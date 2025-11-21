Keskisuomalainen Oyj myy kiinteistön Kuopion keskustassa ja sijoittaa KPY Novapolis Oy:öön – Merkittävä myyntivoitto

Keskisuomalainen Oyj, sisäpiiritieto, pörssitiedote, 21.11.2025 klo 10.30

Keskisuomalainen Oyj on tänään 21.11.2025 allekirjoittanut sopimuksen KPY Novapolis Oy:n kanssa järjestelystä, jolla Keskisuomalainen Oyj myy Kuopion keskustassa osoitteessa Vuorikatu 21 sijaitsevan kiinteistön KPY Novapolis Oy:n omistamalle perustettavalle uudelle kiinteistöyhtiölle osoitteeseen Vuorikatu 21, Kuopio rakennettavaa uutta liikekiinteistöä varten. Samalla Keskisuomalainen Oyj tekee sijoituksen KPY Novapolis Oy:öön ja siitä tulee yhtiön vähemmistöomistaja. Järjestelyn toteutuminen on ehdollinen Vuorikatu 21, Kuopio -rakennushankkeen lainvoimaisen rakennusluvan saamiselle. Järjestelyn arvioidaan toteutuvan tammikuun 2026 loppuun mennessä.

Järjestelyyn liittyen Keskisuomalainen Oyj vuokraa korvaavat toimitilat myytävästä kiinteistöstä siirtyvälle liiketoiminnalleen KPY Novapolis Oy:n Kuopion Viestikadulla sijaitsevasta kiinteistöstä. Vuokrasopimuksen pituus on 5 vuotta ja vuokravastuiden enimmäismäärä viideltä vuodelta ilman indeksikorotuksia on noin 1,2 miljoonaa euroa.

Vuorikatu 21, Kuopio -kiinteistön myyntihinta tulee järjestelyssä olemaan 4,0 miljoonaa euroa ja Keskisuomalainen Oyj tulee kirjaamaan siitä 3,4 miljoonan euron myyntivoiton tilikauden 2026 IFRS-tilinpäätökseen. Keskisuomalainen Oyj tekee järjestelyn yhteydessä 4,0 miljoonan euron sijoituksen KPY Novapolis Oy:öön ja saa sillä noin 3,5 % suuruisen omistuksen KPY Novapolis Oy:stä.

KPY Novapolis Oy on Osuuskunta KPY:n omistama yhtiö, joka tarjoaa toimitiloja ja palveluita Kuopion alueella. KPY Novapolis Oy:n kiinteistöportfolioon kuuluu viisi kiinteistöä, joista kolme on täysin sen omassa omistuksessa. Yhteensä KPY Novapolis Oy:n kiinteistöportfolion arvo markkina-arvoin mitattuna oli 192,2 miljoonaa euroa kesäkuussa 2025. KPY Novapolis Oy:n liikevaihto vuonna 2024 oli 29,4 miljoonaa euroa ja liiketulos oli 9,2 miljoonaa euroa.

Vuorikatu 21, Kuopio -kiinteistön kaupalla ei ole vaikutusta Keskisuomalainen Oyj:n vuoden 2025 tulokseen. Kaupan toteutuessa arviolta tammikuun 2026 aikana, sillä on positiivinen vaikutus Keskisuomalainen Oyj:n vuoden 2026 tulokseen. Kiinteistön myyntivoittoa ei kirjata Keskisuomalainen Oyj:n operatiiviseen vertailukelpoiseen liikevoittoon.

KPY Novapolis Oy:öön tehtävän sijoituksen vaikutus Keskisuomalainen Oyj:n tulokseen riippuu yhtiön tulevien vuosien tuloksenteosta ja osingonjaosta.

Vuorikatu 21, Kuopio -kiinteistön kaupalla ei ole vaikutusta Keskisuomalainen Oyj:n 26.8.2025 julkaisemiin näkymiin vuodelle 2025.

26.8.2025 Keskisuomalainen Oyj:n julkaisemat näkymät vuodelle 2025

Uskomme vuoden 2025 liikevaihdon kasvavan edellisen vuoden tasosta ja operatiivisen vertailukelpoisen liikevoiton paranevan merkittävästi vuoden 2024 tasosta.

Vuonna 2024 Keskisuomalainen Oyj:n liikevaihto oli 202,7 Me ja operatiivinen vertailukelpoinen liikevoitto oli 2,6 Me.

”Liiketoimintamme Kuopiossa saa modernit ja tiiviimmät toimitilat, jonka lisäksi lähdemme osakkaaksi kehittyvään ja kasvavaan KPY Novapolis Oy:öön. Järjestely on kiinteistöstrategiamme mukainen ja uskomme sen edistävän omistaja-arvoamme”, toteaa Keskisuomalainen Oyj:n toimitusjohtaja Vesa-Pekka Kangaskorpi.

Lisätietoja: Vesa-Pekka Kangaskorpi, toimitusjohtaja, Keskisuomalainen Oyj, p. 050 688 33

Keskisuomalainen Oyj

Vesa-Pekka Kangaskorpi

toimitusjohtaja

www.keskisuomalainen.com