UBISOFT ANNONCE LA FINALISATION DE L’INVESTISSEMENT STRATÉGIQUE DE TENCENT DANS VANTAGE STUDIOS

PARIS – 21 novembre 2025 – Suite à l’annonce de l’accord conclu avec Tencent le 27 mars 2025, Ubisoft est heureux d’annoncer la finalisation de l’investissement stratégique de Tencent dans l’entité Ubisoft Nova SAS (désignée individuellement sous le nom « Vantage Studios »), bâtie autour des franchises Assassin’s Creed, Far Cry et Tom Clancy’s Rainbow Six, sécurisant ainsi un investissement en numéraire de 1,16 Md€ de la part de Tencent (l’« Investissement »). L’Investissement valorise Vantage Studios1 à une valeur d’entreprise « pre-money » de 3,8 Mds€ et constitue une étape clé dans la transformation d’Ubisoft, renforçant son bilan, cristallisant la valeur de ses marques de premier rang et créant les conditions optimales pour la croissance et le succès à long-terme de ses franchises phares.

Une étape importante pour Ubisoft et Vantage Studios

Pleinement opérationnel depuis le 1er octobre 2025, Vantage Studios1 est fondé sur les principes d’autonomie, de focalisation et d’orientation joueur, avec pour objectif d’accélérer la croissance des trois plus grandes franchises d’Ubisoft dans la perspective de bâtir des écosystèmes de marque capables de générer des revenus annuels de plus d’un milliard d’euros. Basé en France, Vantage Studios est dirigé par une équipe de direction dédiée, avec ses deux co-directeurs généraux, Charlie Guillemot et Christophe Derennes, et comprendra des Responsables de Franchises. Il sera supervisé par un comité consultatif.

Le produit de cette transaction permettra de désendetter Ubisoft sur une base de dette nette consolidée non-IFRS, tout en soutenant des investissements ciblés au sein du Groupe et en offrant une flexibilité financière accrue pour accompagner sa transformation stratégique. Vantage Studios1 constitue également un pilier essentiel du nouveau modèle opérationnel d’Ubisoft, bâti autour des Creative Houses et conçu pour renforcer la vision créative, la focalisation, l’efficacité, l’autonomie, et la clarté des responsabilités. La conception de ce nouveau modèle opérationnel sera finalisée d’ici la fin de l’année et dévoilée en janvier.

À la suite de la finalisation de l’Investissement, Tencent détient une participation économique de 26,32 % dans Vantage Studios, qui demeure exclusivement contrôlé et consolidé par Ubisoft. Dans le cadre de la finalisation de l’Investissement, Ubisoft et Tencent ont conclu, en date des présentes, un pacte d’associés relatif à Vantage Studios, fondé sur les principaux termes annoncés en mars 2025 (le « Pacte d’Associés »).

Yves Guillemot, co-fondateur et Directeur général, déclare : « Je suis très heureux d’annoncer la finalisation de notre partenariat stratégique avec Tencent, qui devient désormais actionnaire minoritaire de notre nouvelle filiale, Vantage Studios. La clôture d’aujourd’hui cristallise la valeur de nos licences de premier rang et constitue une étape clé dans la transformation d’Ubisoft. Elle apporte également 1,16 Md€ de liquidités, permettant de désendetter le Groupe, de renforcer notre bilan et de soutenir des opportunités d’investissement ciblées dans le reste de l’entreprise. Vantage Studios1, pleinement opérationnel depuis le 1er octobre sous la direction d’une équipe dédiée, incarne les principes d’autonomie, de focalisation et d’orientation joueur, avec une responsabilité clairement définie. Elle donne vie à notre modèle des Creative Houses avec l’ambition d’accélérer la croissance de nos franchises phares dans la perspective de bâtir des écosystèmes de marque capables de générer des revenus annuels de plus d’un milliard d’euros. »

Martin Lau, Président de Tencent, déclare : « Tencent est ravi de renforcer sa solide relation avec Ubisoft grâce à cet investissement dans le lancement de Vantage Studios1. Avec son équipe talentueuse et sa vision créative de premier rang, nous nous réjouissons à l’idée que Vantage Studios accélère la croissance d’Assassin’s Creed, Far Cry et Rainbow Six en tant que plateformes evergreen, offrant divertissement et inspiration à des générations de joueurs. »

Principaux termes du Pacte d’Associés

Les principaux termes du Pacte d’Associés sont les suivants :

Des droits de veto usuels de protection d’un investissement minoritaire au profit de Tencent, ainsi que certains droits de consentement sur les cessions d’actifs importants de la nouvelle filiale ;

Un engagement d’inaliénabilité (lock-up) de 5 ans sur les titres de Vantage Studios détenus par Tencent, à moins qu’Ubisoft ne cesse de détenir la majorité du capital social et des droits de vote de Vantage Studios ;

Un engagement d’Ubisoft de conserver la majorité du capital social et des droits de vote de Vantage Studios pendant une période de 2 ans ;

Des stipulations habituelles en matière de transfert d'actions, y compris un droit de premier refus au bénéfice d'Ubisoft, un droit de première offre au bénéfice de Tencent, un droit de sortie conjointe (tag-along right) au bénéfice de Tencent et une obligation de sortie conjointe (drag-along right) au bénéfice d'Ubisoft (sous réserve de certaines conditions) ;

En cas de (i) changement de contrôle d’Ubisoft (ii) approuvé par le Conseil d’administration, une promesse de vente au bénéfice d’Ubisoft sur tous les titres Vantage Studios détenus par Tencent, ainsi qu’une promesse d’achat au profit de Tencent sur tous ses titres Vantage Studios dans le cas où les conditions d’exercice de la promesse de vente seraient remplies et où la promesse de vente n’aurait pas été exercée par Ubisoft. Le prix d’exercice des deux options sera égal à la valeur de marché des titres de Vantage Studios détenus par Tencent, étant précisé que la valeur d’entreprise de Vantage Studios1 servant de base au calcul de la valeur de marché de ses titres ne saurait être inférieure à un montant calculé par référence au multiple EBIT résultant de la transaction donnant lieu au changement de contrôle d’Ubisoft, avec certains ajustements2 convenus. Pour la promesse de vente, il existe une protection spécifique de prix minimum pour Tencent si la promesse de vente est exercée au plus tard à la 4ème date anniversaire de l’Investissement.





Conseils

Crédit Agricole Corporate and Investment Bank SA et J.P. Morgan ont agi en tant que conseillers financiers principaux pour Ubisoft et Commerzbank a agi en tant que conseiller financier conjoint pour Ubisoft. Bredin Prat, White & Case et Deloitte Société d’Avocats ont agi en tant que conseillers juridiques pour Ubisoft.

Goldman Sachs (Asia) L.L.C a agi en tant que conseiller financier exclusif pour Tencent. Davis Polk & Wardwell and Gide Loyrette Nouel ont agi en tant que conseillers juridiques pour Tencent.

Disclaimer

Ce communiqué peut contenir des données financières estimées, des informations sur des projets et opérations futurs, ou sur des performances financières à venir. Ces éléments de projection sont donnés à titre d’objectifs. Ils sont soumis aux risques et incertitudes des marchés et peuvent varier considérablement par rapport aux résultats effectifs qui seront publiés. Les données financières estimées ont été approuvées par le Conseil d’Administration et n’ont pas été revues par les Commissaires aux comptes. (Des informations complémentaires figurent dans le Document d’Enregistrement Universel d’Ubisoft, déposé le 19 juin 2025 auprès de l’Autorité des marchés financiers).

A propos d’Ubisoft

Ubisoft est un créateur d’univers reconnu, dont la mission est d’enrichir la vie des joueurs à travers des expériences de divertissement originales et inoubliables. Portées par des équipes réparties dans le monde entier, ses productions couvrent un large éventail de jeux emblématiques, parmi lesquels Assassin’s Creed®, Brawlhalla®, For Honor®, Far Cry®, Tom Clancy’s Ghost Recon®, Just Dance®, Les Lapins Crétins®, Tom Clancy’s Rainbow Six®, The Crew® et Tom Clancy’s The Division®. Avec Ubisoft Connect, les joueurs bénéficient d’un écosystème de services leur permettant d’enrichir leur expérience, de débloquer des récompenses et de rester connectés, quelle que soit la plateforme utilisée. Grâce à l’abonnement Ubisoft+, ils peuvent accéder dès leur sortie aux nouveautés, aux éditions premium et aux contenus additionnels, que ce soit sur PC, consoles ou via le cloud. Sur l’exercice fiscal 2024-2025, Ubisoft a réalisé un chiffre d’affaires net de 1,85 milliard d’euros. Pour en savoir plus: www.ubisoftgroup.com.

© 2025 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Ubisoft and the Ubisoft logo are registered trademarks in the US and/or other countries.

A propos de Tencent

Tencent creates innovative technologies that connect and create memorable experiences for people around the world. Founded in 1998, Tencent is driven by its mission to create "Value for Users" and use "Tech for Good".

Tencent is a global leader in communications, entertainment and enterprise services. It develops and publishes some of the world's most popular video games and other high-quality digital content, providing rich and immersive interactive entertainment experiences.

Tencent is a global technology company headquartered in Shenzhen. It has been listed on the Main Board of the Stock Exchange of Hong Kong since June 2004.

1 Ainsi que ses filiales

2 Il convient également de noter que si l’EBIT de Vantage Studios1 est nul ou négatif, ce calcul basé sur le multiple d’EBIT ne s’applique pas.

