Inventiva publie ses informations financières du 3ème trimestre 2025¹

Trésorerie et équivalents de trésorerie à 97,6 millions d’euros, et 24,7 millions d’euros en dépôts à court terme 2 au 30 septembre.

au 30 septembre. Chiffre d’affaires de 4,5 millions d’euros sur les neuf premiers mois de 2025.

Horizon de trésorerie prévue jusqu’à la fin du premier trimestre 20273, incluant le produit net de l'offre au public réalisée en novembre 2025





Daix (France), New York City (New York, Etats-Unis), le 21 novembre 2024 – Inventiva (Euronext Paris and Nasdaq :IVA) (la « Société »), société biopharmaceutique spécialisée dans le développement de thérapies orales pour le traitement de la stéatohépatite associée à un dysfonctionnement métabolique (« MASH »), publie sa position de trésorerie au 30 septembre 2025 ainsi que son chiffre d’affaires pour les neuf premiers mois de 2025.

Trésorerie et équivalents de trésorerie



Au 30 septembre 2025, la trésorerie et les équivalents de trésorerie de la Société s’élevaient à 97,6 millions d’euros, contre 96,6 millions d’euros au 31 décembre 2024.



Les flux nets de trésorerie consommés par les activités opérationnelles se sont élevés à - 76,3 millions d’euros pour les neufs premiers mois de 2025, contre - 63,7 millions d’euros sur la même période en 2024, soit une augmentation de 20 %, tandis que les dépenses en R&D pour les neuf premiers mois de 2025 étaient légèrement en baisse de 11 %, à – 64,6 millions d’euros, par rapport à la même période de 2024. L'augmentation est principalement due à l'évolution du besoin en fonds de roulement, et dans une moindre mesure, à l’impact net de trésorerie du plan de réorganisation stratégique des activités de la Société mené au premier semestre 2025.

Les flux nets de trésorerie consommés par les opérations d’investissement se sont élevés à - 25 millions d’euros pour les neuf premiers mois de 2025, contre 8,9 millions d’euros générés sur la même période en 2024. Cette variation provient principalement de l’évolution de dépôts à court terme2 sur la période.

Les flux nets de trésorerie générés par les activités de financement pour les neuf premiers mois de 2025 se sont élevés à 103,4 millions d’euros, contre 41,9 millions d’euros sur la même période en 2024. Ce flux de trésorerie positif provient principalement de la réception du produit brut de 115,6 millions d’euros (produit net de 108,0 millions d’euros) de la deuxième tranche4 du financement structuré annoncé par la Société en octobre 2024 (le « Financement Structuré »). Le flux net de trésorerie générée par les activités de financement au cours des neuf premiers mois de 2024 provenait principalement (i) du tirage de la deuxième tranche de 25 millions d'euros en janvier 2024 dans le cadre de l’accord de prêt non assorti de sûretés accordé par la Banque Européenne d’Investissement, et (ii) de l'émission de certificats de redevances en juillet 2024 pour un montant de 20,1 millions d'euros.



Au cours des neufs premiers mois de 2025, la Société a enregistré un effet de taux de change négatif sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie de - 1,0 million d’euros, contre aucun effet pour la même période en 2024, en raison de l’évolution du taux de change EUR/USD.



Informations financières après clôture des comptes



En novembre 2025, la Société a réalisé une offre au public aux États-Unis ayant conduit à l'émission de 44.805.193 American Depositary Shares (« ADS ») pour un produit brut total d’environ 149 millions d’euros (produit net de 139,3 millions d’euros)5, incluant l’exercice intégral de l'option de surallocation par les banques.



Compte tenu de sa structure de coûts actuelle et de ses dépenses prévisionnelles, la Société estime que sa trésorerie, ses équivalents de trésorerie et ses dépôts à court terme, y compris le produit net de l’offre au public, devraient lui permettre de financer ses opérations jusqu’à la fin du premier trimestre 2027. Dans l'hypothèse où les bons de souscription d'actions de la Tranche 3 émis dans le cadre du Financement Structuré sont exercés dans leur intégralité pour un produit pouvant atteindre 116,0 millions d'euros, la Société estime que ces produits supplémentaires potentiels lui permettraient de financer ses activités jusqu’au milieu du troisième trimestre 20276.

Chiffres d’affaires



Les revenus de la Société pour les neuf premiers mois de 2025 se sont élevés à 4,5 millions d'euros, contre aucun chiffre d’affaires généré sur la même période en 2024.



Les revenus enregistrés par la Société au cours des neuf premiers mois de 2025 proviennent principalement du paiement d'étape de 10 millions de dollars (produit net de 8,6 millions d’euros) facturé à Chia Tai Tianqing Pharmaceutical Group (« CTTQ ») et des avoirs de 5 millions de dollars (4,3 millions d’euros) comptabilisés dans le cadre de l’accord de licence avec CTTQ, à la suite du règlement-livraison en mai 2025 de la deuxième tranche du Financement Structuré. Le paiement d'étape de CTTQ a été reçu en juillet 2025.



***

Prochaines étapes clefs attendues

Résultats principaux de NATiV3 – attendus pour le second semestre 2026



Prochaine Assemblée Générale

Assemblée Générale – 27 novembre 2025



Prochaines participations à des conférences investisseurs

Euronext Tech Leaders Forum – 26 novembre 2025 – Paris

Piper Sandler 37th Annual Healthcare Conference – 2-4 décembre 2025 – New York

Prochaine participation à des conférences scientifiques

MASH-TAG – 7-11 janvier 2026 – Park City

Prochain rendez-vous financier

Chiffre d’affaires et situation de trésorerie pour l’année 2025 : jeudi 16 février 2026 (après clôture des marchés aux Etats-Unis).





À propos d'Inventiva



Inventiva est une société biopharmaceutique spécialisée dans la recherche et développement de petites molécules administrées par voie orale pour le traitement de patients atteints de la MASH. La Société évalue actuellement le Lanifibranor dans le cadre de l’étude clinique pivot de phase 3 pour le traitement de patients adultes atteints de la MASH, une maladie hépatique chronique courante et progressive.

Inventiva est une société cotée sur le compartiment B du marché réglementé d'Euronext Paris (symbole : IVA, ISIN : FR0013233012) et sur le Nasdaq Global Market aux Etats-Unis (symbole : IVA). www.inventivapharma.com



Avertissement

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens des dispositions de "safe-harbor" du Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Toutes les déclarations, autres que les déclarations de faits historiques, incluses dans ce communiqué de presse sont des déclarations prévisionnelles. Ces déclarations comprennent, sans s'y limiter, des informations financières non auditées, des prévisions et des estimations concernant les ressources de trésorerie d'Inventiva, l'exercice potentiel par les investisseurs de bons de souscription et de bons de souscription préfinancés, y compris les bons de souscription et les bons de souscription préfinancés émis dans le cadre du Financement Structuré, l'avantage potentiel du plan de réorganisation stratégique de la Société et la réduction des effectifs qui y est associée, les activités futures, les attentes, les plans, la croissance et les perspectives d'Inventiva, et l'absence d'événements défavorables significatifs. Certaines de ces déclarations, prévisions et estimations peuvent être reconnues par l'utilisation de mots tels que, sans limitation, "croire", "anticiper", "s'attendre à", "avoir l'intention", "planifier", "chercher", "estimer", "peut", "sera", "pourrait", "devrait", "conçu", "espérer", "cible", "potentiel", "opportunité", "possible", "viser", et "continuer" et d'autres expressions similaires. Ces déclarations ne sont pas des faits historiques, mais plutôt des déclarations d'attentes futures et d'autres déclarations prospectives basées sur les convictions de la direction. Ces déclarations reflètent les opinions et les hypothèses qui prévalent à la date des déclarations et impliquent des risques connus et inconnus ainsi que des incertitudes qui pourraient entraîner une différence matérielle entre les résultats futurs, les performances ou les événements futurs et ceux qui sont exprimés ou sous-entendus dans ces déclarations. Les événements réels sont difficiles à prévoir et peuvent dépendre de facteurs qui échappent au contrôle d'Inventiva. Il n'y a aucune garantie, en ce qui concerne les produits candidats, que les résultats des essais cliniques seront disponibles dans les délais prévus, que les essais cliniques futurs seront lancés comme prévu, que les produits candidats recevront les autorisations réglementaires nécessaires, ou que les étapes prévues par Inventiva ou ses partenaires seront atteintes dans les délais prévus, ou même qu'elles le seront. Les résultats futurs peuvent s'avérer matériellement différents des résultats, performances ou réalisations futurs anticipés exprimés ou sous-entendus par ces déclarations, prévisions et estimations en raison d'un certain nombre de facteurs, le fait que les données intermédiaires ou les données issues de toute analyse intermédiaire des essais cliniques en cours ne permettent pas de prédire les résultats futurs des essais cliniques, le fait que la recommandation du DMC ne préjuge pas d'une éventuelle autorisation de mise sur le marché, qu'Inventiva ne peut pas fournir d'assurance sur les impacts du Suspected Unexpected Serious Adverse Reaction (SUSAR) sur le recrutement ou l'impact final sur les résultats ou le calendrier de l'essai NATiV3 ou les questions réglementaires qui s'y rapportent, Inventiva est une société en phase clinique qui n'a pas de produits approuvés et n'a pas de revenus historiques, Inventiva a subi des pertes importantes depuis sa création, Inventiva n'a jamais généré de revenus à partir de la vente de produits, Inventiva aura besoin de capitaux supplémentaires pour financer ses opérations, en l'absence desquels Inventiva pourrait être obligée de réduire de manière significative ses activités, de retarder ou d'interrompre un ou plusieurs de ses programmes de recherche ou de développement, d'étendre ses activités ou de tirer parti de ses opportunités commerciales, et pourrait ne pas pouvoir poursuivre ses activités, la capacité d'Inventiva à obtenir des financements et à conclure des transactions potentielles, dans les délais prévus, ainsi que la question de savoir si, quand et dans quelle mesure les instruments dilutifs pourront être exercés et par quels détenteurs, le succès futur d'Inventiva dépend de la réussite du développement clinique, des approbations réglementaires et de la commercialisation ultérieure du lanifibranor, les études précliniques ou les essais cliniques antérieurs ne sont pas nécessairement prédictifs des résultats futurs et les résultats des essais cliniques d'Inventiva et de ses partenaires peuvent ne pas étayer les revendications d'Inventiva et de ses partenaires concernant les produits candidats, les attentes d'Inventiva concernant ses essais cliniques peuvent s'avérer erronées et les autorités réglementaires peuvent exiger des arrêts supplémentaires et/ou des modifications supplémentaires des essais cliniques d'Inventiva, les attentes d'Inventiva concernant le plan de développement clinique du lanifibranor pour le traitement de la MASH peuvent ne pas se réaliser et ne pas soutenir l'approbation d'une demande de nouveau médicament (New Drug Application), la capacité d'Inventiva à identifier d'autres produits ou produits candidats présentant un potentiel commercial significatif, les attentes d'Inventiva concernant son projet de réorganisation stratégique et la réduction des effectifs qui en découle, y compris les avantages potentiels, les dépenses et les conséquences qui en découlent, la capacité d'Inventiva à mettre en œuvre ses capacités et sa stratégie de commercialisation, de marketing et de fabrication, la capacité d'Inventiva à coopérer avec succès avec ses partenaires existants ou à conclure de nouveaux partenariats, et de remplir ses obligations au titre de tout accord conclu dans le cadre de ces partenariats, les avantages de ses partenariats actuels et futurs sur le développement clinique, les autorisations réglementaires et, le cas échéant, la commercialisation de ses produits candidats, ainsi que la réalisation des étapes importantes prévues dans le cadre de ces partenariats et le calendrier correspondant, Inventiva et ses partenaires peuvent rencontrer des retards substantiels au-delà des attentes dans leurs essais cliniques ou échouer à démontrer la sécurité et l'efficacité à la satisfaction des autorités réglementaires applicables, la capacité d'Inventiva et de ses partenaires à recruter et à retenir des patients dans les études cliniques, le recrutement et la rétention de patients dans les études cliniques est un processus coûteux et chronophage qui pourrait être rendu plus difficile ou impossible par de multiples facteurs échappant au contrôle d'Inventiva et de ses partenaires, les produits candidats d'Inventiva peuvent provoquer des réactions indésirables ou avoir d'autres propriétés qui pourraient retarder ou empêcher leur approbation réglementaire, ou limiter leur potentiel commercial, Inventiva doit faire face à une concurrence importante, et les activités d'Inventiva, les études précliniques et les programmes de développement clinique ainsi que les calendriers, la situation financière et les résultats d'exploitation d'Inventiva pourraient être affectés de manière significative et négative par des modifications de lois et réglementations, des conditions défavorables dans son secteur d'activité, des événements géopolitiques, tels que le conflit entre la Russie et l'Ukraine et les sanctions qui en découlent, le conflit au Moyen-Orient et le risque connexe d'un conflit plus important, les épidémies, et les conditions macroéconomiques, y compris les évolutions des politiques commerciales internationales, l'inflation mondiale, les fluctuations des marchés financiers et du crédit, des droits de douane et autres barrières commerciales, les troubles politiques et les catastrophes naturelles, les marchés financiers incertains et les perturbations dans les systèmes bancaires. Compte tenu de ces risques et incertitudes, aucune déclaration n'est faite quant à l'exactitude ou à la sincérité de ces déclarations prospectives, prévisions et estimations. En outre, les déclarations prospectives, les prévisions et les estimations ne sont valables qu'à la date du présent communiqué de presse. Les lecteurs sont invités à ne pas accorder une confiance excessive à ces déclarations prévisionnelles.



Veuillez-vous référer au Document d'Enregistrement Universel pour l'exercice clos le 31 décembre 2024 déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers le 15 avril 2025, au rapport financier semestriel au 30 juin 2025 publié le 29 septembre 2025 et au Rapport Annuel sur le Formulaire 20-F (Form 20-F) pour l'exercice clos le 31 décembre 2024 déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (la "SEC") le 15 avril 2025 pour d'autres risques et incertitudes affectant Inventiva, y compris ceux décrits sous la rubrique "Facteurs de risque", et dans les futurs documents déposés auprès de la SEC. D'autres risques et incertitudes dont Inventiva n'est pas actuellement connaissance peuvent également affecter ses déclarations prévisionnelles et peuvent entrainer des résultats réels et un calendrier des événements qui diffèrent matériellement de ceux anticipés. Toutes les informations contenues dans ce communiqué de presse sont à jour à la date du présent communiqué. Sauf obligation légale, Inventiva n'a ni l'intention ni l'obligation de mettre à jour ou de réviser les déclarations prospectives mentionnées ci-dessus. Par conséquent, Inventiva n'accepte aucune responsabilité pour les conséquences découlant de l'utilisation de l'une des déclarations susmentionnées.

1 Informations financières non auditées.

2 Les dépôts à court terme étaient classés dans la catégorie « autres actifs courants » dans l’état consolidé de la situation financière selon les normes IFRS, et étaient considérés par la Société comme liquides et facilement disponibles.

3 Cette estimation est basée sur le plan d'affaires actuel de la Société et exclut paiement d’étape potentiel à verser ou à recevoir par la Société, tout produit supplémentaire potentiel provenant de l’exercice de la tranche 3 des bons de souscription d'actions émis dans le cadre du Financement Structuré, ainsi et toute dépense supplémentaire liée à d'autres produits candidats ou résultant de l'octroi de licences ou de l'acquisition de produits candidats ou de technologies supplémentaires, ou de tout développement associé que la Société pourrait poursuivre. La Société a peut-être basé cette estimation sur des hypothèses incorrectes, et pourrait finir par utiliser ses ressources plus rapidement que prévu.

4 Voir communiqué de presse du 5 mai 2025

5 Sur la base du taux de change de 1,00 € = $1,1576 publié par la Banque centrale européenne le 12 novembre 2025.

6 Ces estimations reposent sur le plan d’activité actuel de la Société et excluent tout paiement de jalons susceptibles d’être versés par ou à la Société, ainsi que toute dépense additionnelle liée à d’autres candidats médicaments ou résultant d’un éventuel accord de licence ou d’acquisition de candidats médicaments ou technologies supplémentaires, ou de tout développement associé que la Société pourrait entreprendre. Il est possible que la Société ait fondé ces estimations sur des hypothèses incorrectes et qu’elle utilise ses ressources plus rapidement que prévu. Il n’existe aucune garantie quant à l’exercice, même partiel, des bons de souscription de la Tranche 3.

