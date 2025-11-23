Bitget s’associe à Ampersan pour accélérer la liquidité institutionnelle à l’ère de l’UEX

VICTORIA, Seychelles, 23 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, la plus grande bourse universelle (UEX) au monde, a annoncé aujourd’hui une collaboration stratégique avec Ampersan, un fournisseur de liquidité institutionnelle opérant sur les marchés centralisés et décentralisés. Ce partenariat renforce l’offre institutionnelle de Bitget grâce à une couverture de liquidité accrue sur les marchés au comptant, à terme et d’options, créant ainsi de nouveaux canaux permettant aux capitaux professionnels d’opérer avec précision dans le domaine des actifs numériques.

Ampersan fournit une liquidité fiable sur les principaux marchés d’actifs numériques, s’appuyant sur des années d’expérience en finance traditionnelle et en trading électronique. Son approche contribue à améliorer la fluidité des prix et la profondeur de marché. L’intégration des capacités de liquidité d’Ampersan au sein du cadre UEX de Bitget offre aux clients institutionnels une exécution plus efficace, en particulier pour les ordres importants et les stratégies à grande échelle.

« Ampersan s’est révélé être un partenaire de liquidité fiable et efficace sur tous les marchés où il est présent », a déclaré Gracy Chen, PDG de Bitget. « Leur intégration dans l’écosystème UEX relève le niveau pour tout le monde, offrant à nos utilisateurs institutionnels un accès plus fluide aux marchés qui les intéressent, le tout rassemblé au même endroit. »

Ce partenariat s’inscrit dans un changement notable de la participation institutionnelle, alors que les investisseurs professionnels recherchent des fondations de liquidité plus solides, une profondeur de marché accrue et un accès efficace aux environnements on-chain comme off-chain. Le cadre UEX de Bitget, qui couvre les marchés au comptant, les produits dérivés, les contrats à terme sur actions et les actifs tokenisés, s’aligne naturellement sur l’approche d’Ampersan visant à créer une couche de liquidité unifiée pour les marchés numériques modernes.

« Ampersan a été créé pour fournir une liquidité de niveau institutionnel aux acteurs du marché, renforçant l’infrastructure nécessaire à la croissance des stratégies fondées sur les actifs numériques », a souligné Daniel Ku, PDG d’Ampersan. « S’associer à Bitget élargit l’accès des utilisateurs à un écosystème conçu pour l’évolutivité, la rapidité et le développement continu des marchés d’actifs numériques. »

Ce partenariat fait suite au déploiement continu du cadre UEX, notamment les mises à niveau de Bitget Onchain qui regroupent des millions de jetons sous un seul compte. L’ajout de la liquidité institutionnelle d’Ampersan renforce la position de Bitget en tant que pôle où la finance traditionnelle rencontre l’innovation des actifs numériques, permettant une allocation de capital plus sophistiquée et la construction de portefeuilles multi-actifs.

À propos de Bitget

Fondée en 2018, Bitget est la plus grande bourse universelle (UEX) au monde, servant plus de 120 millions d’utilisateurs et donnant accès à des millions de jetons crypto, actions tokenisées, ETF et autres actifs du monde réel, tout en fournissant en temps réel les prix du Bitcoin, d’Ethereum, de XRP et d’autres cryptomonnaies, au sein d’une seule et même plateforme. L’écosystème vise à aider les utilisateurs à trader plus intelligemment grâce à ses outils de trading alimentés par l’IA, l’interopérabilité entre jetons sur Bitcoin, Ethereum, Solana et BNB Chain, ainsi qu’un accès élargi aux actifs réels. Du côté décentralisé, Bitget Wallet est une application financière conçue pour rendre la crypto simple, sécurisée et intégrée à la finance quotidienne. Forte de plus de 80 millions d’utilisateurs, elle relie les infrastructures blockchain au monde réel, offrant une plateforme tout-en-un pour acheter/vendre, trader, générer des revenus et payer en toute fluidité.

Bitget entend faire adopter les cryptomonnaies grâce à des partenariats stratégiques, comme en témoigne son rôle de partenaire crypto officiel de la meilleure ligue de football au monde, LALIGA, sur les marchés de l’Est, de l’Asie du Sud-Est et de l’Amérique latine. Pour faire écho à sa stratégie d’impact mondial, Bitget s’est associée à l’UNICEF pour appuyer l’éducation à la blockchain auprès de 1,1 million de personnes d’ici à 2027. Dans l’univers des sports mécaniques, Bitget est partenaire officiel crypto exclusif du MotoGP™, l’un des championnats les plus passionnants du monde.

