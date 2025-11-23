Bitget apoya los trabajos de ayuda humanitaria tras el terremoto en el norte de Cebú mediante una campaña de donaciones liderada por la comunidad

VICTORIA, Seychelles, Nov. 23, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, la bolsa universal (UEX) más grande del mundo, amplió su ayuda a las comunidades afectadas por el reciente terremoto de magnitud 6,9 al norte de Cebú, Filipinas, mediante una campaña de donaciones realizada en colaboración entre Bitget y The Ascent Project. La iniciativa proveyó suministros de emergencia esenciales a 118 residentes de la ciudad de Bogo y San Remigio que se vieron gravemente afectados por la catástrofe.

Este terremoto fue registrado como el más fuerte que ha azotado el norte de Cebú en décadas y causó daños generalizados en toda la región, por lo que miles de personas tuvieron que ser evacuadas y las infraestructuras locales quedaron gravemente dañadas. Como respuesta, Bitget lanzó una iniciativa de financiamiento para ayuda humanitaria por un monto de 100.000 pesos filipinos, que permitió distribuir paquetes de alimentos, kits de higiene y otros artículos de primera necesidad a más de cien familias que aún se están recuperando de las secuelas.

El 2 de noviembre, The Ascent Project dirigió la operación de ayuda humanitaria con el apoyo de voluntarios locales. El equipo coordinó con los funcionarios del distrito para identificar las viviendas afectadas y garantizar que la ayuda llegara a quienes tenían necesidades más urgentes. Muchas familias continuaban sin acceso a electricidad estable y agua potable, y la ayuda llegó en un momento crucial mientras las alertas meteorológicas anunciaban la llegada de otra tormenta.

“Me solidarizo profundamente con las personas que están afrontando dificultades durante estos momentos difíciles. Nuestra comunidad en Cebú nos ha ayudado a apoyar a quienes más lo necesitan en momentos tan difíciles y esperamos seguir apoyándolos y fortaleciendo la confianza”, declaró Gracy Chen, directora ejecutiva de Bitget.

La donación se movilizó mediante la comunidad de trading local de Bitget, uno de los grupos de base más antiguos de la empresa en el sudeste asiático, lo que refleja el enfoque de Bitget de trabajar directamente con las comunidades de usuarios para identificar necesidades urgentes y brindar ayuda en el momento oportuno.

La iniciativa también forma parte de su estrategia mundial más amplia y de mayor impacto, que incluye alianzas a largo plazo, como su colaboración con UNICEF para ampliar la educación digital y sobre blockchain a más de un millón de jóvenes para 2027.

A medida que continúa la recuperación al norte de Cebú, Bitget y su comunidad de socios en Filipinas evalúan formas adicionales de ofrecer asistencia y ayuda para las iniciativas de reconstrucción. La UEX mantiene su compromiso de ampliar su presencia más allá de las plataformas de trading y contribuir con un apoyo local importante, allí donde sus comunidades más lo necesitan.

Acerca de Bitget

Fundada en 2018, Bitget es la bolsa universal (UEX) más grande del mundo, que presta servicio a más de 120 millones de usuarios con acceso a millones de tokens de criptomonedas, acciones tokenizadas, fondos cotizados de bolsa (ETF) y otros activos del mundo real, a la vez que ofrece acceso en tiempo real al precio del Bitcoin, precio del Ethereum, precio del XRP y otros precios de criptomonedas, todo en una sola plataforma. El ecosistema se compromete a ayudar a los usuarios a realizar operaciones de forma más inteligente con sus herramientas de operaciones basadas en IA, la interoperabilidad entre tokens en Bitcoin, Ethereum, Solana y BNB Chain, junto con un acceso más amplio a activos del mundo real. En cuanto a la descentralización, Bitget Wallet es una aplicación financiera para el día a día diseñada para que las criptomonedas sean sencillas, seguras y formen parte de las finanzas cotidianas. Esta billetera cuenta con más de 80 millones de usuarios, conecta la blockchain con las finanzas del mundo real, ofrece una plataforma todo en uno para entrar y salir, operar, ganar y pagar sin complicaciones.

Bitget impulsa la adopción de criptomonedas mediante asociaciones estratégicas, como su papel como socio oficial de criptomonedas de la liga de fútbol más importante del mundo, LALIGA, en los mercados de ORIENTE, SUDESTE ASIÁTICO y LATINOAMÉRICA. En línea con su estrategia de impacto mundial, Bitget se ha aliado con UNICEF para apoyar la educación en blockchain de 1,1 millones de personas para 2027. En el mundo de los deportes motorizados, Bitget es la bolsa de criptomonedas socia exclusiva de MotoGP™, uno de los campeonatos más emocionantes del mundo.

Para más información, visite: el sitio web | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

Para consultas de los medios, contacte: media@bitget.com

Advertencia de riesgo: Los precios de los activos digitales están sujetos a fluctuaciones y pueden experimentar una volatilidad significativa. Se aconseja a los inversores que solo asignen fondos que puedan permitirse perder. El valor de cualquier inversión puede verse afectado y existe la posibilidad de que no se alcancen los objetivos financieros ni se recupere el capital invertido. En cualquier caso, siempre debe buscarse orientación financiera independiente y tener muy en cuenta la experiencia y la solvencia financiera personal. La rentabilidad histórica no es un indicador confiable de resultados futuros. Bitget no acepta ninguna responsabilidad por las posibles pérdidas sufridas. La información aquí contenida no debe interpretarse como orientación financiera. Para más información, consulte nuestros Términos de uso.

La fotografía que acompaña a este anuncio está disponible en http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/8bf9fe14-3dd9-483f-95ac-9bb8f6f53a9a