bookings, correspond au résultat opérationnel sous déduction des éléments suivants :

rémunérations payées en actions dans le cadre des plans d’attribution d’actions gratuite et plans d’épargne groupe;

composante financement des contrats de vente ;

dépréciation des actifs incorporels acquis à durée de vie indéfinie ;

résultat non opérationnel lié à une restructuration dans l’organisation du groupe.

La marge opérationnelle non-IFRS correspond au rapport entre le résultat opérationnel non-IFRS et le net bookings. Ce ratio traduit la performance économique.

Le résultat net non-IFRS correspond au résultat net après déduction :

des retraitements inclus dans le résultat opérationnel non-IFRS ci-dessus ;

des produits et charges liés à la réévaluation postérieurement à la période d’évaluation des éventuelles contreparties variables consenties dans le cadre de regroupements d’entreprises ;

des intérêts selon IFRS 9 sur l’emprunt obligataire OCEANE ;

des effets d’impôts sur ces ajustements.

Le résultat net non-IFRS – part du groupe correspond au résultat net non-IFRS attribuable aux propriétaires de la société mère.

Le BPA dilué non-IFRS correspond au résultat net – part du groupe non-IFRS rapporté au nombre moyen pondéré d’actions après exercice des droits des instruments dilutifs.

Le tableau de financement retraité intègre :

La capacité d’autofinancement non-IFRS qui inclut : les frais de logiciels internes et développements extérieurs présentés en IFRS dans la trésorerie provenant des activités d’investissement, ces coûts faisant partie intégrante de l’activité du groupe ; le retraitement net d’impôt des impacts liés à l’application de la norme IFRS 15 ; le retraitement des engagements liés aux contrats de location liés à l’application de la norme IFRS 16 ; les impôts exigibles et différés ;

qui inclut : La variation du besoin en fonds de roulement non-IFRS qui inclut les mouvements d’impôts différés et retraite les impacts nets d’impôt liés à l’application de la norme IFRS 15, annulant ainsi le produit ou charge d’impôt différé présenté dans la capacité d’autofinancement non-IFRS ;

qui inclut les mouvements d’impôts différés et retraite les impacts nets d’impôt liés à l’application de la norme IFRS 15, annulant ainsi le produit ou charge d’impôt différé présenté dans la capacité d’autofinancement non-IFRS ; La trésorerie provenant des activités opérationnelles non-IFRS qui inclut : les frais de logiciels internes et de développements extérieurs présentés en IFRS dans la trésorerie provenant des activités d’investissement ; le retraitement des engagements liés aux contrats de location relatifs à l’application de la norme IFRS 16 présenté en IFRS dans la trésorerie provenant des activités de financement ;

qui inclut : La trésorerie provenant des activités d’investissement non-IFRS qui exclut les frais de logiciels internes et de développements extérieurs présentés dans la capacité d’autofinancement non-IFRS ;

Le free cash-flow correspond à la trésorerie provenant des activités opérationnelles non-IFRS après décaissements et encaissements liés aux autres immobilisations incorporelles et corporelles et engagements liés aux contrats de location relatifs à l’application de la norme IFRS 16 ;

Le free cash-flow avant BFR correspond à la capacité d’autofinancement après décaissements et encaissements liés aux autres immobilisations incorporelles et corporelles et engagements liés aux contrats de location liés à l’application de la norme IFRS 16.

La trésorerie provenant des activités de financement non-IFRS qui exclut les engagements liés aux contrats de location relatifs à l’application de la norme IFRS 16 présentés dans la capacité d’autofinancement non-IFRS.

La situation financière nette IFRS correspond aux trésorerie et équivalents de trésorerie et aux actifs financiers de gestion de trésorerie nets des dettes financières hors dérivés.

La situation financière nette non-IFRS correspond à la situation financière nette retraitée des engagements liés aux contrats de location (IFRS 16).

Répartition géographique du net bookings





T2

2025-26



T2

2024-25



6 mois

2025-26



6 mois

2024-25



Europe 42% 37% 39% 35% Amérique du Nord 51% 49% 50% 51% Reste du monde 7% 14% 11% 14% TOTAL 100% 100% 100% 100%





















Répartition du net bookings par plateforme





T2

2025-26



T2

2024-25



6 mois

2025-26



6 mois

2024-25



CONSOLES 65% 60% 59% 55% PC 21% 23% 23% 25% MOBILE 5% 8% 7% 9% Autres *



9% 9% 11% 11% TOTAL 100% 100% 100% 100%

* Produits dérivés…

Calendrier des sorties

3 ème trimestre (Octobre - Décembre 2025)

PACKAGED & DIGITAL



ANNO 117: PAX ROMANA™

PC, PLAYSTATION®5, XBOX SERIES X/S



ASSASSIN’S CREED® SHADOWS



NINTENDO SWITCH™ 2



AVATAR FRONTIERS OF PANDORA™: FROM THE ASHES



AMAZON LUNA, PC,

PLAYSTATION®5, XBOX SERIES X/S



JUST DANCE® 2026 EDITION



NINTENDO SWITCH™, PLAYSTATION®4, PLAYSTATION®5,

XBOX ONE, XBOX SERIES X/S





DIGITAL ONLY

ASSASSIN'S CREED® MIRAGE: VALLEY OF MEMORY



AMAZON LUNA, PC,

PLAYSTATION®4, PLAYSTATION®5,

XBOX ONE, XBOX SERIES X/S



FOR HONOR®: Year 9 Season 4



PC, PLAYSTATION®4, XBOX ONE



RIDERS REPUBLIC™: Year 5



AMAZON LUNA, PC,

PLAYSTATION®4, PLAYSTATION®5,

XBOX ONE, XBOX SERIES X/S



SKULL & BONES™: Year 2 Season 3



AMAZON LUNA, PC,

PLAYSTATION®5, XBOX SERIES X/S



THE CREW® MOTORFEST: Season 8



AMAZON LUNA, PC,

PLAYSTATION®4, PLAYSTATION®5,

XBOX ONE, XBOX SERIES X/S



THE ROGUE PRINCE OF PERSIA™



NINTENDO SWITCH™, NINTENDO SWITCH™ 2



TOM CLANCY’S RAINBOW SIX® SIEGE: Year 10 Season 4



AMAZON LUNA, PC,

PLAYSTATION®4, PLAYSTATION®5,

XBOX ONE, XBOX SERIES X/S







TOM CLANCY’S THE DIVISION® 2 Year 7 Season 3



AMAZON LUNA, PC,

PLAYSTATION®4, XBOX ONE



UNO®: SHOW'EM NO MERCY DLC



AMAZON LUNA, NINTENDO SWITCH™, PC,

PLAYSTATION®4, PLAYSTATION®5,

XBOX ONE, XBOX SERIES X/S





Extraits des états financiers consolidés au

30 septembre 2025

Les procédures d’examen limité sur les comptes consolidés semestriels sont en cours.

Compte de résultat consolidé (IFRS, extrait des comptes)

(en millions d’euros) 30/09/2025 30/09/2024 Chiffre d’affaires 657,8 671,9 Coût des ventes -80,2 -90,3 Marge brute 577,7 581,7 Frais de recherche et développement -429,6 -530,8 Frais de marketing -130,3 -174,0 Frais administratifs et informatiques -128,7 -128,5 Résultat opérationnel courant -110,9 -251,6 Autres produits et charges opérationnels non courants -9,2 -20,2 Résultat opérationnel -120,2 -271,8 Coût de l’endettement financier net -33,4 -27,3 Résultat de change -6,5 -12,2 Autres charges financières -3,6 -2,8 Autres produits financiers 0,5 5,3 Résultat financier -43,1 -37,0 Impôts sur les résultats 1,8 62,2 Résultat net de l’ensemble consolidé -161,4 -246,5 Résultat net attribuable aux propriétaires de la société mère -161,3 -246,7 Résultat net attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle 0,0 0,2 Résultat par action attribuable aux propriétaires de la société Résultat de base par action (en euros) -1,23 -1,94 Résultat dilué par action (en euros) -1,23 -1,94 Nombre moyen pondéré d’actions en circulation 131 176 067 127 026 713 Nombre moyen pondéré d’actions dilué 131 176 067 127 026 713

Réconciliation du résultat net IFRS et du résultat net non-IFRS

(en millions d’euros) H1

2025-26 H1

2024-25 à l’exception des données par action IFRS Ajustements Non-IFRS IFRS Ajustements Non-IFRS Chiffre d’affaires IFRS 15 657,8 671,9 Retraitements liés à la norme IFRS 15 114,6 -29,7 Net bookings 114,6 772,4 -29,7 642,3 Charges opérationnelles totales -778,0 32,7 -745,3 -943,7 49,3 -894,4 Composante financement 0,0 0,0 0,0 6,2 -6,2 0,0 Rémunérations payées en actions -23,4 23,4 0,0 -35,4 35,4 0,0 Charges et produits opérationnels non courants -9,2 9,2 0,0 -20,2 20,2 0,0 RÉSULTAT OPÉRATIONNEL -120,2 147,2 27,1 -271,8 19,7 -252,1 Résultat Financier -43,1 12,6 -30,4 -37,0 14,0 -22,9 Impôts sur les résultats 1,8 -35,6 -33,7 62,2 4,9 67,1 Résultat net de l’ensemble consolidé -161,4 124,3 -37,1 -246,5 38,6 -207,9 Résultat net attribuable aux propriétaires de la société mère -161,3 -37,1 -246,7 -208,1 Résultat net attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle 0,0 0,0 0,2 0,2 Nombre moyen pondéré d'actions dilué 131 176 067 131 176 067 127 026 713 127 026 713 Résultat par action dilué attribuable aux propriétaires de la société mère -1,23 0,95 -0,28 -1,94 0,30 -1,64

Bilan consolidé (IFRS, extrait des comptes)

Actif Net Net (en millions d’euros) 30/09/2025 30/09/2024 Goodwill 54,8 55,9 Autres immobilisations incorporelles 2 367,1 2 183,0 Immobilisations corporelles 131,3 153,2 Droits d’utilisation relatifs aux contrats de location 229,1 263,7 Actifs financiers non courants 54,7 57,4 Actifs d’impôt différé 339,1 289,0 Actifs non courants 3 176,0 3 002,2 Stocks et en-cours 10,5 21,1 Clients et comptes rattachés 162,7 440,5 Autres créances 225,6 170,1 Actifs financiers courants 0,2 0,2 Actifs d’impôt exigible 69,4 59,2 Trésorerie et équivalents de trésorerie 668,2 933,1 Actifs courants 1 136,6 1 624,2 TOTAL ACTIF 4 312,6 4 626,4 Passif Net Net (en millions d’euros) 30/09/2025 30/09/2024 Capital social 10,4 10,1 Primes 728,1 712,7 Réserves consolidées 986,5 1 220,9 Résultat net consolidé -161,3 -246,7 Capitaux propres attribuables aux propriétaires de la société mère 1 563,6 1 697,1 Capitaux propres attribuables aux participations

ne donnant pas le contrôle 2,8 2,8 Total capitaux propres 1 566,4 1 699,9 Provisions 9,7 10,2 Engagements envers le personnel 23,7 22,4 Emprunts et autres passifs financiers à long terme 1 729,0 2 158,5 Passifs d’impôt différé 21,5 26,5 Autres passifs non courants 3,1 9,0 Passifs non courants 1 787,0 2 226,5 Emprunts et autres passifs financiers à court terme 359,6 182,7 Dettes fournisseurs et comptes rattachés 112,0 179,3 Autres dettes 469,9 321,0 Dettes d’impôt exigible 17,8 17,0 Passifs courants 959,2 700,1 Total passifs 2 746,2 2 926,5 TOTAL CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS 4 312,6 4 626,4

Tableau de flux de trésorerie consolidé pour comparaison avec les autres acteurs du secteur (non revu)

En millions d’euros 30/09/2025 30/09/2024 Flux provenant des activités opérationnelles non-IFRS Résultat net consolidé -161,4 -246,5 +/- Dotations nettes des logiciels de jeux & films 206,0 284,5 +/- Autres dotations nettes sur autres immobilisations 52,3 75,2 +/- Provisions nettes -0,5 -11,1 +/- Coût des paiements fondés sur des actions 23,4 35,4 +/- Plus ou moins values de cession — — +/- Autres produits et charges calculées 132,7 8,2 +/- Frais de développement interne et de développement de licences -337,5 -393,7 +/- Impact IFRS 15 -32,2 -22,1 +/- Impact IFRS 16 -21,7 -20,8 Capacité d’autofinancement Non-IFRS -138,9 -290,9 Stocks -2,7 -12,7 Clients -35,8 300,8 Autres actifs -58,3 -2,3 Fournisseurs -59,6 16,1 Autres passifs 54,9 -117,0 +/- Variation du BFR non-IFRS -101,5 184,9 Trésorerie provenant des activités opérationnelles non-IFRS -240,3 -106,1 Flux des opérations d’investissement - Décaissements liés aux autres immobilisations incorporelles et corporelles -10,4 -20,3 + Encaissements liés aux cessions d’immobilisations incorporelles et corporelles 0,1 — Flux de trésorerie libre -250,7 -126,3 - Décaissements liés aux acquisitions d’actifs financiers -5,8 -5,8 + Remboursement des prêts et autres actifs financiers 2,9 1,1 +/- Variation de périmètre — — Trésorerie provenant des activités d’investissement non-IFRS -13,2 -25,0 Flux des opérations de financement + Nouveaux emprunts 9,2 673,2 - Remboursement des emprunts -79,1 -839,4 + Sommes reçues des actionnaires lors d’augmentations de capital 15,6 38,0 +/- Reventes / achats d’actions propres — — Trésorerie provenant des activités de financement -54,2 -128,1 VARIATION NETTE DE TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE -307,8 -259,2 Trésorerie et équivalents de trésorerie à l’ouverture de l’exercice 989,2 1 202,4 Effet de change -13,3 -11,0 TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA CLÔTURE 668,1 932,2 (1)Dont trésorerie des sociétés acquises et cédées 0,0 0,0

RECONCILIATION SITUATION FINANCIERE NETTE NON-IFRS

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA CLÔTURE 668,1 932,2 Emprunts bancaires et de location -2 087,7 -2 250,9 Billets de trésorerie 0,0 -89,0 IFRS 16 270,7 305,5 SITUATION FINANCIERE NETTE NON-IFRS -1 148,8 -1 102,2





Tableau de flux de trésorerie consolidé (IFRS, extrait des comptes)

En millions d’euros 30/09/2025 30/09/2024 Flux provenant des activités opérationnelles Résultat net consolidé -161,4 -246,5 +/- Dotations nettes sur immobilisations corporelles et incorporelles 258,3 359,7 +/- Provisions nettes -0,5 -11,1 +/- Coût des paiements fondés sur des actions 23,4 35,4 +/- Plus ou moins values de cession — — +/- Autres produits et charges calculées 15,7 8,2 +/- Charge d’impôt -1,8 -62,2 CAPACITE D’AUTOFINANCEMENT 133,7 83,5 Stocks -2,7 -12,7 Clients 121,9 300,8 Autres actifs -15,9 121,2 Fournisseurs -59,6 16,1 Autres passifs -72,0 -110,9 Produits et charges constatés d’avance 83,0 -27,0 +/- Variation du BFR lié à l’activité 54,8 287,5 +/- Charge d’impôt exigible -69,6 -62,6 TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES OPERATIONNELLES 118,9 308,5 Flux des opérations d’investissement - Décaissements liés aux développements internes & externes -337,5 -393,7 - Décaissements liés aux autres immobilisations incorporelles et corporelles -10,4 -20,3 + Encaissements liés aux cessions d’immobilisations incorporelles et corporelles 0,1 — - Décaissements liés aux acquisitions d’actifs financiers -5,8 -5,8 + Remboursement des prêts et autres actifs financiers 2,9 1,1 +/- Variation de périmètre — — TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES D’INVESTISSEMENT -350,7 -418,7 Flux des opérations de financement + Nouveaux emprunts 9,2 673,2 - Remboursement des emprunts de location -21,7 -20,8 - Remboursement des emprunts -79,1 -839,4 + Sommes reçues des actionnaires lors d’augmentations de capital 15,6 38,0 +/- Reventes / achats d’actions propres — — TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES DE FINANCEMENT -75,9 -148,9 Variation nette de trésorerie et équivalents de trésorerie -307,8 -259,2 Trésorerie et équivalents de trésorerie à l’ouverture de l’exercice 989,2 1 202,4 Effet de change -13,3 -11,0 Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture 668,1 932,3 (1) Dont trésorerie des sociétés acquises et cédées 0,0 0,0

RECONCILIATION SITUATION FINANCIERE NETTE IFRS

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture 668,1 932,3 Emprunts bancaires et de location -2 087,7 -2 250,9 Billets de trésorerie — -89,0 SITUATION FINANCIERE NETTE IFRS -1 419,6 -1 407,7





Comptes consolidés retraités (IFRS, extrait des comptes)

Bilan consolidé

Actif Net Net Retraité Net Publié Net (en millions d’euros) 30/09/2025 31/03/2025 31/03/2025 30/09/2024 Goodwill 54,8 56,7 56,7 55,9 Autres immobilisations incorporelles 2,367,1 2,266,3 2,266,3 2,183,0 Immobilisations corporelles 131,3 145,6 145,6 153,2 Droits d’utilisation relatifs aux contrats de location 229,1 248,4 248,4 263,7 Actifs financiers non courants 54,7 57,2 57,2 57,4 Actifs d’impôt différé 339,1 287,8 258,4 289,0 Actifs non courants 3 176,0 3 062,0 3 032,5 3 002,2 Stocks et en-cours 10,5 8,5 8,5 21,1 Clients et comptes rattachés 162,7 295,9 409,8 440,5 Autres créances 225,6 193,4 193,4 170,1 Actifs financiers courants 0,2 0,9 0,9 0,2 Actifs d’impôt exigible 69,4 64,9 64,9 59,2 Trésorerie et équivalents de trésorerie 668,2 990,0 990,0 933,1 Actifs courants 1 136,6 1 553,6 1 667,5 1 624,2 TOTAL ACTIF 4 312,6 4 615,5 4 699,9 4 626,4 Passif Net Net Retraité Net Publié Net (en millions d’euros) 30/09/2025 31/03/2025 31/03/2025 30/09/2024 Capital social 10,4 10,1 10,1 10,1 Primes 728,1 712,7 712,7 712,7 Réserves consolidées 986,5 1 231,2 1 231,2 1 220,9 Résultat net consolidé -161,3 -243,5 -159,0 -246,7 Capitaux propres attribuables aux propriétaires de la société mère 1 563,6 1 710,5 1 795,0 1 697,1 Capitaux propres attribuables aux participations

ne donnant pas le contrôle 2,8 2,9 2,9 2,8 Total capitaux propres 1 566,4 1 713,4 1 797,9 1 699,9 Provisions 9,7 12,8 12,8 10,2 Engagements envers le personnel 23,7 22,3 22,3 22,4 Emprunts et autres passifs financiers à long terme 1 729,0 1 739,4 1 834,3 2 158,5 Passifs d’impôt différé 21,5 38,5 38,5 26,5 Autres passifs non courants 3,1 3,8 3,8 9,0 Passifs non courants 1 787,0 1 816,9 1 911,8 2 226,5 Emprunts et autres passifs financiers à court terme 359,6 426,9 332,0 182,7 Dettes fournisseurs et comptes rattachés 112,0 177,7 177,7 179,3 Autres dettes 469,9 452,2 452,2 321,0 Dettes d’impôt exigible 17,8 28,3 28,3 17,0 Passifs courants 959,2 1 085,1 990,2 700,1 Total passifs 2 746,2 2 902,0 2 902,0 700,1 TOTAL CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS 4 312,6 4 615,5 4 699,9 4 626,4

Compte de résultat

(en millions d’euros) 30/09/2025 31/03/2025

Retraité 31/03/2025

Publié 30/09/2024 Chiffre d’affaires 657,8 1 785,3



-202,7



1 582,6



-1 071,0



-387,7



-267,9



-144,0



-52,6



-196,6



-59,9



-0,7



-9,8



6,5



-64,0



17,3



-243,3



-243,5



0,2 1 899,2 671,9 Coût des ventes -80,2 -202,7



-202,7 -90,3 Marge brute 577,7 1 582,6 1 696,5 581,7 Frais de recherche et développement -429,6 -1 071,0 -1 071,0 -530,8 Frais de marketing -130,3 -387,7 -387,7 -174,0 Frais administratifs et informatiques -128,7 -267,9 -267,9 -128,5 Résultat opérationnel courant -110,9 -144,0 -30,1 -251,6 Autres produits et charges opérationnels non courants -9,2 -52,6 -52,6 -20,2 Résultat opérationnel -120,2 -196,6 -82,6 -271,8 Coût de l’endettement financier net -33,4 -59,9 -59,9 -27,3 Résultat de change -6,5 -0,7 -0,7 -12,2 Autres charges financières -3,6 -9,8 -9,8 -2,8 Autres produits financiers 0,5 6,5 6,5 5,3 Résultat financier -43,1 -64,0 -64,0 -37,0 Impôts sur les résultats 1,8 17,3 -12,1 62,2 Résultat net de l’ensemble consolidé -161,4 -243,3 -158,7 -246,5 Résultat net attribuable aux propriétaires de la société mère -161,3 -243,5 -159,0 -246,7 Résultat net attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle 0,0 0,2 0,2 0,2

Covenants

Au titre du crédit syndiqué, des emprunts de type Schuldschein et des lignes bilatérales, Ubisoft doit respecter les ratios suivants déterminés sur la base des comptes annuels consolidés en IFRS :

le ratio « Dette nette retraitée des créances cédées/fonds propres retraités des écarts d’acquisition » doit être inférieur ou égal à 0,8 ;

le ratio « Dette nette retraitée des créances cédées/EBITDA des 12 derniers mois » doit être inférieur ou égal à 1,5.

Avant mise à jour IFRS Après mise à jour IFRS 31/03/2025 30/09/2025 31/03/2025 30/09/2025 Fond Propres (selon définition covenant) 1 738,3 1 693,7 1 653,9 1 508,8 Dette Nette (selon définition covenant) 966,2 1 180,7 966,2 1 180,7 EBITDA (selon définition covenant) 710,5 910,4 596,6 651,7 Ratio Dette Nette / Fonds Propres 0,56 0,70 0,58 0,78 Ratio Dette Nette / EBITDA 1,36 1,30 1,62 1,81





1 Comme communément désigné par les employés.

2 Ce remboursement anticipé permettra également d’adresser le non-respect de son ratio d’endettement déclenché par le retraitement comptable IFRS décrit dans le communiqué de presse ci-dessous

3 Ce remboursement anticipé permettra également d’adresser le non-respct de son ratio d’endettement déclenché par le retraitement comptable IFRS décrit dans le communiqué de presse ci-dessous

4 Comprend les coûts de structure du P&L + la partie fixe des coûts des ventes (coûts de service client et de logistique) + la R&D cash (royautés indexées sur la performance) à l’exception de tout bonus de rentabilité

5 La méthode utilisée pour le calcul du chiffre d’affaires à taux de change constants est d’appliquer aux données de la période considérée, les taux de change moyens utilisés pour la même période de l’exercice précédent

6 Plus de détails sur les mouvements du compte de résultats et des flux de trésorerie sont à retrouver dans la présentation publiée sur le site internet

7 Sur la base du tableau de flux de trésorerie pour comparaison avec les autres acteurs du secteur (non revu)

Pièce jointe