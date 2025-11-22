Le VeydooMax V5 Motorcycle AI Smart Hub fait sensation au salon EICMA 2025 et redéfinit la sécurité et l’intelligence à moto

MILAN, 22 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- VeydooMax, pionnier des technologies intelligentes pour motos, a annoncé aujourd’hui que son V5 AI Smart Hub, véritable révolution, a reçu un accueil extrêmement positif au salon EICMA 2025 (4-9 novembre). Le stand VeydooMax a attiré des milliers de passionnés de moto et de professionnels du secteur, témoignant d’un fort engouement pour les technologies de pilotage assistées par l’IA.

Une marque forgée sur la route

VeydooMax est née d’un constat fondamental : alors que les voitures évoluaient rapidement grâce aux systèmes avancés d’aide à la conduite, les motards demeuraient laissés pour compte avec une technologie dépassée. Nous avons constaté que les solutions existantes ne répondaient pas aux principaux défis de la conduite : angles morts, intégration fastidieuse des appareils et mauvaise visibilité. Notre mission est devenue claire : combler cette lacune et devenir le leader de l’innovation dans le domaine de l’intelligence moto. En associant une IA de pointe à une conception industrielle rigoureuse, nous créons des systèmes qui ne sont pas de simples accessoires, mais de véritables copilotes intelligents, offrant une sécurité sans précédent et une conduite parfaitement connectée. Le succès retentissant du V5 au salon EICMA 2025 valide puissamment cette vision et confirme que le marché est prêt pour une nouvelle ère de conduite intelligente.

Au cœur de la présentation au salon EICMA 2025 se trouvait le système avancé d’assistance IA du V5. Sa fonction essentielle de détection des angles morts et d’alerte de collision (BSD), alimentée par des algorithmes d’IA en temps réel, répond directement à l’un des défis de sécurité les plus critiques du pilotage moto, captivant de grandes foules lors des démonstrations en direct.

Au-delà de ses puissantes fonctionnalités de sécurité, le design global du V5 a reçu de nombreux éloges. Il est équipé d’un écran de qualité industrielle d’une luminosité de 1 000 nits, garantissant une visibilité parfaite même en plein soleil. L’appareil est classé IP67 pour sa résistance à la poussière et à l’eau et est conçu pour résister à des conditions météorologiques difficiles. Sa facilité d’installation, son interface intuitive et sa connectivité fluide avec les casques Bluetooth, les applications pour smartphones et Apple CarPlay permettent de résoudre de nombreuses frustrations de longue date liées aux affichages de données traditionnels, à la protection du pilote et à l’intégration des appareils intelligents sur les motos.

L’innovation de VeydooMax a non seulement séduit les consommateurs, mais également les acteurs industriels. Durant le salon, des ingénieurs de fabricants majeurs tels que Honda, Yamaha et Bosch ont salué les performances du V5. Par ailleurs, plus de 100 concessionnaires et distributeurs européens ont manifesté sans sollicitation préalable leur désir de collaborer avec VeydooMax.

Le stand VeydooMax a également attiré des journalistes de médias influents, dont La Voce d’Italia et One TV, très intéressés par les performances globales du V5.

« Nous sommes ravis de l’accueil phénoménal réservé à VeydooMax au salon EICMA », a déclaré Eric, responsable commercial international chez VeydooMax. « Cela témoigne clairement du désir de la communauté mondiale des motards de bénéficier d’une expérience de conduite véritablement intelligente et sûre. Notre AI Smart Hub n’est pas un simple accessoire, c’est un copilote intelligent pour chaque motard. »

« En tant que responsable commercial, j’ai pu constater de mes propres yeux l’étonnement des visiteurs lorsqu’ils ont découvert nos fonctions d’IA », a ajouté Eric. « Les retours extrêmement positifs du marché nous donnent une immense confiance pour notre lancement mondial en 2026. »

Le succès rencontré au salon EICMA 2025 confirme la position de VeydooMax comme leader du secteur de la technologie moto assistée par IA.

À propos de VeydooMax:

Chez VeydooMax, la route est notre passion, et notre mission est de protéger ceux qui la parcourent. Notre entreprise technologique avant-gardiste s'engage à révolutionner l’expérience de la moto. Pour ce faire, nous développons des systèmes innovants basés sur l’intelligence artificielle qui agissent comme un copilote intelligent à chaque trajet.

Notre technologie ne se contente pas d’informer, elle renforce. Elle prolonge les sens du motard, offre une couche de sécurité proactive essentielle et assure une connectivité fluide, le tout sans compromettre le pur plaisir de la conduite. Nous bâtissons un avenir où la technologie de pointe et le plaisir intemporel de la conduite ne se contentent pas seulement de coexister, mais fonctionnent en parfaite harmonie pour offrir une aventure plus sécurisée, plus intelligente et plus exaltante. Chez VeydooMax, nous ne créons pas de simples gadgets, nous faisons progresser l’avenir même de la moto.

