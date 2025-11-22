VeydooMax V5 Motorcycle AI Smart Hub beeindruckt auf der EICMA 2025 und definiert Fahrsicherheit und Intelligenz neu

MAILAND, Nov. 22, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- VeydooMax, ein Pionier im Bereich intelligenter Motorradtechnologie, gab heute bekannt, dass sein bahnbrechender V5 AI Smart Hub auf der EICMA 2025 (4. bis 9. November) auf überwältigend positive Resonanz stieß. Der Stand von VeydooMax zog Tausende von Motorradenthusiasten und Fachleuten aus der Branche an, was auf einen massiven Anstieg der Marktnachfrage nach KI-gestützter Fahrtechnologie hindeutet.

Eine durch den Straßenverkehr geprägte Marke

VeydooMax wurde auf der Grundlage einer zentralen Erkenntnis gegründet: Während sich Autos mit fortschrittlichen Fahrerassistenzsystemen rasant weiterentwickelten, blieben Fahrer von Motorrädern mit veralteter Technologie zurück. Wir erkannten, dass bestehende Lösungen die zentralen Herausforderungen des Motorradfahrens – tote Winkel, umständliche Geräteintegration und schlechte Sicht – nicht bewältigen konnten. Unsere Mission war klar: diese Lücke schließen und zum führenden Innovator im Bereich der Motorradintelligenz werden. Durch die Verbindung von modernster KI mit anspruchsvollem industriellem Design schaffen wir Systeme, die nicht nur als einfaches Zubehör, sondern als intelligenter Copilot fungieren, und unvergleichliche Sicherheit und ein nahtlos vernetztes Fahrerlebnis bieten. Der durchschlagende Erfolg des V5 auf der EICMA 2025 ist eine eindrucksvolle Bestätigung dieser Vision und zeigt die Bereitschaft des Marktes für eine neue Ära des intelligenten Motorradfahrens.

Im Mittelpunkt der EICMA-Präsentation stand das fortschrittliche KI-Sicherheitsassistenzsystem des V5. Seine zentrale Funktion, die Totwinkelerkennung und Kollisionswarnung (BSD) auf der Basis von Echtzeit-KI-Algorithmen, befasst sich direkt mit einem der kritischsten Sicherheitsprobleme beim Motorradfahren und zog bei Live-Vorführungen großes Interesse des Publikums auf sich.

Das Gesamtdesign des V5 wurde über seine leistungsstarken KI-Sicherheitsfunktionen hinaus sehr gelobt. Es verfügt über einen industrietauglichen Bildschirm mit einer Helligkeit von 1000 Nits, der auch bei direkter Sonneneinstrahlung eine perfekte Sichtbarkeit gewährleistet. Das Gerät ist gemäß IP67 staub- und wasserdicht und für raue Wetterbedingungen ausgelegt. Die einfache Installation, die intuitive Benutzeroberfläche und die nahtlose Konnektivität mit Bluetooth-Headsets, Smartphone-Apps und Apple CarPlay lösen gemeinsam zahlreiche seit Langem bestehende Probleme im Zusammenhang mit herkömmlichen Datenanzeigen, Sicherheitsvorkehrungen und der Integration von Smart-Geräten in Motorräder.

Die Innovation von VeydooMax stieß nicht nur auf großes Interesse bei den Verbrauchern, sondern wurde auch von der Branche angepriesen. Während der Messe gaben Ingenieure von führenden Branchenakteuren wie Honda, Yamaha und Bosch positives Feedback zu den Fähigkeiten des V5. Ferner erhielt VeydooMax von mehr als 100 Händlern und Distributoren aus ganz Europa Kooperationsanfragen.

Der Messestand von VeydooMax zog auch die Aufmerksamkeit von Journalisten von renommierten Medien wie La Voce d’Italia und One TV auf sich, die großes Interesse an der umfassenden Leistungsfähigkeit des V5 zeigten.

„Wir sind begeistert von der phänomenalen Resonanz auf VeydooMax auf der EICMA“, erklärte Eric, Global Sales Lead bei VeydooMax. „Dies ist ein klarer Beweis für den Wunsch der globalen Motorradfahrer-Community nach einem wirklich intelligenten und sicheren Fahrerlebnis. Unser AI Smart Hub ist nicht nur Zubehör, sondern ein intelligenter Co-Pilot für jeden Motorradfahrer.“

„Als Vertriebsleiter habe ich hautnah miterlebt, wie die Besucher beim Erleben unserer KI-Funktionen einen Aha-Moment hatten“, ergänzt Eric. „Das überwältigend positive Feedback des Marktes gibt uns enormes Vertrauen für unsere weltweite Markteinführung im Jahr 2026.“

Der Erfolg auf der EICMA 2025 festigt die Position von VeydooMax als Marktführer im Bereich der KI-gestützten Motorradtechnologie.

Über VeydooMax:

Unsere Leidenschaft bei VeydooMax gilt der offenen Straße. Unsere Mission ist es, die Fahrer zu schützen, die sie erkunden. Wir sind ein zukunftsorientiertes Technologieunternehmen, das sich der grundlegenden Neugestaltung des Motorradfahrerlebnisses verschrieben hat. Dies erreichen wir durch die Entwicklung innovativer KI-gestützter Systeme, die als intelligenter Copilot für jede Reise fungieren.

Unsere Technologie soll mehr als nur informieren – sie soll befähigen. Sie erweitert die Sinne des Fahrers, bietet ein entscheidendes Maß an proaktiver Sicherheit und sorgt für nahtlose Konnektivität, ohne dabei den reinen Fahrspaß zu beeinträchtigen. Wir schaffen eine Zukunft, in der modernste Technologie und die zeitlose Freude am Fahren nicht nur nebeneinander existieren, sondern in perfekter Harmonie zusammenwirken, um ein sichereres, intelligenteres und aufregenderes Abenteuer zu kreieren. Bei VeydooMax entwickeln wir nicht nur Gadgets, sondern gestalten die Zukunft des Motorradfahrens.

Medienkontakt:

Raymond Peng

Integrated Marketing Manager

marketing@veydoomax.com

veydoomax.com

Fotos zu dieser Mitteilung sind verfügbar unter:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/fc4ca5a1-e0a1-4c03-83fc-eaca7a4124f4

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/9867bc5d-4ace-4115-ac00-ff21041c25e1

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/6b90d6c6-cc96-4e98-8aa4-077a20e89990