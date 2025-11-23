Bitget une forças com a Ampersan para acelerar a liquidez institucional na era das Corretoras Universais (UEX)

VICTORIA, Seychelles, Nov. 23, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, a maior Corretora Universal (UEX) do mundo, anunciou hoje uma colaboração estratégica com a Ampersan, um provedor de liquidez institucional que atende mercados centralizados e descentralizados. A colaboração fortalece a oferta institucional da Bitget, com uma cobertura de liquidez mais ampla nos mercados à vista, de futuros e de opções, criando novos canais para que o capital profissional opere com precisão em ativos digitais.

A Ampersan oferece liquidez confiável nos principais mercados de ativos digitais, respaldada por anos de experiência no sistema financeiro tradicional e em trading por meio de sistemas eletrônicos. Essa abordagem ajuda a criar uma precificação mais estável e maior profundidade de mercado. A integração dos recursos de liquidez da Ampersan com a estrutura UEX da Bitget oferece aos clientes institucionais uma execução mais eficiente de operações de trading, especialmente para ordens maiores e estratégias de grande escala.

“A Ampersan provou ser uma parceira de liquidez ágil e confiável em todas as plataformas em que atua”, declarou Gracy Chen, CEO da Bitget. “A integração dessas instituições ao ecossistema UEX eleva o padrão para todos, proporcionando aos nossos usuários institucionais um acesso mais fácil aos mercados que lhes interessam, tudo em um só lugar.”

A parceria reflete uma mudança na participação institucional, à medida que os investidores profissionais buscam bases de liquidez mais sólidas, maior profundidade de mercado e acesso eficiente tanto em ambientes on-chain quanto off-chain. A estrutura UEX da Bitget, que abrange mercados à vista, derivativos, futuros de ações e ativos tokenizados, alinha-se naturalmente com a abordagem da Ampersan de construir uma camada de liquidez unificada para os mercados digitais modernos.

“A Ampersan foi criada para fornecer liquidez em nível institucional aos participantes do mercado, fortalecendo a infraestrutura de liquidez necessária ao crescimento das estratégias de ativos digitais”, declarou Daniel Ku, CEO da Ampersan. “A parceria com a Bitget amplia o acesso dos usuários a um ecossistema projetado para a escalabilidade, a velocidade e o desenvolvimento contínuo dos mercados de ativos digitais.”

A parceria surge na sequência da implementação contínua da estrutura UEX, incluindo atualizações no Bitget Onchain que reúnem milhões de tokens em uma única conta. A adição da liquidez institucional da Ampersan amplia a posição da Bitget como um centro onde as finanças tradicionais se cruzam com a inovação em ativos digitais, permitindo uma alocação de capital mais sofisticada e a construção de portfólios diversificados.

Sobre a Bitget

Fundada em 2018, a Bitget é a maior Corretora Universal (UEX) do mundo, servindo mais de 120 milhões de usuários com acesso a milhões de tokens criptográficos, ações tokenizadas, ETFs e outros ativos do mundo real, oferecendo acesso em tempo real ao preço do Bitcoin, preço do Ethereum, preço do XRP e outros preços de criptomoedas, tudo em uma única plataforma. O ecossistema se compromete a ajudar os usuários a negociar de forma mais inteligente, com suas ferramentas de trading impulsionadas por IA, interoperabilidade entre tokens em Bitcoin, Ethereum, Solana e BNB Chain, além de maior acesso a ativos do mundo real. No lado descentralizado, o Bitget Wallet é um aplicativo de finanças do dia a dia, criado para tornar as criptomoedas simples, seguras e parte da sua rotina financeira. Atendendo a mais de 80 milhões de usuários, a plataforma conecta a infraestrutura blockchain ao mundo financeiro real, oferecendo uma solução completa para entrada e saída de fundos, negociação, ganhos e pagamentos, tudo de forma integrada.

A Bitget está promovendo a adoção das criptomoedas por meio de parcerias estratégicas, como seu papel de parceira oficial de criptomoedas da principal liga de futebol do mundo, a LALIGA, nos mercados do ORIENTE, SUDESTE ASIÁTICO e AMÉRICA LATINA. Alinhada à sua estratégia de impacto global, a Bitget uniu forças com a UNICEF para apoiar a educação em blockchain de 1,1 milhão de pessoas até 2027. No mundo do automobilismo, a Bitget é a corretora de criptomoedas parceira exclusiva do MotoGP™, um dos campeonatos mais emocionantes do mundo.

Para comunicação social, entre em contato com: media@bitget.com

Aviso de risco: os preços dos ativos digitais estão sujeitos a flutuações e podem apresentar volatilidade significativa. Os investidores são aconselhados a alocar apenas os fundos que possam correr o risco de perder. O valor de qualquer investimento pode ser impactado, e há a possibilidade de que os objetivos financeiros não sejam alcançados e que nem o capital investido seja recuperado. Deve-se sempre buscar aconselhamento financeiro independente, além de considerar cuidadosamente a experiência financeira pessoal e a situação individual. O desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros. A Bitget não se responsabiliza por eventuais perdas incorridas. O conteúdo deste documento não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. Para obter mais informações, consulte os nossos Termos de Uso.

