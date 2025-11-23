Bitget Menyokong Usaha Bantuan Gempa Bumi di Cebu Utara Melalui Kempen Derma Dipacu Komuniti

VICTORIA, Seychelles, Nov. 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, Universal Exchange (UEX) terbesar di dunia, telah menyalurkan sokongan kepada komuniti yang terjejas akibat gempa bumi berukuran 6.9 magnitud baru-baru ini di Cebu Utara, Filipina, melalui kempen derma yang dijalankan bersama oleh Bitget dan The Ascent Project. Inisiatif ini menyediakan bekalan bantuan penting kepada 118 penduduk di Bogo City dan San Remigio yang terjejas teruk akibat bencana tersebut.

Gempa bumi yang direkodkan sebagai paling kuat melanda Cebu Utara dalam beberapa dekad telah menyebabkan kerosakan besar di seluruh wilayah, mengakibatkan ribuan penduduk kehilangan tempat tinggal dan menjejaskan infrastruktur tempatan secara serius. Sebagai tindak balas, Bitget membiayai usaha bantuan bernilai PHP 100,000 sebagai tindak balas terhadap bencana, sekali gus memastikan lebih seratus keluarga menerima pek makanan, kit kebersihan dan keperluan asas semasa pemulihan.

Operasi bantuan yang diketuai oleh The Ascent Project dan disokong oleh sukarelawan tempatan telah dijalankan pada 2 November. Pasukan tersebut bekerjasama dengan pegawai barangay untuk mengenal pasti keluarga yang terjejas dan memastikan bantuan sampai kepada mereka yang paling memerlukan. Ramai keluarga masih tidak mempunyai akses stabil kepada elektrik mahupun air bersih dan bantuan itu tiba pada masa yang kritikal apabila amaran cuaca memberi isyarat ribut lain sedang menghampiri.

“Hati saya benar-benar bersama mereka yang sedang berjuang dalam masa sukar ini. Komuniti kami di Cebu telah membantu kami berdiri bersama mereka yang memerlukan dalam keadaan sebegini, kami berharap dapat terus menyokong dan membina kepercayaan,” kata Gracy Chen, Ketua Pegawai Eksekutif Bitget.

Sumbangan tersebut telah digerakkan melalui komuniti dagangan tempatan Bitget, salah satu kumpulan akar umbi syarikat yang paling lama beroperasi di Asia Tenggara, yang mencerminkan pendekatan Bitget dalam bekerjasama secara langsung dengan komuniti pengguna bagi mengenal pasti keperluan mendesak dan menyediakan sokongan tepat pada masanya.

Inisiatif ini juga merupakan sebahagian daripada strategi impak global Bitget yang lebih luas, termasuk kerjasama jangka panjang seperti kolaborasi dengan UNICEF untuk memperluas pendidikan digital dan blockchain kepada lebih 1 juta belia menjelang tahun 2027.

Ketika proses pemulihan di Cebu Utara masih berterusan, Bitget bersama rakan komuniti Filipina sedang menilai langkah tambahan untuk menyalurkan bantuan serta menyokong usaha pembinaan semula. UEX kekal komited untuk meluaskan kehadirannya melangkaui platform dagangan dan menyumbang kepada sokongan bermakna di lapangan, di mana komuniti mereka paling memerlukannya.

Perihal Bitget

Ditubuhkan pada 2018, Bitget ialah Universal Exchange (UEX) terbesar di dunia, yang berkhidmat kepada lebih 120 juta pengguna dengan akses kepada berjuta-juta token kripto, saham bertoken, ETF dan aset dunia sebenar yang lain, sambil menawarkan akses masa nyata kepada harga Bitcoin, harga Ethereum harga XRP serta harga mata wang kripto lain, semuanya dalam satu platform tunggal. Ekosistem ini komited untuk membantu pengguna berdagang dengan lebih bijak melalui alat dagangan yang berkuasa AI, kesalingoperasian antara token di rangkaian Bitcoin, Ethereum, Solana dan BNB Chain serta akses yang lebih luas kepada aset dunia sebenar. Dalam dunia terdesentralisasi, Bitget Wallet ialah aplikasi kewangan harian yang dibina untuk menjadikan kripto mudah, selamat dan sebahagian daripada kewangan harian. Berkhidmat kepada lebih 80 juta pengguna, ia menghubungkan teknologi blockchain dengan kewangan dunia sebenar, menawarkan platform serba lengkap untuk deposit dan pengeluaran, berdagang, menjana pendapatan serta membuat pembayaran dengan lancar.

Bitget sedang memacu penggunaan kripto melalui perkongsian strategik, antaranya berperanan sebagai Rakan Kongsi Kripto Rasmi Liga Bola Sepak Terunggul Dunia, LALIGA dalam pasaran TIMUR, SEA dan LATAM. Selaras dengan strategi impak globalnya, Bitget telah bekerjasama dengan UNICEF untuk menyokong pendidikan blockchain bagi 1.1 juta individu menjelang tahun 2027. Dalam dunia sukan permotoran, Bitget merupakan rakan eksklusif bursa mata wang kripto bagi MotoGP™, salah satu kejohanan paling mendebarkan di dunia.

