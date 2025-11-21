Resultat af rentetilpasning - Nykredit Realkredit A/S

Til Nasdaq Copenhagen og pressen

21. november 2025

Resultat af rentetilpasning

Nykredit koncernen har afsluttet obligationssalget i forbindelse med rentetilpasning af Tilpasningslån efter princippet om ”refinansieringskurs”. Lånene rentetilpasses den 1. januar 2026.

Rentetilpasningen resulterer i følgende kontantlånsrenter:





F1 SDO

april 2027

DKK F3 SDO

januar 2029

DKK F5 SDO

januar 2031

DKK Kontantlånsrente 2,27% 2,33% 2,57%

Detaljerede oplysninger om auktionsresultaterne kan ses på nykredit.dk og totalkredit.dk. Oplysninger om obligationssalget kan ses på nykredit.com/ir.

Spørgsmål kan rettes til Morten Søby Willendrup, Funding og Kapital, på telefon

44 55 19 62 eller Kommunikation på telefon 44 55 14 50.

Vedhæftet fil