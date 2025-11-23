Bitget pilote une campagne de dons portée par son collectif d’utilisateurs pour appuyer les secours mobilisés à la suite du séisme ayant frappé le nord de Cebu

VICTORIA, Seychelles, 23 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, première Bourse de valeurs universelle au monde (ou UEX, de l’anglais Universal Exchange pour plateforme d’échange universelle) apporte son soutien aux populations touchées par le récent séisme d’amplitude 6,9 ayant frappé le nord de Cebu aux Philippines par le biais d’une collecte de dons menée en partenariat avec les équipes de The Ascent Project. Ce geste a permis de fournir des vivres et des produits de première nécessité à 118 résidents des villes de Bogo et San Remigio, durement frappées par le phénomène.

Le tremblement de terre, le plus puissant enregistré depuis des dizaines d’années dans cette région du monde, y a provoqué des dégâts considérables, contraignant des milliers de personnes à l’exil et endommageant lourdement les infrastructures locales. En guise de réponse, Bitget a financé une enveloppe dédiée aux secours à hauteur de 100 000 pesos philippins. Cette initiative a permis de distribuer des paniers alimentaires, des kits d’hygiène et d’autres produits de première nécessité à plus d’une centaine de familles qui doivent encore faire face aux conséquences de la catastrophe.

Chapeautée par les équipes de The Ascent Project et appuyée par des bénévoles locaux, l’opération de secours a eu lieu le 2 novembre dernier. L’équipe a mutualisé ses actions avec les responsables du barangay en vue de recenser les foyers sinistrés et de s’assurer que l’aide parvienne en priorité aux familles les plus fragilisées. Comme de nombreuses familles vivaient toujours sans eau potable ni électricité, l’aide leur est parvenue à un moment clé, alors que des alertes météo annonçaient l’arrivée d’une nouvelle tempête.

« Je suis de tout cœur avec tous ceux qui traversent cette période si difficile. À Cebu, notre collectif nous a permis de venir en aide aux familles dans le besoin et en pleine détresse. Nous comptons bien poursuivre notre accompagnement et continuer à instaurer un climat de confiance » indique Gracy Chen, PDG de Bitget.

La collecte de dons s’est organisée via le groupe local de traders Bitget, l’un des collectifs de terrain les plus anciens de l’entreprise en Asie du Sud-Est. Ce constat illustre bien l’approche de Bitget, privilégiant le travail direct avec les communautés d’utilisateurs pour identifier les besoins urgents et leur apporter une aide rapide.

Cette démarche s’inscrit également dans le cadre de la stratégie d’impact globale de Bitget, qui repose sur des partenariats durables. Ainsi, sa collaboration avec l’UNICEF entend renforcer l’éducation numérique et la familiarisation avec la blockchain auprès de plus d’un million de jeunes à l’horizon 2027.

Alors que l’effort de reconstruction se poursuit dans le nord de Cebu, Bitget et ses partenaires locaux des Philippines étudient de nouvelles modalités d’aide et d’accompagnement des projets de reconstruction. La Bourse de valeurs universelle reste déterminée à incarner bien plus qu’une simple plateforme de trading, en apportant une aide concrète sur le terrain, là où ses collectifs en ont le plus besoin.

