Den 23. oktober 2025 igangsatte Fast Ejendom Danmark A/S (”Selskabet”) et aktietilbagekøbsprogram.

Aktietilbagekøbet løber i perioden fra og med den 24. oktober 2025 til og med den 23. oktober 2026. I denne periode vil Selskabet købe egne aktier op til en maksimal værdi af 10,0 mio. kr. i et aktietilbagekøbsprogram efter bestemmelserne i EU’s forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU’s forordning 2016/1052 om sup-plerende regler til forordning nr. 596/2014, den såkaldte ”Safe Harbour” metode, som værner børsnoterede selskaber og deres bestyrelse og direktion imod overtrædelse af forbuddene mod markedsmisbrug i forbin-delse med aktietilbagekøb.

Følgende transaktioner er foretaget under dette program:

Antal aktier Gennemsnitlig købskurs (DKK pr. aktie) Beløb (DKK) Akkumuleret under programmet jf. seneste meddelelse 12.187 199,22 2.427.935 17. november 2025 1.080 198,54 214.420 18. november 2025 1.056 197,03 208.062 19. november 2025 0 0,00 0 20. november 2025 1.125 198,00 222.750 21. november 2025 715 196,39 140.416 Akkumuleret under programmet jf. ovenstående transaktioner 16.163 198,82 3.213.583

Med ovenstående transaktioner, udgør Selskabets beholdning af egne aktier 68.626 stk., svarende til 2,58% af det totale antal udstedte aktier på 2.659.442 stk.

Med venlig hilsen

Torben Schultz

Adm. direktør

For yderligere oplysninger venligst kontakt

Adm. direktør Torben Schultz, 40 10 28 76

Bilag

Stk Kode Pris Tidspunkt Børs 485 FED.CO 199 20251117 09:02:09 XCSE 95 FED.CO 199 20251117 09:02:45 XCSE 480 FED.CO 198 20251117 09:04:12 XCSE 20 FED.CO 198 20251117 11:42:25 XCSE 296 FED.CO 197 20251118 09:04:19 XCSE 180 FED.CO 197 20251118 09:32:01 XCSE 24 FED.CO 197 20251118 09:49:26 XCSE 76 FED.CO 197 20251118 12:07:31 XCSE 450 FED.CO 197 20251118 15:26:19 XCSE 30 FED.CO 198 20251118 16:08:19 XCSE 122 FED.CO 198 20251120 13:53:46 XCSE 5 FED.CO 198 20251120 13:53:46 XCSE 998 FED.CO 198 20251120 14:55:05 XCSE 439 FED.CO 196 20251121 10:42:27 XCSE 100 FED.CO 197 20251121 13:31:38 XCSE 176 FED.CO 197 20251121 13:32:19 XCSE

Vedhæftet fil