Equifax Canada collabore afin d’aider à protéger les Canadiens et Canadiennes contre les escroqueries

TORONTO, 21 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Equifax Canada s’est jointe à la Coalition canadienne antifraude pour offrir son leadership et son expertise dans l’industrie en vue de lutter contre la criminalité financière.

Les Canadiens et Canadiennes ont subi des pertes attribuées à la fraude d’environ 645 millions de dollars* l’année dernière – pourtant, les experts estiment que cela pourrait représenter aussi peu que 5 à 10 % du total réel, puisque de nombreuses victimes ne signalent pas la fraude. De plus, selon les récentes tendances Pouls du marché en matière de fraude d’Equifax Canada , la fraude liée aux cartes de crédit et la fraude d’identité sont en hausse.

Alors que les arnaques et les fraudes continuent de s’intensifier, Equifax Canada a uni ses forces à celles de plus de 40 entreprises financières, sociétés de télécommunications et organismes gouvernementaux les plus importants au pays afin de protéger les Canadiens et Canadiennes par le biais de la Coalition canadienne antifraude . « Il s’agit d’un problème national qui nécessite une solution nationale », souligne Sue Hutchison, présidente-directrice générale d’Equifax Canada. « En nous associant à d’autres organisations pour prévenir les escroqueries et la fraude, nous pouvons avoir un impact plus important pour aider le Canada à devenir moins accueillant pour les fraudeurs, et pour mieux protéger les consommateurs au Canada et dans l’économie canadienne. »

Cette initiative intersectorielle réunit les principales organisations et le gouvernement du Canada afin de mieux protéger les Canadiens et Canadiennes, grâce à des initiatives coordonnées en matière d’éducation, de sensibilisation et de prévention. En travaillant en collaboration avec des chefs de file des secteurs des finances, des télécommunications, des technologies et de l’application de la loi, la coalition vise à aider les Canadiens et Canadiennes à se soutenir ensemble contre la fraude .

Equifax s’engage à lutter contre le crime numérique et, grâce à ses services de prévention de la fraude et de protection de l’identité, l’entreprise permet d’éviter des pertes attribuées à la fraude de plus de 3 milliards de dollars par année. Alimentée par sa transformation mondiale vers l’adoption du nuage Equifax MC, l’entreprise crée des solutions performantes pour permettre aux entreprises de lutter contre les menaces liées au vol d’identité et à la fraude grâce à des aperçus en temps réel, et pour aider les consommateurs canadiens à se protéger et à se remettre à la suite d’une fraude ou d’un vol d’identité.

Conseils pour vous aider à vous protéger contre la fraude et les escroqueries :

Ne partagez pas vos renseignements par courriel ou message texte non chiffré. Les entreprises de bonne réputation ne vous demanderont jamais vos renseignements personnels par courriel ou par message texte.

Les entreprises de bonne réputation ne vous demanderont jamais vos renseignements personnels par courriel ou par message texte. Ne répondez jamais aux adresses courriel et aux numéros de téléphone suspects . Composez plutôt le numéro de téléphone inscrit au verso de votre carte bancaire ou de crédit, ou celui indiqué sur tout autre document officiel avant de poursuivre. Ne répondez pas aux pourriels, même pour vous désabonner, n’ouvrez aucune pièce jointe et ne cliquez sur aucun lien.

. Composez plutôt le numéro de téléphone inscrit au verso de votre carte bancaire ou de crédit, ou celui indiqué sur tout autre document officiel avant de poursuivre. Ne répondez pas aux pourriels, même pour vous désabonner, n’ouvrez aucune pièce jointe et ne cliquez sur aucun lien. Vérifiez tout : Pour vérifier un lien sans le cliquer, faites survoler le curseur de la souris sur celui-ci. Vérifiez attentivement si le lien correspond à celui du véritable site Web. Ne vous servez jamais du numéro de téléphone ou de l’adresse courriel apparaissant dans un message suspect ou mentionné par un appelant non sollicité. Vérifiez plutôt les renseignements en utilisant les coordonnées figurant sur les sites Web légitimes. Ne donnez jamais vos renseignements personnels, vos données de carte de crédit ou les détails de vos comptes en ligne par téléphone, à moins que vous n’ayez fait l’appel et que le numéro de téléphone que vous avez composé provient d’une source fiable. Ne donnez jamais à un appelant non sollicité un accès à distance à votre ordinateur. Soyez prudent lorsque vous envoyez des renseignements personnels, et n’envoyez jamais d’argent ou de cartes-cadeaux à quelqu’un que vous n’avez jamais rencontré en personne. Vérifiez indépendamment les demandes en ligne qui semblent provenir d’un ami ou d’un membre de la famille.

Pour vérifier un lien sans le cliquer, faites survoler le curseur de la souris sur celui-ci. Vérifiez attentivement si le lien correspond à celui du véritable site Web. Ne vous servez jamais du numéro de téléphone ou de l’adresse courriel apparaissant dans un message suspect ou mentionné par un appelant non sollicité. Vérifiez plutôt les renseignements en utilisant les coordonnées figurant sur les sites Web légitimes. Ne donnez jamais vos renseignements personnels, vos données de carte de crédit ou les détails de vos comptes en ligne par téléphone, à moins que vous n’ayez fait l’appel et que le numéro de téléphone que vous avez composé provient d’une source fiable. Ne donnez jamais à un appelant non sollicité un accès à distance à votre ordinateur. Soyez prudent lorsque vous envoyez des renseignements personnels, et n’envoyez jamais d’argent ou de cartes-cadeaux à quelqu’un que vous n’avez jamais rencontré en personne. Vérifiez indépendamment les demandes en ligne qui semblent provenir d’un ami ou d’un membre de la famille. Protégez-vous et protégez votre famille : Mettez fréquemment à jour votre logiciel antivirus sur tous vos appareils. Songez à vous procurer un abonnement à des services contre la fraude comme la Protection Equifax Complet .

Mettez fréquemment à jour votre logiciel antivirus sur tous vos appareils. Songez à vous procurer un abonnement à des services contre la fraude comme la . Signalez-les : Signalez toute arnaque suspectée aux autorités policières locales, au Centre antifraude du Canada, aux institutions financières et aux agences d’évaluation du crédit. Le fait de dénoncer peut aider à empêcher l’escroquerie de prendre de l’ampleur.



La Coalition canadienne antifraude encourage tous les Canadiens et Canadiennes à :

Arrêter : Les fraudeurs utilisent souvent le sentiment d’urgence et la pression pour vous inciter à agir d’une manière inhabituelle pour vous. La première mesure, et la plus efficace, que vous pouvez prendre est de vous arrêter et de réfléchir.

Les fraudeurs utilisent souvent le sentiment d’urgence et la pression pour vous inciter à agir d’une manière inhabituelle pour vous. La première mesure, et la plus efficace, que vous pouvez prendre est de vous arrêter et de réfléchir. Vérifier : Vérifiez si le message provient d’une source légitime. Apprenez à découvrir les signes liés à une arnaque. En cas de doute, demandez conseil à un ami ou à un membre de la famille.

Vérifiez si le message provient d’une source légitime. Apprenez à découvrir les signes liés à une arnaque. En cas de doute, demandez conseil à un ami ou à un membre de la famille. En parler : Parlez-en à votre famille, à vos amis et à vos collègues pour aider les autres à ne pas tomber dans le piège. Partager des détails peut renforcer notre capacité collective à demeurer en sécurité.



* Centre antifraude du Canada, 2024.

À propos d’Equifax

À Equifax (NYSE: EFX), nous croyons que les connaissances entraînent le progrès. En tant qu’entreprise mondiale de données, d’analyses et de technologies, nous jouons un rôle essentiel dans l’économie mondiale en aidant les institutions financières, les entreprises, les employeurs et les organismes gouvernementaux à prendre des décisions cruciales avec une confiance accrue. Notre combinaison unique de données différenciées, d’analyses et de technologies infonuagiques alimente des aperçus qui permettent aux gens de prendre des décisions qui les feront aller de l’avant. Ayant son siège social à Atlanta et soutenue par près de 15 000 employés dans le monde entier, Equifax exploite des activités ou possède des investissements dans 24 pays en Amérique du Nord, en Amérique centrale, en Amérique du Sud, en Europe et dans la région de l’Asie-Pacifique. Pour en savoir plus, visitez le site Equifax.ca .