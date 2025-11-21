COMMUNIQUE DE PRESSE





SIGNATURE PAR GUILLEMOT BROTHERS LIMITED D’UNE NOUVELLE EXTENSION A UN CONTRAT POUR L’ACQUISITION DE TITRES UBISOFT ENTERTAINMENT SA

Londres, le 21 novembre 2025 – Guillemot Brothers Limited annonce la mise en œuvre ce jour d’une extension du contrat entre Guillemot Brothers Limited et une banque en date initiale du 1er septembre 2017 et portant initialement sur l’acquisition par Guillemot Brothers Limited de 2.000.016 actions Ubisoft Entertainment SA.

Ce contrat (tel que modifié) prévoit notamment le financement par la banque de l’acquisition des actions initiales Ubisoft Entertainment SA par Guillemot Brothers Limited et l’extension de sa couverture pour une durée désormais étendue jusqu’au 9 octobre 2026 (ou aux alentours de cette date). Dans ce cadre, Guillemot Brothers Limited a consenti une promesse de vente à la banque sur les actions Ubisoft Entertainment SA objet du financement et la banque a consenti une promesse d’achat sur ces mêmes actions. Ces promesses sont exerçables selon certaines conditions prévues par le contrat, à l’échéance de l’emprunt, et sont dénouables soit en titres soit en numéraire, au choix de Guillemot Brothers Limited.

Les actions faisant l’objet de ces contrats sont nanties au profit de la banque, qui peut en disposer à charge de les restituer à Guillemot Brothers Ltd selon certaines conditions prévues par le contrat de nantissement y afférent.

