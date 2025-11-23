Bitget משתפת פעולה עם Ampersan כדי להאיץ את הנזילות המוסדית בעידן ה-UEX





ויקטוריה, איי סיישל, Nov. 23, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

Bitget, הבורסה האוניברסלית (UEX) הגדולה בעולם, הודיעה על שיתוף פעולה אסטרטגי עם Ampersan, ספקית נזילות מוסדית המשרתת שווקים מרוכזים ומבוזרים כאחד. שיתוף הפעולה מחזק את ההיצע המוסדי של Bitget עם כיסוי נזילות עמוק יותר בשווקי הספוט, החוזים העתידיים והאופציות, ויוצר ערוצים חדשים עבור הון מקצועי לפעילות מדויקת בנכסים דיגיטליים.

Ampersan מספקת נזילות אמינה לאורך שוקי נכסים דיגיטליים מרכזיים, כשהיא מגובה בשנים של ניסיון במימון מסורתי ובמסחר אלקטרוני. גישתה מסייעת ליצור תמחור חלק יותר ועומק שוק חזק יותר. שילוב יכולות הנזילות של Ampersan עם מסגרת ה-UEX של Bitget מאפשרת ללקוחות מוסדיים ביצוע מסחר באופן יעיל יותר, במיוחד עבור הזמנות גדולות יותר ואסטרטגיות בקנה מידה גדול.

"אמפרסן הוכיחה את עצמה כשותפת נזילות חדה ואמינה בכל תחום שהיא נוגעת בו," אמרה גרייסי צ'ן (Gracy Chen), מנכ"לית Bitget. "הכנסתם לאקוסיסטם של ה-UEX מעלה את הרף לכולם, ומעניק למשתמשים המוסדיים שלנו גישה חלקה יותר לשווקים שחשובים להם ובמקום אחד".

השותפות משקפת שינוי בהשתתפות מוסדית, כאשר משקיעים מקצועיים מחפשים יסודות נזילות חזקים יותר, עומק שוק גדול יותר וגישה יעילה בסביבות הבלוקצ'יין וגם כאלה שלא. מסגרת ה-UEX של Bitget, המקיפה ספוט, נגזרות, חוזים עתידיים על מניות ואסימוני מבוססי נכסים, מתיישרת באופן טבעי עם גישתה של Ampersan לבניית שכבת נזילות אחודה עבור שווקים דיגיטליים מודרניים.

"אמפרסן נוצרה כדי לספק נזילות ברמה מוסדית למשתתפי השוק, ולחזק את תשתית הנזילות הנדרשת לצמיחה באסטרטגיות נכסים דיגיטליים," אמר דניאל קו (Daniel Ku), מנכ"ל Ampersan. "השותפות עם Bitget מרחיבה את הגישה של המשתמשים לאקוסיסטם שתוכנן לקנה מידה, מהירות והמשך פיתוח של שווקי נכסים דיגיטליים".

השותפות מגיעה בעקבות המשך הפריסה של מסגרת ה-UEX, כולל שדרוגים ל-Bitget Onchain, שירות המאחד מיליוני אסימונים תחת חשבון אחד. הוספת הנזילות המוסדית של Ampersan מחזקת את מעמדה של Bitget כמרכז שבו פיננסים מסורתיים מצטלבים עם חדשנות בנכסים דיגיטליים, כשהיא מאפשרת הקצאת הון מתוחכמת יותר ובניית פורטפוליו השקעות חוצה-נכסים.

אודות Bitget



Bitget, שהוקמה בשנת 2018, היא הבורסה האוניברסלית (UEX) הגדולה בעולם המשרתת למעלה מ-120 מיליון משתמשים עם גישה למיליוני אסימוני קריפטו, מניות אסימונים, תעודות סל ונכסים אחרים בעולם האמיתי, תוך שהיא מציעה גישה בזמן אמת למחיר הביטקוין, מחיר Ethereum, מחיר XRP ומחירי מטבעות קריפטוגרפיים אחרים, הכול בפלטפורמה אחת. האקוסיסטם מחוייב לעזור למשתמשים לסחור בצורה חכמה יותר עם כלי המסחר המופעלים על ידי בינה מלאכותית, יכולת פעולה הדדית בין אסימונים בביטקויין, Ethereum, Solana ו- BNB Chain, וגישה רחבה יותר לנכסים בעולם האמיתי. בצד המבוזר, Bitget Wallet היא אפליקציית פיננסים יומיומית שנבנתה כדי להפוך קריפטו לפשוט, בטוח וחלק מהפיננסים היומיומיים. היא משרתת למעלה מ-80 מיליון משתמשים, ומגשרת בין נתיבי הבלוקצ'יין לבין פיננסים בעולם האמיתי והיא מציעה פלטפורמה מוכללת לכניסה ויציאה, מסחר, רווחים ותשלום בצורה חלקה.

Bitget מניעה את אימוץ הקריפטו באמצעות שותפויות אסטרטגיות, כולל היותה שותפת הקריפטו הרשמית של ליגת הכדורגל המקצוענית המובילה בעולם, LALIGA, בשווקי EASTERN, SEA ו- LATAM. בהתאם לאסטרטגיית ההשפעה הגלובלית שלה, Bitget חברה ל-UNICEF כדי לתמוך בחינוך 1.1 מיליון איש עד 2027. בעולם הספורט המוטורי בעולם הספורט המוטורי, Bitget היא שותפת בורסת המטבעות הקריפטוגרפים הבלעדית של MotoGP™, מאליפויות המרוצים המרתקות ביותר בעולם.

למידע נוסף, בקרו באתר: אתר | טוויטר | טלגרם | לינקדאין | Discord | Bitget Wallet



לפניות בנושא מדיה, אנא צרו קשר עם: media@bitget.com

אזהרת סיכונים: מחירי הנכסים הדיגיטליים עשויים להשתנות ולחוות תנודתיות מחירים. השקיעו רק את מה שאתם יכולים להרשות לעצמכם להפסיד. ערך ההשקעה שלכם עשוי להיות מושפע וייתכן שלא תשיגו את היעדים הפיננסיים שלכם או לא תוכלו לשחזר את ההשקעה העיקרית שלכם. אתם תמיד צריכים לחפש ייעוץ פיננסי עצמאי ולשקול את הניסיון הפיננסי שלכם ואת המצב הפיננסי. ביצועי העבר אינם מדד אמין לביצועים עתידיים. Bitget לא תהיה אחראית לכל הפסד שעלול להיגרם לכם. אין לפרש דבר הכלול במסמך זה כייעוץ פיננסי. למידע נוסף, עיינו בתנאי השימוש שלנו.

תמונה הנלוות להודעה זו זמינה בכתובת:

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c70f83b0-b2bd-4702-b2b2-25a506663450