Convocation d’une Assemblée Générale Extraordinaire le 29 décembre 2025

Haffner Energy (code ISIN : FR0014007ND6 – Mnémonique : ALHAF) (la « Société ») informe ses actionnaires qu’une Assemblée Générale Extraordinaire de la Société se tiendra le lundi 29 décembre 2025 à 9h00 au siège social de la Société, 2, Place de la Gare, 51300 Vitry-le-François.

L’avis de réunion valant avis de convocation, et comportant l’ordre du jour arrêté par le Conseil d’Administration, les projets de résolutions ainsi que les conditions et modalités de participation et de vote à l’Assemblée Générale, a été mis en ligne sur le site du Bulletin des Annonces Légales Obligatoires « BALO » le 21 novembre 2025 (bulletin numéro n°140).

Au titre des résolutions présentées, l’Assemblée Générale se prononcera sur :

la réduction de capital de la Société par voie de réduction du nominal ;

la modification de l’article 7 « Capital social » des statuts de la Société ;

la modification de l’article 16 « Réunions du Conseil » des statuts de la Société, et

les pouvoirs pour l’accomplissement des formalités légales.

A défaut d’assister personnellement à cette Assemblée, les actionnaires peuvent exercer leur droit de vote à distance, avant l’Assemblée Générale :

soit en adressant une procuration à la Société,

soit en votant par correspondance, en utilisant le formulaire disponible sur Assemblées générales - Haffner Energy selon les modalités indiquées dans l’avis de réunion paru le 21 novembre 2025 au BALO.

Tous les documents relatifs à cette Assemblée Générale seront disponibles sur simple demande auprès de la Société à compter du 12 décembre 2025, ou pourront être consultés sur le site internet de la Société (section Investisseurs/Assemblées Générales) à partir de cette date.





Prochains événements

Résultats semestriels : 16 décembre 2025 à 18h00

Webinaire actionnaires : 17 décembre à 18h00

Des informations financières plus détaillées sont disponibles sur le site web de la Société www.haffner-energy.com





