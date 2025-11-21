Aktietilbagekøbsprogram

 | Source: Fast Ejendom Danmark Fast Ejendom Danmark

Den 23. oktober 2025 igangsatte Fast Ejendom Danmark A/S (”Selskabet”) et aktietilbagekøbsprogram.

Aktietilbagekøbet løber i perioden fra og med den 24. oktober 2025 til og med den 23. oktober 2026. I denne periode vil Selskabet købe egne aktier op til en maksimal værdi af 10,0 mio. kr. i et aktietilbagekøbsprogram efter bestemmelserne i EU’s forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU’s forordning 2016/1052 om sup-plerende regler til forordning nr. 596/2014, den såkaldte ”Safe Harbour” metode, som værner børsnoterede selskaber og deres bestyrelse og direktion imod overtrædelse af forbuddene mod markedsmisbrug i forbin-delse med aktietilbagekøb.

Følgende transaktioner er foretaget under dette program:

 Antal aktierGennemsnitlig købskurs (DKK pr. aktie)Beløb (DKK)
Akkumuleret under programmet jf. seneste meddelelse12.187199,222.427.935
17. november 20251.080198,54214.420
18. november 20251.056197,03208.062
19. november 202500,000
20. november 20251.125198,00222.750
21. november 2025715196,39140.416
Akkumuleret under programmet jf. ovenstående transaktioner16.163198,823.213.583

Med ovenstående transaktioner, udgør Selskabets beholdning af egne aktier 68.626 stk., svarende til 2,58% af det totale antal udstedte aktier på 2.659.442 stk.

Med venlig hilsen

Torben Schultz
Adm. direktør

For yderligere oplysninger venligst kontakt
Adm. direktør Torben Schultz, 40 10 28 76

Bilag

StkKodePrisTidspunktBørs
485FED.CO19920251117 09:02:09XCSE
95FED.CO19920251117 09:02:45XCSE
480FED.CO19820251117 09:04:12XCSE
20FED.CO19820251117 11:42:25XCSE
296FED.CO19720251118 09:04:19XCSE
180FED.CO19720251118 09:32:01XCSE
24FED.CO19720251118 09:49:26XCSE
76FED.CO19720251118 12:07:31XCSE
450FED.CO19720251118 15:26:19XCSE
30FED.CO19820251118 16:08:19XCSE
122FED.CO19820251120 13:53:46XCSE
5FED.CO19820251120 13:53:46XCSE
998FED.CO19820251120 14:55:05XCSE
439FED.CO19620251121 10:42:27XCSE
100FED.CO19720251121 13:31:38XCSE
176FED.CO19720251121 13:32:19XCSE

Vedhæftet fil


Attachments

Meddelelse nr 15 i 2025 (tilbagekøbsprogram)

Recommended Reading

  • November 14, 2025 07:01 ET | Source: Fast Ejendom Danmark
    Aktietilbagekøbsprogram

    Den 23. oktober 2025 igangsatte Fast Ejendom Danmark A/S (”Selskabet”) et aktietilbagekøbsprogram. Aktietilbagekøbet løber i perioden fra og med den 24. oktober 2025 til og med den 23. oktober 2026....

    Read More
    Aktietilbagekøbsprogram
  • November 07, 2025 07:34 ET | Source: Fast Ejendom Danmark
    Aktietilbagekøbsprogram

    Den 23. oktober 2025 igangsatte Fast Ejendom Danmark A/S (”Selskabet”) et aktietilbagekøbsprogram. Aktietilbagekøbet løber i perioden fra og med den 24. oktober 2025 til og med den 23. oktober...

    Read More
    Aktietilbagekøbsprogram