Aspo Oyj Johtohenkilöiden liiketoimet 21.11.2025 klo 11.30

Aspo Oyj - Johdon liiketoimet – Mikael Laine

Ilmoitusvelvollinen

Nimi: Mikael Eino Pekka Laine

Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen

Liikkeeseenlaskija: Aspo Oyj

LEI: 7437000TB0GHDHLPX677

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS

Viitenumero: 131109/5/4

Liiketoimen päivämäärä: 2025-11-20

Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI0009008072

Liiketoimen luonne: HANKINTA

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 269 Yksikköhinta: 6.62 EUR

(2): Volyymi: 662 Yksikköhinta: 6.66 EUR

(3): Volyymi: 127 Yksikköhinta: 6.6 EUR

(4): Volyymi: 164 Yksikköhinta: 6.68 EUR

(5): Volyymi: 118 Yksikköhinta: 6.66 EUR

(6): Volyymi: 128 Yksikköhinta: 6.66 EUR

(7): Volyymi: 121 Yksikköhinta: 6.66 EUR

(8): Volyymi: 280 Yksikköhinta: 6.66 EUR

(9): Volyymi: 200 Yksikköhinta: 6.66 EUR

(10): Volyymi: 1000 Yksikköhinta: 6.66 EUR

(11): Volyymi: 452 Yksikköhinta: 6.64 EUR

(12): Volyymi: 256 Yksikköhinta: 6.64 EUR

(13): Volyymi: 910 Yksikköhinta: 6.62 EUR

(14): Volyymi: 81 Yksikköhinta: 6.62 EUR

(15): Volyymi: 232 Yksikköhinta: 6.6 EUR

(16): Volyymi: 785 Yksikköhinta: 6.7 EUR

(17): Volyymi: 146 Yksikköhinta: 6.66 EUR

(18): Volyymi: 784 Yksikköhinta: 6.7 EUR

(19): Volyymi: 154 Yksikköhinta: 6.66 EUR

(20): Volyymi: 200 Yksikköhinta: 6.7 EUR

(21): Volyymi: 268 Yksikköhinta: 6.7 EUR

(22): Volyymi: 123 Yksikköhinta: 6.7 EUR

(23): Volyymi: 114 Yksikköhinta: 6.7 EUR

(24): Volyymi: 117 Yksikköhinta: 6.7 EUR

(25): Volyymi: 125 Yksikköhinta: 6.68 EUR

(26): Volyymi: 131 Yksikköhinta: 6.68 EUR

(27): Volyymi: 756 Yksikköhinta: 6.68 EUR

(28): Volyymi: 125 Yksikköhinta: 6.68 EUR

(29): Volyymi: 246 Yksikköhinta: 6.68 EUR

(30): Volyymi: 488 Yksikköhinta: 6.66 EUR

(31): Volyymi: 253 Yksikköhinta: 6.66 EUR

(32): Volyymi: 15 Yksikköhinta: 6.66 EUR

(33): Volyymi: 170 Yksikköhinta: 6.66 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot (33):

Volyymi: 10000 Keskihinta: 6.66405 EUR









Aspo Oyj

Erkka Repo

Talous- ja rahoitusjohtaja







Lisätietoja:

Erkka Repo, talous- ja rahoitusjohtaja, Aspo Oyj, puh. 040 5827 971, erkka.repo@aspo.com









Aspo luo arvoa omistamalla ja kehittämällä liiketoimintoja pitkäjänteisesti ja vastuullisesti. Aspon liiketoiminnot – ESL Shipping, Telko and Leipurin – mahdollistavat tulevaisuudenkestäviä valintoja asiakkaille lukuisilla teollisuudenaloilla. Aspo perustettiin vuonna 1929, ja nykyään meillä on noin 800 asiantuntijaa maalla ja merellä. Pohjoismaat ovat kotimarkkinamme, mutta palvelemme asiakkaitamme maailmanluokan ratkaisuilla yhteensä 18 maassa ympäri Eurooppaa sekä muutamissa Aasian maissa.

Aspo on listattu Nasdaq Helsingissä, ja yhtiön pääkonttori on Espoossa.

Aspo – Sustainable value creation