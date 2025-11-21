Ölgerðin Egill Skallagrímsson hf.: Samkeppniseftirlitið telur ekki forsendur til þess að aðhafast frekar vegna kaupa Ölgerðarinnar á Gæðabakstri

Vísað er til tilkynningar, dags. 22. janúar 2025, um samkomulag Ölgerðarinnar um kaup á Gæðabakstri.

Félaginu hefur í dag borist bréf þar sem fram kemur að Samkeppniseftirlitið telji ekki tilefni til frekari rannsóknar eða íhlutunar í samrunamálinu, og ljúki þar með meðferð þess.

Ákvörðunar Samkeppniseftirlitsins varðandi kaup Ölgerðarinnar á Kjarnavörum er að vænta í lok desember 2025.

