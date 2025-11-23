Bitget se une a Ampersan para acelerar la liquidez institucional en la era UEX

VICTORIA, Seychelles, Nov. 23, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, la bolsa universal (UEX) más grande del mundo, anunció hoy una colaboración estratégica con Ampersan, un proveedor de liquidez institucional que presta servicios tanto a mercados centralizados como descentralizados. Esta colaboración refuerza la oferta institucional de Bitget con una mayor cobertura de liquidez en los mercados al contado, de futuros y de opciones, creando nuevos canales para que el capital profesional opere con precisión en activos digitales.

Ampersan proporciona liquidez segura en los principales mercados de activos digitales, respaldada por años de experiencia en finanzas tradicionales y comercio electrónico. Su enfoque contribuye a crear una estructura de precios más fluida y una mayor profundidad de mercado. La integración de las capacidades de liquidez de Ampersan en el marco UEX de Bitget ofrece a los clientes institucionales una ejecución más eficiente de las operaciones, especialmente en el caso de un gran volumen de órdenes y estrategias a gran escala.

“Ampersan ha demostrado ser un socio de liquidez inteligente y confiable en todos los ámbitos en los que opera”, afirmó Gracy Chen, directora ejecutiva de Bitget. “Integrarlos en el ecosistema UEX eleva el nivel para todos, ya que ofrece a nuestros usuarios institucionales un acceso más fluido a los mercados que les interesan, y todo en un solo lugar”.

La asociación refleja un cambio en la participación institucional, dado que los inversionistas profesionales buscan bases de liquidez más sólidas, mayor profundidad de mercado y acceso eficiente tanto en entornos on-chain como off-chain. El marco UEX de Bitget, que abarca operaciones al contado, derivados, futuros bursátiles y activos tokenizados, se alinea de forma natural con el enfoque de Ampersan para crear una capa de liquidez unificada para los mercados digitales modernos.

“Ampersan se creó con el fin de proporcionar liquidez de grado institucional a los participantes del mercado, reforzando la infraestructura de liquidez necesaria para el crecimiento de las estrategias de activos digitales”, señaló Daniel Ku, director ejecutivo de Ampersan. “La asociación con Bitget amplía el acceso de los usuarios a un ecosistema diseñado para la escalabilidad, la velocidad y el desarrollo continuo de los mercados de activos digitales”.

La asociación es consecuencia de la continua implementación del marco UEX, incluidas las actualizaciones de Bitget Onchain, que reúnen millones de tokens en una sola cuenta. La incorporación de la liquidez institucional de Ampersan refuerza la posición de Bitget como centro neurálgico en el que se unen las finanzas tradicionales y la innovación en activos digitales, al tiempo que permite una asignación de capital más sofisticada y la creación de carteras con activos cruzados.

Acerca de Bitget

Fundada en 2018, Bitget es la bolsa universal (UEX) más grande del mundo, que presta servicio a más de 120 millones de usuarios con acceso a millones de tokens de criptomonedas, acciones tokenizadas, fondos cotizados de bolsa (ETF) y otros activos del mundo real, a la vez que ofrece acceso en tiempo real al precio del bitcoin, precio del Ethereum, precio del XRP y otros precios de criptomonedas, todo en una sola plataforma. El ecosistema se compromete a ayudar a los usuarios a realizar operaciones de forma más inteligente con sus herramientas de operaciones basadas en IA, la interoperabilidad entre tokens en Bitcoin, Ethereum, Solana y BNB Chain, junto con un acceso más amplio a activos del mundo real. En cuanto a la descentralización, Bitget Wallet es una aplicación financiera para el día a día diseñada para que las criptomonedas sean sencillas, seguras y formen parte de las finanzas cotidianas. Con más de 80 millones de usuarios, conecta las cadenas de bloques con las finanzas del mundo real, ofreciendo una plataforma todo en uno para acceder y salir, negociar, ganar y pagar sin problemas.

Bitget impulsa la adopción de criptomonedas mediante asociaciones estratégicas, como su papel como socio oficial de criptomonedas de la liga de fútbol más importante del mundo, LALIGA, en los mercados de ORIENTE, SUDESTE ASIÁTICO y LATINOAMÉRICA. Alineada con su estrategia de impacto global, Bitget ha unido fuerzas con UNICEF para apoyar la educación en blockchain para 1,1 millones de personas para 2027. En el mundo de los deportes de motor, Bitget es la bolsa de criptomonedas que es socia exclusiva de MotoGP™, uno de los campeonatos más emocionantes del mundo.

Para obtener más información, visite: Sitio web | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

Para consultas de los medios, comuníquese con: media@bitget.com

Advertencia de riesgo: los precios de los activos digitales están sujetos a fluctuaciones y pueden experimentar una volatilidad importante. Se aconseja a los inversores que solo asignen fondos que puedan permitirse perder. El valor de cualquier inversión puede verse afectado y existe la posibilidad de que no se alcancen los objetivos financieros ni se recupere el capital invertido. En cualquier caso, siempre debe buscarse orientación financiera independiente y tener muy en cuenta la experiencia y la solvencia financiera personal. La rentabilidad histórica no es un indicador confiable de resultados futuros. Bitget no acepta ninguna responsabilidad por las posibles pérdidas sufridas. La información aquí contenida no debe interpretarse como orientación financiera. Para obtener más información, consulte nuestras Condiciones de uso.

La fotografía que acompaña a este anuncio está disponible en http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c70f83b0-b2bd-4702-b2b2-25a506663450