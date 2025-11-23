Bitget 携手 Ampersan，助力全景交易所 (UEX) 时代机构流动性提升

塞舌尔维多利亚, Nov. 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球最大的全景交易所 Bitget 今日宣布，与服务于中心化和去中心化市场的机构流动性提供商 Ampersan 达成战略合作。 此次合作将强化 Bitget 面向机构客户的服务能力，进一步拓展其在现货、期货和期权市场的流动性覆盖范围，为专业资本在数字资产领域的精准运作开辟全新通道。

依托在传统金融与电子交易领域积累的多年经验，Ampersan 可为全球主流数字资产市场提供可靠的流动性支持。 该合作模式有助于实现更平稳的定价，并增强市场深度。 将 Ampersan 的流动性服务能力与 Bitget 的 UEX 架构相结合，能为机构客户提供更高效的交易执行，尤其适用于大额订单及规模化交易策略。

Bitget 首席执行官 Gracy Chen 表示：“Ampersan 在其涉足的所有交易场景中，都展现出其作为流动性合作伙伴的高效与可靠。 将 Ampersan 纳入 UEX 生态系统，为全行业树立了更高标杆，让我们的机构用户能在单一平台内，更顺畅地接入其关注的各类市场。”

该合作体现了机构参与模式的转变——专业投资者正寻求更坚实的流动性基础、更深厚的市场深度，以及能高效贯通链上与链下环境的接入渠道。 Bitget 的 UEX 架构覆盖现货、衍生品、股票期货及代币化资产等多元品类，这与 Ampersan 为现代数字市场搭建统一流动性层的理念天然契合。

Ampersan 首席执行官 Daniel Ku 表示：“Ampersan 的创立旨在为市场参与者提供机构级流动性，强化数字资产策略发展所需的流动性基础设施。 与 Bitget 合作，能让用户更便捷地接入一个专为规模化、高速化及数字资产市场持续发展而设计的生态系统。”

此次合作正值 UEX 架构持续推进之际，其中包括对 Bitget Onchain 的升级，实现数百万代币在单一账户下的统一管理。 通过引入 Ampersan 的机构级流动性，Bitget 进一步巩固了其作为“传统金融与数字资产创新交汇枢纽”的地位，助力实现更复杂的资本配置与跨资产投资组合构建。

关于 Bitget

Bitget 成立于 2018 年，是全球最大的全景交易所 (UEX)，为超过 1.2 亿用户提供数百万种加密代币、代币化股票、ETF 及其他现实世界资产的交易渠道，同时为用户实时查看比特币价格、以太坊价格、XRP（瑞波币）价格等加密货币行情提供一站式服务。 该生态系统致力于通过其 AI 赋能的交易工具、更广泛的现实世界资产渠道，以及比特币、以太坊、Solana 和 BNB 链上代币的互操作性，帮助用户更智能地交易。 在去中心化领域，Bitget Wallet 是一款日常金融应用，其设计初衷是让加密货币变得简单、安全，并融入日常金融场景。 该应用服务超 8000 万用户，将区块链基础设施与现实世界金融连接起来，提供出入金、交易、理财与支付功能无缝衔接的一站式平台。

Bitget 通过战略合作伙伴关系引领加密货币推广，例如，它是世界顶级足球联赛西甲联赛 (LALIGA) 在东亚、东南亚和拉美市场的官方加密货币合作伙伴。 为了配合其全球影响力战略，Bitget 还携手联合国儿童基金会 (UNICEF)，计划在 2027 年前为 110 万人提供区块链教育支持。 而在赛车运动领域，Bitget 则是世界上最激动人心的摩托车竞速锦标赛之一 MotoGP™ 的独家加密货币交易所合作伙伴。

风险提示：数字资产价格会有波动，且可能会出现大幅变化。 建议投资者在可承受损失的范围内投资。 投资价值可能受到影响，存在无法实现财务目标或无法收回本金的风险，投资须谨慎。 建议寻求独立财务顾问的意见，并充分考虑个人财务经验和状况。 过往业绩不代表未来表现。 Bitget 对可能出现的损失不承担任何责任。 本文内容不作为任何财务建议。 详情请查阅我司使用条款。

