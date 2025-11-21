Udtrækningsmeddelelse (CK95) - Totalkredit A/S

Til Nasdaq Copenhagen

21. november 2025

Udtrækningsmeddelelse (CK95)

I medfør af kapitalmarkedsloven § 24 offentliggør Totalkredit A/S hermed meddelelse om udtrækninger pr. den 21. november 2025.

Oplysningerne vil endvidere på sædvanlig måde blive formidlet via Nasdaq Copenhagen. Oplysningerne findes også i excel-format i Nykredits obligationsdatabase på https://www.nykredit.com/en-gb/investor-relations/.

For yderligere informationer om dataformat og indhold henvises til Nasdaqs hjemmeside.

Spørgsmål kan rettes til head of investor relations Morten Bækmand Nielsen på tlf. 44 55 15 21.

Med venlig hilsen

Totalkredit A/S

Vedhæftede filer