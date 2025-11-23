Bitget 开展由社区主导的募捐活动，为宿务北部地震救援提供支持

塞舌尔维多利亚, Nov. 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球最大的全景交易所 Bitget 与 “The Ascent Project” 合作开展募捐活动，为近期菲律宾宿务北部 6.9 级地震受灾社区提供援助。 此次行动向博戈市和圣雷米希奥的 118 名受灾严重居民发放了基本救援物资。

此次地震是数十年来宿务北部遭遇的最强地震，造成该地区大面积损毁，数千人流离失所，基础设施受到严重破坏。 为应对灾情，Bitget 投入 10 万菲律宾比索用于救援行动，向逾百个仍在灾后恢复中的家庭分发了食品包、卫生用品包和其他关键必需品。

救援行动于 11 月 2 日开展，由 “The Ascent Project” 牵头，并由当地志愿者协助。 救援团队与村官员协作，确定受灾家庭名单，确保援助物资送达最急需的人群手中。 当时许多家庭仍无法稳定获得电力和清洁用水，且气象预警显示新一轮暴风雨即将来临，此次救援物资的送达可谓雪中送炭。

“我对这段艰难时期中的受灾群众深表同情。 宿务社区与我们并肩支持身处困境的民众，我们希望能持续提供帮助，不断建立信任。”Bitget 首席执行官 Gracy Chen 表示。

此次募捐资金由 Bitget 当地交易社区筹集，该社区是 Bitget 在东南亚运营时间最长的基层社群之一。这一举措体现了 Bitget 的援助理念：直接与用户社区合作，精准识别紧急需求，及时提供支持。

此外，该行动也是 Bitget 更广泛全球影响力战略的一部分。Bitget 的长期合作计划包括与联合国儿童基金会 (UNICEF) 合作，力争到 2027 年为超过 100 万名年轻人拓展数字技术与区块链知识教育。

目前宿务北部的灾后重建仍在进行中，Bitget 及其菲律宾社区合作伙伴正评估进一步提供援助和重建支持的方式。 作为全景交易所，Bitget 始终致力于超越交易平台的范畴，在社区最需要的领域提供切实、有效的实地支持。

