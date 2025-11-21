Resultat af rentetilpasning – almene boliger - Totalkredit A/S

Til Nasdaq Copenhagen



21. november 2025

Resultat af rentetilpasning – almene boliger

Nykredit-koncernen har afsluttet obligationssalget i forbindelse med rentetilpasning af tilpasningslån til almene boliger efter princippet om ”refinansieringskurs”. Lånene rentetilpasses pr. 1. januar 2026.

Lånene, som alle er med afdrag, er finansieret med statsgaranterede særligt dækkede obligationer (SDO) udstedt i kapitalcenter J.

For en almen boligforening med et 30-årigt annuitetslån resulterer rentetilpasningen i følgende kontantlånsrente:

F10 jan.

DKK Kontantlånsrente 2,60%

Detaljerede oplysninger om auktionsresultaterne kan ses på nykredit.dk. Oplysninger om obligationssalget kan ses på nykredit.com/ir.

Spørgsmål kan rettes til Morten Søby Willendrup, Funding & Kapital, på telefon 44 55 16 92 eller Kommunikation på telefon 44 55 14 50.

