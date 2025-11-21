第18回アジア太平洋不整脈学会学術大会（APHRS2025）で発表された新たなデータにより　アジア人集団におけるiRhythm社のZio長期連続モニタリングの性能が明らかに

iRhythm Technologies, Inc.は、アジア太平洋不整脈学会学術大会（APHRS2025）と第71回日本不整脈心電学会学術大会（JHRS2025）の合同学術集会において新しいデータを発表しました。

40万人を超える患者を対象とした大規模解析 1 により、長期間の心電図（ECG）モニタリングの性能の一貫性と一般化可能性が裏付けられました。アジア人患者（コホートの3.4%）における中央値の装着時間および解析可能時間は非アジア人患者と同等であり、この結果は既発表のCAMELOT研究2 およびAVALON研究3 で報告されたZio LTCMの性能と一致していました。





サンフランシスコ, Nov. 21, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- iRhythm Technologies, Inc. (NASDAQ:IRTC) は2025年11月12日から15日まで日本・横浜で開催された第18回アジア太平洋不整脈学会（APHRS）／第71回日本不整脈心電学会学術大会（JHRS2025）合同学術集会において、口頭発表セッションで新たなデータを発表したと明らかにしました。

河田 宏医師の主導のもと、研究チームは米国の大規模患者コホートを対象に、アジア系および非アジア系患者間でのデバイス装着遵守率、性能、不整脈検出率、ならびに再検査率を比較検討しました。本研究「携帯型心臓モニタリングを用いたアジア系および非アジア系集団における不整脈検出と臨床転帰の比較解析（Comparative Analysis of Arrhythmia Detection and Clinical Outcomes in Asian and Non-Asian Populations Using Ambulatory Cardiac Monitoring）」では、2018年から2022年にかけてiRhythm社のZio®長期連続心電図モニタリング（LTCM）サービスを最長14日間使用した米国の40万8,470名の患者データを解析しました。

本研究では、人種的・文化的差異（皮膚タイプ、皮膚前処置、デバイスの装着遵守、生活習慣などの要因を含む）が外来心臓モニタリングにおけるコンプライアンスと有効性に影響を与える可能性があることを踏まえ、患者グループ間でモニタリングの成績に差異が生じるかどうかを評価しています。

主な結果

集団間での同等の性能： 装着期間中央値（13.6日対13.0日）および解析可能な心電図記録期間（12.9日対12.2日）は、アジア人と非アジア人で同等であった。アジア人は全コホートの3.4%を占めた。

装着期間中央値（13.6日対13.0日）および解析可能な心電図記録期間（12.9日対12.2日）は、アジア人と非アジア人で同等であった。アジア人は全コホートの3.4%を占めた。 診断率の一貫性： 心房細動（AF）、心不全、冠動脈疾患のベースライン有病率が低いにもかかわらず、アジア人患者群では同様のAF検出率（14.0％対14.3％）が認められた。不整脈全体の検出率も両群で同等であった（79.8％対82.9％）。

心房細動（AF）、心不全、冠動脈疾患のベースライン有病率が低いにもかかわらず、アジア人患者群では同様のAF検出率（14.0％対14.3％）が認められた。不整脈全体の検出率も両群で同等であった（79.8％対82.9％）。 再検査率の低さ：再検査率は低く、アジア系と非アジア系のグループ間で同程度であった（14.8％対15.4％）。この知見は、Zio長期連続モニタリングが他の携帯型モニタリングサービスと比較して再検査率が低いことを示したCAMELOT研究2およびAVALON研究3の既報結果とも一致している。





本研究では、米国の医療請求データと連動したZio心電図データを活用し、大規模かつ多様な患者集団における人種、併存疾患、転帰の包括的評価を可能としました。その結果、肌質の違い、日常活動、デバイス装着行動などの人種的・文化的特性は、装着時間、解析可能時間、不整脈検出率に有意な差をもたらさず、多様な患者集団における長期連続心電図モニタリング性能の一貫性を裏付けることが示されました。

「これらの知見は、皮膚タイプ、生活習慣、コンプライアンスといった要因が装着時間、解析可能時間、不整脈検出率に影響を与えないことを示しており、本デバイスがアジア人患者においても同等の性能を発揮することを示唆しています」と、iRhythm Technologiesのコンサルティング医療ディレクターであり発表著者でもある河田 宏医師は述べています。同医師は日本と米国双方で診療経験を有しています。「アジア人と非アジア人患者間で観察された一貫性は、Zioシステムのような14日間の連続モニタリング手法の信頼性と汎用性を裏付けるものであり、日本での使用を支持する臨床経験の蓄積に寄与します。」

「これらの知見は、Zio ECG記録・解析システムがアジア人患者において信頼性の高い性能を発揮することを示す有望な証拠です。」と、共同執筆者である大垣市民病院の森島 逸郎医師は述べています。「これらの結果は米国在住のアジア人を対象としたものであり、日本人患者でも同様の性能が確認されるかどうかについてはさらなる検証が必要ですが、日本における本システムの潜在的な有用性について貴重な知見を提供しています。Zio長期連続モニタリングシステムを支持する世界的な臨床データ及び実臨床データと併せて考察すると、今回のデータは日本の臨床現場における本システム導入の重要な背景情報を提供しています。日本国内でのZio利用が拡大するにつれ、蓄積される実臨床経験が日常診療における適切な導入の指針となると考えています。」

高度な心臓モニタリングの需要拡大に伴い、日本におけるエビデンスの拡充

日本では人口高齢化に伴い不整脈患者は増加の一途をたどっており、年間約160万件の検査が処方される世界第2位の携帯型心臓モニタリング市場を形成している。

正確な不整脈の検出と管理に対する需要の高まりに対応するため、臨床医と患者を支援するべく、iRhythmは日本においてZio® ECG記録・解析システムを導入しました（日本国外ではZio® 心電図モニタリングサービスとして知られています）。独占販売パートナーである泉工医科工業株式会社を通じて提供されます。ZioECG記録・解析システムは、最大14日間の連続した中断のない心電図モニタリングを可能にし、日本の医薬品医療機器総合機構（PMDA）が承認した深層学習人工知能（AI）アルゴリズムを活用しています。これは、24～48時間しかデータを取得できない有線ホルターモニターや、モニタリング期間が7日以下に制限される他のパッチ型デバイスなど、日本の他の携帯型心臓モニタリング選択肢と比較して、大きな進歩を意味します。4

日本においてiRhythmは主要な研究者と連携し、地域の患者集団、臨床環境、モニタリング手法におけるエビデンスの拡大に取り組んでいます。こうした取り組みが進む中、APHRS 2025で発表された知見は臨床医にとって意義深い背景情報を提供するとともに、Zio LTCMサービスがアジア人患者においてどのように機能するかを実証しています。

この分析は、多様な患者集団におけるZio LTCMサービスの臨床的有用性を支持する証拠の蓄積にも寄与しています。Cardiac Ambulatory Monitor EvaLuation of Outcomes and Time to Events（CAMELOT）研究2は、米国のメディケア患者集団（アジア系1.3%）を対象に評価を行い、Zio LTCMが評価対象のモニタリングサービスの中で、特定の不整脈診断の検出率が最も高く、再検査の可能性が最も低いことを明らかにしました。これらの結果は、Assessment of Variation in AmbuLatory Cardiac MONitoring（AVALON）研究3によってさらに裏付けられました。これは、より若年層の民間保険加入患者集団（アジア系2.1%）を対象とした後続分析であり、同様の結果を示しています。

135件以上の査読付き論文、20億時間以上に及ぶキュレーション済み心拍データ、そして創業以来生成された1200万件以上の患者レポートと相まって、これらの知見はiRhythmが世界中で不整脈の検出と管理を進化させるための継続的な取り組みを裏付けるものとなっています。

日本におけるiRhythmおよびZio ECG記録・解析システムの詳細については、irhythmtech.com/jp/jaをご確認ください。iRhythmに関するその他の情報については、企業 ウェブサイト i rhythmtech.comをご確認ください。

JHRS2025・APHRS 2025におけるiRhythmの追加発表

iRhythmは、人工知能（AI）の進歩、長期心電図モニタリング、集団レベルの不整脈検出に焦点を当てたJHRS2025・APHRS 2025セッションにも貢献しました。最高医療・科学責任者であり先端技術担当EVPであるMintu Turakhia医師は、心電図解釈と予測におけるAIの未来に関する基調講演を含む複数の口頭発表を行いました。さらに、AIを活用した心臓モニタリングのグローバルな展望や、集団健康管理における長期モニタリングの役割についても講演しました。加えて、Turakhia医師は森嶋逸郎医師との共同のセッションを主宰し、Zioシステムを用いた長期心電図モニタリングの進歩を強調しました。

iRhythm Technologies, Inc.について

iRhythmは、疾患の検出、予測、予防を実現する信頼性の高いソリューションを提供する、デジタルヘルスケア分野のリーディングカンパニーです。ウェアラブル生体センサーとクラウドベースのデータ分析、そして強力な独自アルゴリズムを組み合わせることで、iRhythmは数百万の心拍データから臨床的に活用可能な情報を抽出します。患者ケアへの不断の取り組みを通じてiRhythmはすべての人々により優れたデータ、より深い洞察、そしてより良い健康を提供することをビジョンとしています。日本国外では、オーストリア、オランダ、スペイン、スイス、米国、英国において心臓モニタリングソリューションZio®ポートフォリオを提供しており、世界中のより多くの患者、臨床医、医療システムに先進的な心臓モニタリングへのアクセスを提供することに引き続き取り組んでいます。

