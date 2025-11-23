ビットゲット (Bitget)、アンパーサン (Ampersan) と提携し、UEX時代における機関投資家向け流動性を加速

セーシェル共和国ビクトリア発, Nov. 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 世界最大のユニバーサル取引所 (UEX) であるビットゲットは本日、中央集権型市場および分散型市場の両方にサービスを提供する機関投資家向け流動性プロバイダーであるアンパーサンとの戦略的提携を発表した。 この提携により、ビットゲットの機関投資家向けサービスが強化され、現物・先物・オプション市場における流動性カバレッジが拡大し、プロの投資家がデジタル資産で精密に資本を運用するための新たなチャネルが創出される。

アンパーサンは、従来の金融と電子取引における長年の経験に基づき、主要なデジタル資産市場で信頼できる流動性を提供する。 そのアプローチは、価格設定をよりスムーズにするとともに、市場の厚みを強化するのに役立つ。 アンパーサンの流動性機能をビットゲットのUEXフレームワークと統合することで、機関投資家顧客は、特に大口注文や大規模戦略においてより効率的な取引を執行できようになる。

「アンパーサンは、関わるあらゆる市場において鋭敏で信頼できる流動性パートナーであることを証明しています」と、ビットゲットの最高経営責任者 (CEO) であるグレイシー・チェン (Gracy Chen) は述べている。 「これらの機能をUEXエコシステムに迎え入れることで、全体的なパフォーマンスが向上し、機関投資家ユーザーが関心を持つ市場へ、一箇所でよりスムーズにアクセスできるようになります」

この提携は、機関投資家の参加の変化を反映するものであり、プロの投資家は、より強固な流動性基盤、より深い市場の厚み、オンチェーンとオフチェーンの両環境における効率的なアクセスを求めている。 ビットゲットのUEXフレームワークは、現物、デリバティブ、株式先物、トークン化資産に及び、現代のデジタル市場に向けた統合流動性レイヤーの構築におけるアンパーサンのアプローチと自然に整合している。

「アンパーサンは、市場参加者に機関投資家レベルの流動性を提供し、デジタル資産戦略の成長に必要な流動性インフラを強化するために創設されました」と、アンパーサンのCEOであるダニエル・クー (Daniel Ku) は述べている。 「ビットゲットとの提携により、デジタル資産市場の規模、スピード、継続的な発展のために設計されたエコシステムへのユーザーのアクセスを拡大できます」。

この提携は、ビットゲット・オンチェーンのアップグレードを含むUEXフレームワークの継続的な展開に続くものであり、これにより数百万のトークンが一つのアカウントに統合される。 アンパーサンの機関投資家向け流動性を追加することで、ビットゲットは、従来の金融とデジタル資産イノベーションが交差するハブとしての地位を高め、より高度な資本配分とクロスアセットポートフォリオの構築を実現する。

ビットゲットについて

2018年に設立されたビットゲットは、世界最大のユニバーサル取引所 (UEX) であり、1億2,000万人以上のユーザーに、数百万の暗号通貨トークン、トークン化株式、ETF、その他のリアルワールドアセットへのアクセスを提供するとともに、ビットコイン (Bitcoin) 価格、イーサリアム (Ethereum) 価格、XRP価格、その他の暗号通貨価格へのリアルタイムアクセスをすべて単一のプラットフォームで提供している。 同エコシステムは、AI搭載取引ツール、ビットコイン、イーサリアム、ソラナ (Solana)、BNBチェーン上のトークン間の相互運用性、リアルワールドアセットへの幅広いアクセスを提供することで、ユーザーによるスマートな取引の支援に尽力している。 分散型サイドでは、ビットゲットウォレット (Bitget Wallet)は、暗号資産をシンプルかつ安全に日常的な金融活動に組み込むために構築された、日常的な金融アプリである。

ビットゲットは、東アジア、東南アジア、ラテンアメリカ市場における世界トップのプロサッカーリーグラリーガ (LALIGA) の公式暗号資産パートナーを務めるなど、戦略的パートナーシップを通じて暗号資産の採用を推進している。 グローバルインパクト戦略に沿って、ビットゲットは、ユニセフ (UNICEF) と協力して、2027年までに110万人を対象としたブロックチェーン教育を支援する。 モータースポーツの世界で、ビットゲットは、世界でも最もスリリングなチャンピオンシップの一つであるMotoGP™の独占的暗号通貨取引所パートナーである。 このアプリは、8,000万人以上のユーザーにサービスを提供し、ブロックチェーンインフラと現実世界の金融を橋渡しし、オンランプ・オフランプ、トレーディング、収益獲得、シームレスな決済を実現できるオールインワンプラットフォームを提供している。

リスク警告：デジタル資産の価格は変動しやすく、大幅な価格変動が生じる可能性がある。 投資家は、失っても困らない資金のみを割り当てることをお勧めする。 投資の価値は影響を受ける可能性があり、運用目標を達成できない、あるいは投資元本を回収できない可能性がある。 常に独立した財務アドバイスを求め、ご自身の財務経験と財務状況を考慮されたい。 過去の実績は将来の成果を保証するものではない。 ビットゲットは、発生しうる損失について一切の責任を負わない。 ここに記載されている内容は資産運用アドバイスとして解釈されるべきではない。 詳細については、以下の利用規約を参照されたい。

