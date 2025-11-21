Aspo Oyj Johtohenkilöiden liiketoimet 21.11.2025 klo 11.30
Aspo Oyj - Johdon liiketoimet – Mikael Laine
Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Mikael Eino Pekka Laine
Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen
Liikkeeseenlaskija: Aspo Oyj
LEI: 7437000TB0GHDHLPX677
Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS
Viitenumero: 131109/5/4
Liiketoimen päivämäärä: 2025-11-20
Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI0009008072
Liiketoimen luonne: HANKINTA
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 269 Yksikköhinta: 6.62 EUR
(2): Volyymi: 662 Yksikköhinta: 6.66 EUR
(3): Volyymi: 127 Yksikköhinta: 6.6 EUR
(4): Volyymi: 164 Yksikköhinta: 6.68 EUR
(5): Volyymi: 118 Yksikköhinta: 6.66 EUR
(6): Volyymi: 128 Yksikköhinta: 6.66 EUR
(7): Volyymi: 121 Yksikköhinta: 6.66 EUR
(8): Volyymi: 280 Yksikköhinta: 6.66 EUR
(9): Volyymi: 200 Yksikköhinta: 6.66 EUR
(10): Volyymi: 1000 Yksikköhinta: 6.66 EUR
(11): Volyymi: 452 Yksikköhinta: 6.64 EUR
(12): Volyymi: 256 Yksikköhinta: 6.64 EUR
(13): Volyymi: 910 Yksikköhinta: 6.62 EUR
(14): Volyymi: 81 Yksikköhinta: 6.62 EUR
(15): Volyymi: 232 Yksikköhinta: 6.6 EUR
(16): Volyymi: 785 Yksikköhinta: 6.7 EUR
(17): Volyymi: 146 Yksikköhinta: 6.66 EUR
(18): Volyymi: 784 Yksikköhinta: 6.7 EUR
(19): Volyymi: 154 Yksikköhinta: 6.66 EUR
(20): Volyymi: 200 Yksikköhinta: 6.7 EUR
(21): Volyymi: 268 Yksikköhinta: 6.7 EUR
(22): Volyymi: 123 Yksikköhinta: 6.7 EUR
(23): Volyymi: 114 Yksikköhinta: 6.7 EUR
(24): Volyymi: 117 Yksikköhinta: 6.7 EUR
(25): Volyymi: 125 Yksikköhinta: 6.68 EUR
(26): Volyymi: 131 Yksikköhinta: 6.68 EUR
(27): Volyymi: 756 Yksikköhinta: 6.68 EUR
(28): Volyymi: 125 Yksikköhinta: 6.68 EUR
(29): Volyymi: 246 Yksikköhinta: 6.68 EUR
(30): Volyymi: 488 Yksikköhinta: 6.66 EUR
(31): Volyymi: 253 Yksikköhinta: 6.66 EUR
(32): Volyymi: 15 Yksikköhinta: 6.66 EUR
(33): Volyymi: 170 Yksikköhinta: 6.66 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot (33):
Volyymi: 10000 Keskihinta: 6.66405 EUR
Aspo Oyj
Erkka Repo
Talous- ja rahoitusjohtaja
