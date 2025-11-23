Bitget, Ampersan과 협력해 UEX 시대 기관 유동성 가속화에 나서

빅토리아 세이셸, Nov. 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 세계 최대의 유니버설 거래소 (UEX)인 Bitget이 중앙화 및 탈중앙화 시장 모두를 지원하는 기관급 유동성 공급자 Ampersan과의 전략적 협업을 오늘 발표했다. 이번 협업을 통해 Bitget은 현물, 선물, 옵션 시장 전반에서 유동성 범위를 더욱 확장해 기관 고객 대상 서비스 역량을 강화하고, 전문 투자 자본이 디지털 자산 시장에서 정밀하게 운용될 수 있는 새로운 통로를 마련하게 된다.

Ampersan은 전통 금융 및 전자 트레이딩 분야에서 축적된 다년간의 경험을 기반으로 주요 디지털 자산 시장에 안정적인 유동성을 제공할 전망이다. Ampersan의 접근 방식은 보다 매끄러운 가격 형성과 깊은 시장 유동성을 만드는 데 기여할 것으로 보인다. Ampersan의 유동성 역량을 Bitget의 UEX 프레임워크에 통합함으로써 기관 고객들은 특히 대규모 주문 및 대형 전략 실행 시 더욱 효율적인 거래 체결이 가능해진다.

Bitget의 CEO인 Gracy Chen은 “Ampersan은 관여 시장 모든 곳에서 예리한 감각을 지닌 신뢰할 수 있는 유동성 파트너임을 입증해 왔다.”라고 밝혔다. 이어 “Ampersan을 UEX 생태계에 합류시키는 것은 모든 사용자에게 수준을 한 단계 끌어올리는 일이며, 기관 고객들이 중요하게 여기는 시장에 더욱 부드럽고 통합된 접근을 제공하는 계기가 될 것”이라며 의미를 부여했다.

이번 파트너십은 전문 투자자들이 온체인과 오프체인 환경 전반에서 더 강력한 유동성 기반, 더욱 깊어진 시장 유동성, 그리고 효율적인 접근성을 추구함에 따라 기관 참여의 변화를 반영한다. Bitget의 UEX 프레임워크는 현물, 파생상품, 주식 선물, 토큰화 자산에 이르는 광범위한 영역을 포괄하며, 현대 디지털 시장을 위한 통합 유동성 레이어를 구축하려는 Ampersan의 접근 방식과 자연스럽게 맞닿아 있다.

Ampersan의 CEO인 Daniel Ku는 “Ampersan은 기관급 유동성을 시장 참여자들에게 제공하기 위해 설립되었다. 이는 디지털 자산 전략의 성장을 위해 필요한 유동성 인프라를 강화하는 역할을 한다.”라고 말했다. 이어 “Bitget과의 파트너십은 규모, 속도, 그리고 디지털 자산 시장의 지속적 발전을 위해 설계된 생태계로의 접근성을 한층 넓혀줄 것으로 기대된다”고 덧붙였다.

이번 파트너십은 수백만 개의 토큰을 하나의 계정으로 관리할 수 있도록 한 Bitget Onchain 업그레이드를 포함해, Bitget의 UEX 프레임워크가 지속적으로 확장되는 가운데 성사되었다. Ampersan의 기관 유동성이 추가되면서 Bitget은 전통 금융과 디지털 자산 혁신이 교차하는 중심지로서의 위치를 더욱 강화하게 되었으며, 보다 정교한 자본 배분과 크로스애셋 포트폴리오 구성이 가능해졌다.

Bitget 소개

Bitget 은 2018년에 설립된 세계 최대의 유니버설 거래소(Universal Exchange, UEX)로, 단일 플랫폼에서 1억 2천만 명 이상의 사용자에게 수백만 개의 암호화폐 토큰, 토큰화 주식, ETF, 기타 실물자산에 대한 접근성을 제공하고 있으며, 비트코인·이더리움·XRP 등 주요 암호화폐의 실시간 가격 정보도 함께 제공한다Bitget 생태계는 AI 기반 트레이딩 도구, 비트코인·이더리움·솔라나·BNB 체인에서의 토큰 간 상호운용성, 실물자산 접근성 확대를 통해 사용자가 더욱 스마트하게 거래할 수 있도록 지원하는 데 주력하고 있다. 탈중앙화 영역에서는 Bitget 월렛(Bitget Wallet )이 130개 이상의 블록체인과 수백만 개의 토큰을 지원하는 대표적인 비수탁형 암호화폐 지갑으로 운영되고 있다. 이 지갑은 멀티체인 거래, 스테이킹, 결제, 2만 개 이상의 DApp(탈중앙화 애플리케이션)에 대한 직접 접근을 제공하며, 고급 스왑 기능과 시장 인사이트를 플랫폼 내에 통합하고 있다.

Bitget은 전략적 파트너십을 통해 암호화폐 대중화를 이끌고 있다. 대표적으로 세계 최고 축구 리그인 라리가(LALIGA)의 공식 암호화폐 파트너로서 동아시아(EASTERN), 동남아(SEA), 중남미(LATAM) 시장에서 활동하고 있다. 또한 글로벌 임팩트 전략의 일환으로, 유니세프(UNICEF)와 협력하여 2027년까지 110만 명에게 블록체인 교육을 지원하는 목표를 세웠다. 모터스포츠 분야에서는 세계에서 가장 짜릿한 챔피언십 중 하나인 MotoGP™의 독점 암호화폐 거래소 파트너로 활약하며, 혁신과 기술을 결합한 글로벌 브랜드로서의 입지를 강화하고 있다.

추가 정보가 필요할 경우 여기를 방문하세요:

Website | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

언론 문의가 필요할 경우 다음 연락처로 문의하세요: media@bitget.com

위험 경고: 디지털 자산 가격은 언제나 변동 가능하며 가격 변동성이 발생할 수 있다. 손실 감당이 가능한 수준의 금액만 투자하길 권고한다. 투자 가치가 영향을 받을 수 있으며 재무 목표를 달성하지 못하거나 투자 원금을 회수하지 못할 수도 있다. 항상 독립적 형태의 재무 자문을 구하고 자신의 금융 경험과 재정 상태를 고려해야 한다. 과거에 달성한 성과는 미래 성과를 신뢰할 수 있는 척도가 될 수 없다. Bitget은 귀하에게 발생할 수 있는 어떠한 손실에 대해서도 책임을 지지 않는다. 여기에 있는 어떠한 내용도 재정적 조언으로 해석되어서는 안 된다. 보다 자세한 정보가 필요한 경우 다음 약관을 참조하세요

본 보도자료와 관련된 사진자료는 하단 링크를 통해 이용 가능합니다.

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c70f83b0-b2bd-4702-b2b2-25a506663450