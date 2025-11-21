|Til
Selskabsmeddelelse nummer 94/2025
Resultat af salg af obligationer i serie 10F og 10G
Realkredit Danmark offentliggør hermed resultatet af salg af obligationer til refinansiering af FlexLån® og FlexLife® pr. 1. januar 2026.
Resultatet for de udbudte obligationer fremgår af vedlagte bilag.
