Den 23. oktober 2025 igangsatte Fast Ejendom Danmark A/S (”Selskabet”) et aktietilbagekøbsprogram.
Aktietilbagekøbet løber i perioden fra og med den 24. oktober 2025 til og med den 23. oktober 2026. I denne periode vil Selskabet købe egne aktier op til en maksimal værdi af 10,0 mio. kr. i et aktietilbagekøbsprogram efter bestemmelserne i EU’s forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU’s forordning 2016/1052 om sup-plerende regler til forordning nr. 596/2014, den såkaldte ”Safe Harbour” metode, som værner børsnoterede selskaber og deres bestyrelse og direktion imod overtrædelse af forbuddene mod markedsmisbrug i forbin-delse med aktietilbagekøb.
Følgende transaktioner er foretaget under dette program:
|Antal aktier
|Gennemsnitlig købskurs (DKK pr. aktie)
|Beløb (DKK)
|Akkumuleret under programmet jf. seneste meddelelse
|12.187
|199,22
|2.427.935
|17. november 2025
|1.080
|198,54
|214.420
|18. november 2025
|1.056
|197,03
|208.062
|19. november 2025
|0
|0,00
|0
|20. november 2025
|1.125
|198,00
|222.750
|21. november 2025
|715
|196,39
|140.416
|Akkumuleret under programmet jf. ovenstående transaktioner
|16.163
|198,82
|3.213.583
Med ovenstående transaktioner, udgør Selskabets beholdning af egne aktier 68.626 stk., svarende til 2,58% af det totale antal udstedte aktier på 2.659.442 stk.
Med venlig hilsen
Torben Schultz
Adm. direktør
For yderligere oplysninger venligst kontakt
Adm. direktør Torben Schultz, 40 10 28 76
Bilag
|Stk
|Kode
|Pris
|Tidspunkt
|Børs
|485
|FED.CO
|199
|20251117 09:02:09
|XCSE
|95
|FED.CO
|199
|20251117 09:02:45
|XCSE
|480
|FED.CO
|198
|20251117 09:04:12
|XCSE
|20
|FED.CO
|198
|20251117 11:42:25
|XCSE
|296
|FED.CO
|197
|20251118 09:04:19
|XCSE
|180
|FED.CO
|197
|20251118 09:32:01
|XCSE
|24
|FED.CO
|197
|20251118 09:49:26
|XCSE
|76
|FED.CO
|197
|20251118 12:07:31
|XCSE
|450
|FED.CO
|197
|20251118 15:26:19
|XCSE
|30
|FED.CO
|198
|20251118 16:08:19
|XCSE
|122
|FED.CO
|198
|20251120 13:53:46
|XCSE
|5
|FED.CO
|198
|20251120 13:53:46
|XCSE
|998
|FED.CO
|198
|20251120 14:55:05
|XCSE
|439
|FED.CO
|196
|20251121 10:42:27
|XCSE
|100
|FED.CO
|197
|20251121 13:31:38
|XCSE
|176
|FED.CO
|197
|20251121 13:32:19
|XCSE
