Havila Kystruten AS: Oppdatert vederlagsjustering i kystrutekontrakten

Det vises til børsmelding publisert 22. september 2025. Statistisk sentralbyrå (SSB) og Samferdselsdepartementet har fullført gjennomgangen av beregningsgrunnlaget for vederlagsjustering i kystrutekontrakten. Som følge av gjennomgangen har SSB publisert en revidert tidsserie som danner grunnlag for ytterligere justeringer av kontraktsinntektene, som tidligere indikert.

Den samlede effekten av gjennomgangen er beregnet til NOK 161 millioner, fordelt på inneværende år og tidligere år. En økning på NOK 85 millioner fra den foreløpige økningen på NOK 76 millioner publisert i september. Av det totale beløpet på NOK 161 millioner, gjelder NOK 103 millioner tidligere år, mens NOK 58 millioner gjelder 2025. Kompensasjonsjusteringen ble fremmet i dag og forventes utbetalt innen årsskiftet, forutsatt endelig godkjenning i salderingen av statsbudsjettet for 2025.

Justeringen er en korrigering av beregningsgrunnlaget og sikrer at fremtidige vederlag blir i tråd med kontraktens bestemmelser. Forventet vederlag for 2026 er og revidert og nå estimert til NOK 426 millioner.

Kontakter:

Administrerende direktør: Bent Martini, +47 905 99 650

Finansdirektør: Aleksander Røynesdal, +47 413 18 114