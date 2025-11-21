Resultat af salg af obligationer i serie 10F og 10G

 | Source: Realkredit Danmark A/S Realkredit Danmark A/S

Til
Nasdaq Copenhagen A/S
 Direktionen
Bernstorffsgade 40
1577 København V
www.rd.dk



Telefon 7012 5300





november



Selskabsmeddelelse nummer 94/2025

Resultat af salg af obligationer i serie 10F og 10G


Realkredit Danmark offentliggør hermed resultatet af salg af obligationer til refinansiering af FlexLån® og FlexLife® pr. 1. januar 2026.

Resultatet for de udbudte obligationer fremgår af vedlagte bilag.


Direktionen
        

Eventuel henvendelse kan rettes til Head of RD Funding, Christian Rosenstand, på telefon
45 13 20 19.         

        

Vedhæftede filer


Attachments

Bilag til selskabsmeddelelse nr. 94-2025_dk Nr. 94_Resultat af auktioner_dk

Recommended Reading