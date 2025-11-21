Resultat af rentetilpasning - Totalkredit A/S

Til Nasdaq Copenhagen og pressen
21. november 2025
Resultat af rentetilpasning
Nykredit koncernen har afsluttet obligationssalget i forbindelse med rentetilpasning af Tilpasningslån efter princippet om ”refinansieringskurs”. Lånene rentetilpasses den 1. januar 2026.
Rentetilpasningen resulterer i følgende kontantlånsrenter:
|
|F1 SDO
april 2027
DKK
|F3 SDO
januar 2029
DKK
|F5 SDO
januar 2031
DKK
|Kontantlånsrente
|2,27%
|2,33%
|2,57%
Detaljerede oplysninger om auktionsresultaterne kan ses på nykredit.dk og totalkredit.dk. Oplysninger om obligationssalget kan ses på nykredit.com/ir.
Spørgsmål kan rettes til Morten Søby Willendrup, Funding og Kapital, på telefon
44 55 19 62 eller Kommunikation på telefon 44 55 14 50.
