ビットゲット (Bitget)、コミュニティ主導の募金活動を通じてセブ島北部の地震救援活動を支援

セイシェル共和国ビクトリア発, Nov. 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 世界最大のユニバーサル取引所 (UEX) である ビットゲットは、ビットゲットとアセント・プロジェクト (The Ascent Project) と共同で実施した募金活動を通じて、フィリピン・セブ島北部で発生したマグニチュード6.9の地震の被災地コミュニティへの支援を行った。 この活動により、災害で大きな被害を受けたボゴ市とサンレミジオの住民118人に必需品の救援物資を提供した。

セブ島北部を襲った地震としては数十年ぶりの強大な規模と記録されたこの地震は、地域全体に甚大な被害をもたらし、数千人が避難を余儀なくされ、地域のインフラも深刻な被害を受けた。 これを受けて、ビットゲットは10万フィリピンペソ (約26万6,000円) の救援活動に資金を提供し、被災からまだ回復途上にある100世帯以上に食料パック、衛生キット、その他の生活必需品を配布した。

アセント・プロジェクトが主導し、地元ボランティアの支援を受けて、救援活動は11月2日に実施された。 チームはバランガイ当局と連携し、被災世帯を特定し、最も緊急のニーズを持つ人々に支援が確実に届くよう努めた。 多くの世帯は依然として安定した電力と清潔な水へのアクセスが確保されておらず、気象警報が新たな嵐の接近を示唆する中、救援物資は極めて重要な時に届いた。

「この困難な時期に苦しんでいる人々に心からお見舞い申し上げます。 セブ島のコミュニティの皆様は、このような苦難の時期に、私たちが困っている人々と共に立ち上がるのを支えてくれました。私たちは、これからも支援を続け、信頼を築き続けていきたいと考えています」とビットゲットのCEO、グレイシー・チェン (Gracy Chen)は述べている。

この寄付は、ビットゲットの現地トレーディングコミュニティを通じて集められた。このコミュニティは、同社が東南アジアで最も長く活動している草の根グループの1つであり、ユーザーコミュニティと直接連携して緊急のニーズを特定し、タイムリーな支援を提供するというビットゲットのアプローチを反映している。

この活動は、ビットゲットのより広範なグローバルインパクト戦略の一環でもあり、これには、2027年までに100万人以上の若者にデジタルおよびブロックチェーン教育を拡大するというUNICEFとの協力など、長期的なパートナーシップが含まれる。

セブ島北部の復興が進む中、ビットゲットとフィリピンのコミュニティパートナーは、復興活動への支援とサポートを提供する追加的な方法を検討している。 UEXは、取引プラットフォームの枠にとらわれず、コミュニティが最も必要とする場所で、意義のある現地支援に貢献することに引き続き尽力している。

