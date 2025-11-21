Caisse Française de Financement Local : EMTN 2025-18

Paris, 21 novembre 2025

Les termes en majuscules utilisés dans le présent document auront la signification qui leur est donnée dans le Caisse Française de Financement Local base prospectus to the €75,000,000,000 Euro Medium Term Note Programme daté du 10 juin 2025 (le « Base Prospectus »).

Caisse Française de Financement Local a décidé d'émettre des Obligations Foncières en date du 25 novembre 2025, pour un montant de 30.000.000 d’Euros à taux fixe, remboursable au gré de l’émetteur, à échéance le 25 novembre 2050.

Le Base Prospectus en date du 10 juin 2025 approuvés par l'Autorité des Marchés Financiers et les Final Terms relatifs à l'émission sont disponibles sur le site internet de l'émetteur (https://sfil.fr/caffil-notre-filiale/), sur le site internet de l'AMF (www.amf-france.org), et auprès du Paying Agent désigné dans le Base Prospectus.

Les Final Terms relatifs à l'émission seront disponibles sur le site de la Bourse de Luxembourg (www.bourse.lu).

Pièce jointe