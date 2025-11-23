Bitget תומכת במאמצי סיוע לרעידות אדמה בצפון סבו בפיליפינים באמצעות מבצע תרומות בשיתוף הקהילה המקומית

ויקטוריה, סיישל, Nov. 23, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

Bitget, הבורסה האוניברסלית (UEX) הגדולה בעולם, העניקה תמיכה לקהילות שנפגעו מרעידת האדמה בעוצמה 6.9 בצפון סבו, הפיליפינים, באמצעות מבצע תרומות שנערך בשותפות עם Bitget ו-The Ascent Project. היוזמה סיפקה אספקת סיוע חיונית ל-118 תושבים בעיר בוגו וסן רמיג'יו, שנפגעו קשות מהאסון.

רעידת האדמה, שנרשמה כחזקה ביותר שפגעה בצפון סבו בעשורים האחרונים, גרמה לנזקים נרחבים ברחבי האזור, והותירה אלפי עקורים ותשתיות מקומיות שנפגעו קשות. בתגובה, Bitget מימנה מאמץ סיוע בסך 100,000 פסו פיליפיני שאפשר חלוקת חבילות מזון, ערכות היגיינה וצרכים חיוניים נוספים ליותר ממאה משפחות שעדיין מתאוששות מההשלכות.

בהובלת Ascent Project ובתמיכת מתנדבים מקומיים, מבצע הסיוע התקיים ב-2 בנובמבר. הצוות תיאם עם פקידי הבראנגאי כדי לזהות משקי בית שנפגעו ולהבטיח שהסיוע יגיע לאלו עם הצרכים הדחופים ביותר. משפחות רבות עדיין לא היו בגישה יציבה לחשמל ולמים נקיים, וההקלה הגיעה בזמן קריטי כאשר התרעות מזג האוויר סימנו סופה נוספת מתקרבת.

"ליבי עם אנשים שנאבקו בתקופה הקשה הזו. הקהילה שלנו בסבו עזרה לנו לעמוד לצד הזקוקים בזמן מצוקה כזו, ואנו מקווים לתמוך ולהמשיך לבנות אמון," אמרה גרייסי צ'ן (Gracy Chen), מנכ"לית Bitget.

התרומה גויסה דרך קהילת המסחר המקומית של Bitget, אחת הקבוצות המקומיות הוותיקות ביותר של החברה בדרום-מזרח אסיה, מה שמשקף את גישת Bitget לעבודה ישירה עם קהילות משתמשים כדי לזהות צרכים דחופים ולספק תמיכה בזמן.

היוזמה מהווה גם חלק מאסטרטגיית ההשפעה הגלובלית הרחבה של Bitget, הכוללת שותפויות ארוכות טווח כמו שיתוף פעולה עם יוניסף להרחבת החינוך הדיגיטלי והבלוקצ'יין ליותר ממיליון צעירים עד 2027.

ככל שההתאוששות בצפון סבו נמשכת, ביטג'ט ושותפיה הקהילתיים הפיליפיניים מעריכים דרכים נוספות לספק סיוע ותמיכה ביוזמות לשיקום. בורסת ה-UEX ממשיכה להיות מחויבת להרחיב את נוכחותה מעבר לפלטפורמות מסחר ולתרום לתמיכה משמעותית בשטח במקום שבו הקהילות שלה זקוקות לכך ביותר.

אודות Bitget

Bitget , שהוקמה בשנת 2018, היא הבורסה האוניברסלית (UEX) הגדולה בעולם המשרתת למעלה מ-120 מיליון משתמשים עם גישה למיליוני אסימוני קריפטו, מניות אסימונים, מניות תעודות סל ונכסים אחרים בעולם האמיתי, תוך שהיא מציעה גישה בזמן אמת למחיר הביטקוין , מחיר Ethereum , מחיר XRP ומחירי מטבעות קריפטוגרפיים אחרים, הכול בפלטפורמה אחת. האקוסיסטם מחוייב לעזור למשתמשים לסחור בצורה חכמה יותר עם כלי המסחר המופעלים על ידי בינה מלאכותית, יכולת פעולה הדדית בין אסימונים בביטקויין, Ethereum, Solana ו- BNB Chain, וגישה רחבה יותר לנכסים בעולם האמיתי. בצד המבוזר, Bitget Wallet היא אפליקציית פיננסים יומיומית שנבנתה כדי להפוך קריפטו לפשוט, בטוח וחלק מהפיננסים היומיומיים. היא משרתת למעלה מ-80 מיליון משתמשים, ומגשרת בין נתיבי הבלוקצ'יין לבין פיננסים בעולם האמיתי והיא מציעה פלטפורמה מוכללת לכניסה ויציאה, מסחר, רווחים ותשלום בצורה חלקה.

Bitget מניעה את אימוץ הקריפטו באמצעות שותפויות אסטרטגיות, כולל היותה שותפת הקריפטו הרשמית של ליגת הכדורגל המקצוענית המובילה בעולם, LALIGA, בשווקי EASTERN, SEA ו- LATAM. בהתאם לאסטרטגיית ההשפעה הגלובלית שלה, Bitget חברה ל-UNICEF כדי לתמוך בחינוך 1.1 מיליון איש עד 2027. בעולם הספורט המוטורי בעולם הספורט המוטורי, Bitget היא שותפת בורסת המטבעות הקריפטוגרפים הבלעדית של MotoGP™, מאליפויות המרוצים המרתקות ביותר בעולם.



למידע נוסף, בקרו באתר: אתר | טוויטר | טלגרם | לינקדאין | Discord | Bitget Wallet

לפניות בנושא מדיה, אנא צרו קשר עם: media@bitget.com

אזהרת סיכונים: מחירי הנכסים הדיגיטליים עשויים להשתנות ולחוות תנודתיות מחירים. השקיעו רק את מה שאתם יכולים להרשות לעצמכם להפסיד. ערך ההשקעה שלכם עשוי להיות מושפע וייתכן שלא תשיגו את היעדים הפיננסיים שלכם או לא תוכלו לשחזר את ההשקעה העיקרית שלכם. אתם תמיד צריכים לחפש ייעוץ פיננסי עצמאי ולשקול את הניסיון הפיננסי שלכם ואת המצב הפיננסי. ביצועי העבר אינם מדד אמין לביצועים עתידיים. Bitget לא תהיה אחראית לכל הפסד שעלול להיגרם לכם. אין לפרש דבר הכלול במסמך זה כייעוץ פיננסי. למידע נוסף, עיינו בתנאי השימוש שלנו.

תמונה הנלוות להודעה זו זמינה בכתובת: http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/8bf9fe14-3dd9-483f-95ac-9bb8f6f53a9a