Bitget Bergabung dengan Ampersan untuk Mempercepatkan Kecairan Institusi dalam Era UEX

VICTORIA, Seychelles, Nov. 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, Universal Exchange (UEX) terbesar di dunia, hari ini mengumumkan kerjasama strategik dengan Ampersan, penyedia kecairan institusi yang beroperasi dalam pasaran berpusat dan terdesentralisasi. Kerjasama ini mengukuhkan penawaran institusi Bitget dengan liputan kecairan yang lebih mendalam merangkumi pasaran spot, niaga hadapan dan opsyen, sekali gus mewujudkan saluran baharu bagi modal profesional untuk beroperasi dengan lebih tepat dalam aset digital.

Ampersan menyediakan kecairan yang boleh dipercayai di seluruh pasaran aset digital utama, disokong oleh pengalaman bertahun-tahun dalam kewangan tradisional dan dagangan elektronik. Pendekatannya membantu mewujudkan penentuan harga yang lebih lancar dan kedalaman pasaran yang lebih kukuh. Penyepaduan keupayaan kecairan Ampersan dengan rangka kerja UEX Bitget memberikan pelanggan institusi pelaksanaan dagangan yang lebih cekap, khususnya bagi pesanan berskala besar dan strategi berskala luas.

“Ampersan telah membuktikan dirinya sebagai rakan kecairan yang tangkas dan boleh dipercayai di setiap platform yang disentuh,” kata Gracy Chen, Ketua Pegawai Eksekutif Bitget. “Membawa mereka ke dalam ekosistem UEX meningkatkan piawaian industri, sekali gus menawarkan pengguna institusi kami akses pasaran yang lebih lancar — semuanya di satu tempat.”

Kerjasama ini mencerminkan perubahan dalam penyertaan institusi apabila pelabur profesional semakin menuntut asas kecairan yang lebih kukuh, kedalaman pasaran yang lebih besar serta akses yang cekap merentasi persekitaran onchain dan off-chain. Rangka kerja UEX Bitget, yang merangkumi pasaran spot, derivatif, niaga hadapan saham dan aset bertoken, sejajar secara semula jadi dengan pendekatan Ampersan dalam membina lapisan kecairan bersatu untuk pasaran digital moden.

“Ampersan ditubuhkan untuk menyediakan kecairan bertaraf institusi kepada peserta pasaran, mengukuhkan infrastruktur kecairan yang diperlukan bagi pertumbuhan strategi aset digital,” kata Daniel Ku, Ketua Pegawai Eksekutif Ampersan. “Bekerjasama dengan Bitget memperluas akses pengguna kepada ekosistem yang direka untuk skala, kelajuan dan pembangunan berterusan pasaran aset digital.”

Kerjasama ini mengikuti pelaksanaan berterusan rangka kerja UEX, termasuk penambahbaikan pada Bitget Onchain yang membawa berjuta-juta token di bawah satu akaun. Penambahan kecairan institusi Ampersan mengukuhkan kedudukan Bitget sebagai hab di mana kewangan tradisional bertemu dengan inovasi aset digital, membolehkan pengagihan modal yang lebih canggih serta pembinaan portfolio merentas aset.

Ditubuhkan pada 2018, Bitget ialah Universal Exchange (UEX) terbesar di dunia, berkhidmat kepada lebih 120 juta pengguna dengan akses kepada berjuta-juta token kripto, saham bertoken, ETF dan aset dunia sebenar yang lain, di samping menawarkan akses masa nyata kepada harga Bitcoin, harga Ethereum harga XRP serta harga mata wang kripto lain, semuanya dalam satu platform tunggal.

Bitget sedang memacu penggunaan kripto melalui perkongsian strategik, antaranya berperanan sebagai Rakan Kongsi Kripto Rasmi Liga Bola Sepak Terunggul Dunia, LALIGA dalam pasaran TIMUR, SEA dan LATAM.

