Carlo Messina nommé « Banquier européen de l’année »

FRANCFORT, Allemagne et MILAN, 21 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Carlo Messina, PDG d’Intesa Sanpaolo, a été nommé European Banker of the Year 2024 (Banquier européen de l’année 2024) lors d’une cérémonie qui s’est tenue à Francfort le 18 novembre 2025.

Le prix, initialement annoncé en juin, a été décerné par The Group of 20+1, l’association des principaux journalistes économiques et financiers basés à Francfort et représentant d’importants médias européens.

Organisée dans le cadre de l’Euro Finance Week, la cérémonie a réuni plus de 200 représentants institutionnels, bancaires et politiques du secteur financier.

Déclaration de Carlo Messina

« Cette reconnaissance honore un modèle bancaire qui associe solidité et engagement. Chez Intesa Sanpaolo, nous pensons que rentabilité et impact social sont complémentaires, et que transformer l’épargne en confiance, puis la confiance en croissance, constitue la mission d’une banque digne de confiance. »

Pourquoi Carlo Messina a été choisi

The Group of 20+1 a souligné une combinaison de performance à long terme, de cohérence stratégique et de vision managériale qui a motivé le choix de M. Messina.

Sous sa direction, Intesa Sanpaolo affiche des résultats solides et résilients depuis 2013. Sur cette période, la capitalisation boursière du Groupe a plus que triplé.

Le jury a également mis en avant l’engagement constant de M. Messina en faveur de l’impact social et de la transition écologique : des éléments reflétant une approche plus large et plus moderne du leadership bancaire en Europe.

En présentant le prix, le lauréat de l’année dernière, Sergio P. Ermotti, PDG du UBS Group AG, a décrit M. Messina comme suit :

« Un dirigeant animé par la passion, guidé par une profonde expertise et une vision forte et tournée vers l’avenir. »

Albrecht F. Schirmacher, président du The Group of 20+1 et éditeur du DER PLATOW Brief, a ajouté :

« Carlo Messina est l’un des PDG les plus anciens du secteur bancaire européen. Ses réalisations vont bien au-delà des résultats financiers ; elles dépassent largement le cadre bancaire. Intesa Sanpaolo a pleinement assumé ses responsabilités sociales. »

Ensemble, ces perspectives mettent en évidence un prix qui récompense non seulement des performances exceptionnelles, mais aussi une vision plus large de la banque et de son rôle dans la société.

La cérémonie au Römer

Le prix a été remis à Carlo Messina dans la salle historique Kaisersaal (la salle des empereurs) du Römer de Francfort, en présence de diplomates, de dirigeants financiers et de hauts fonctionnaires européens.

Les intervenants comprenaient :

Stephanie Wüst , adjointe au maire de Francfort

, adjointe au maire de Francfort Sergio P. Ermotti , PDG du UBS Group AG

, PDG du UBS Group AG Andreas Scholz , PDG du dfv Euro Finance Group

, PDG du dfv Euro Finance Group Albrecht F. Schirmacher, président du The Group of 20+1

Au cours de la présentation, M. Schirmacher a réaffirmé que « le leadership de M. Messina va bien au-delà des résultats financiers » et reflète un engagement institutionnel fort en matière de responsabilité sociale.

M. Scholz a déclaré : « Avec Carlo Messina, nous avons accueilli à Francfort la Ligue des champions de la banque. Quel honneur pour tous ceux qui ont assisté à cet événement exceptionnel dans la salle des empereurs. »

À propos de The Group of 20+1

The Group of 20+1 est une association internationale de journalistes économiques et financiers expérimentés, basée à Francfort et fondée par dfv Euro Finance Group. Ses membres proviennent de grands médias allemands et européens.

L’association décerne chaque année, depuis 1994, le titre de European Banker of the Year (Banquier européen de l’année), afin de distinguer un leadership exceptionnel dans la banque européenne et internationale.

Contact : international.media@intesasanpaolo.com

Une photo annexée au présent communiqué est disponible à l’adresse : http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d644d6a0-1de0-4716-a9f0-e195aa215e5a