Partenaires Ninepoint annonce son estimation des distributions en espèces de novembre 2025 pour le Fonds de gestion de trésorerie Ninepoint, série FNB

TORONTO, 21 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Partenaires Ninepoint LP (« Partenaires Ninepoint ») a annoncé aujourd’hui son estimation des distributions en espèces de novembre 2025 pour la série FNB du Fonds de gestion de trésorerie Ninepoint (le « Fonds »). Partenaires Ninepoint prévoit de publier un communiqué de presse le 27 novembre 2025 ou autour de cette date, qui indiquera le taux de distribution final. La date de référence pour la distribution en espèces est le 28 novembre 2025, payable le 5 décembre 2025.

Toutes les estimations présentées dans ce document sont fondées sur les données comptables en date du 20 novembre 2025. En raison de souscriptions, de rachats ou d’autres facteurs, la distribution finale de novembre 2025 peut différer de ces estimations et la différence peut être importante. Les renseignements inclus dans cette lettre sont à titre informatif uniquement. Veuillez comparer tous les renseignements à vos relevés de client officiels. Ce document n’est pas destiné à être un relevé aux fins de déclaration officielle de revenus ou une forme de conseil fiscal.

Les montants imposables réels des distributions pour 2025, y compris les caractéristiques fiscales des distributions, seront communiqués aux Services de dépôt et de compensation CDS Inc. au début de 2026. Les détenteurs de titres peuvent contacter leur société de courtage pour obtenir ces renseignements.

Voici les détails des distributions estimatives par part du mois de novembre 2025 :

Série FNB Ninepoint Symbole boursier Distribution en

espèces par part Distribution

notionnelle par part CUSIP Fonds de gestion de

trésorerie Ninepoint NSAV 0,093020 $ 0,00000 $ 65443X105



À propos de Partenaires Ninepoint

Établie à Toronto, Partenaires Ninepoint LP est l’une des principales sociétés de gestion de placements alternatifs au Canada. Elle supervise environ 7 milliards de dollars d’actifs sous gestion, incluant des contrats institutionnels. Engagée à aider les investisseurs à explorer des solutions de placement novatrices qui ont le potentiel d’accroître les rendements et de gérer le risque des portefeuilles, Ninepoint offre un ensemble diversifié de stratégies alternatives, notamment des actions, des titres à revenu fixe, des revenus alternatifs, des actifs réels, des devises et des actifs numériques.

Pour en savoir plus sur Partenaires Ninepoint LP, veuillez consulter le site www.ninepoint.com/fr/ ou communiquer avec nous par téléphone au 416 362-7172 ou 1 888 362-7172, ou par courriel à l’adresse invest@ninepoint.com.

Partenaires Ninepoint LP est le gestionnaire de placement des fonds Ninepoint (collectivement, les « Fonds »). Un placement dans ces Fonds peut donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion, des commissions de performance (le cas échéant) ainsi qu’à d’autres dépenses. Veuillez lire attentivement le prospectus avant d’investir. Les renseignements contenus aux présentes ne constituent pas une offre ni une sollicitation par toute personne résidant aux États-Unis ou dans tout autre pays où une telle offre ou sollicitation n’est pas autorisée, ou à toute personne qu’il est illégal de solliciter ou à qui il est illégal de faire une telle offre. Les investisseurs éventuels qui ne résident pas au Canada doivent s’adresser à leur conseiller financier pour déterminer si les titres du Fonds peuvent être légalement vendus dans leur pays.

Veuillez noter que les facteurs de distribution (répartition entre le revenu, les gains en capital et le remboursement de capital) ne peuvent être calculés que lorsqu’un fonds a atteint la fin de son exercice. On ne saurait se fier à ces renseignements relatifs à la distribution aux fins de déclaration de revenus, étant donné qu’ils ne représentent qu’une composante de la distribution totale pour l’exercice. Pour obtenir des montants de distribution exacts aux fins de production d’une déclaration de revenus, veuillez vous reporter aux feuillets T3 ou T5 pour l’année d’imposition visée. Veuillez vous reporter au prospectus ou à la notice d’offre de chaque Fonds pour obtenir les détails de la politique de distribution du Fonds.

Le paiement et la répartition des distributions, le cas échéant, ne sont pas garantis et peuvent fluctuer. Le paiement des distributions ne doit pas être confondu avec le rendement ou le taux de rendement d’un Fonds. Si les distributions versées par le Fonds sont supérieures à son rendement, alors la valeur du placement initial de l’investisseur diminuera. Les distributions versées découlant de gains en capital réalisés par un Fonds et les revenus et dividendes gagnés par un Fonds sont imposables dans l’année où ils sont payés. Le prix de base rajusté d’un investisseur sera réduit du montant de tout remboursement de capital. Si le prix de base rajusté d’un investisseur devient inférieur à zéro, l’impôt sur les gains en capital devra être payé sur le montant inférieur à zéro.

