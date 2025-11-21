Refinansiering af variabelt forrentede lån - Totalkredit A/S

Til Nasdaq Copenhagen og pressen
        

21. november 2025      

Refinansiering af variabelt forrentede lån

Nykredit koncernen har gennemført auktioner i forbindelse med refinansieringen af variabelt forrentede lån pr. 1. januar 2026.

Resultatet af auktionerne fremgår nedenfor. Rentetillæg vil gælde frem til næste refinansiering.

 Cibor-lånCita-lån
ISINDK000955108-7DK000955094-9
Reference renteCibor6MCita6M
Kapital centerG (RO)H (SDO)
Serie betegnelse32G32H
KonverterbarNejNej
Auktions resultater  
SalgDKK 4.750 mio.DKK 15.750 mio.
BudDKK 9.383 mio.DKK 38.032 mio.
Rentetillæg-0,03%+0,52%
Kurs100,20100,20
Øvrig information  
Udløb01-07-202801-01-2029

Spørgsmål kan rettes til Nykredit Realkredit A/S, Funding & Kapital, Morten Søby Willendrup på telefon 44 55 16 92.

