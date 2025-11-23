Bitget 與 Ampersan 合作於全景交易所時代加速推動機構流動性發展

塞舌爾維多利亞, Nov. 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球最具規模的全景交易所（Universal Exchange，簡稱 UEX）Bitget 今天宣佈，與服務中心化與去中心化市場的機構流動性供應商 Ampersan 建立策略合作關係。 是次合作將鞏固 Bitget 的機構服務實力，有效拓展現貨、期貨及期權市場的流動性覆蓋範圍，從而為專業資金開拓精準操作數碼資產的新渠道。

Ampersan 發揮於傳統金融及電子交易領域的多年經驗，為主要數碼資產市場提供可靠流動根基。 這種營運方式能使定價機制更流暢，市場亦更深厚穩健。 Ampersan 的流動性實力與 Bitget 的全景交易所框架相輔相成，讓機構客戶更高效卓越地執行交易，尤其適用於大宗交易及大型投資策略。

Bitget 行政總裁 Gracy Chen 說道：「在每個進駐的領域，Ampersan 皆展現出其作為精明可靠流動性合作夥伴的實力。 將其引進至全景交易所生態系統為業界樹立新標準，讓我們的機構用戶於單一平台上以更流暢方式接軌所有重點市場。」

是次合作反映機構參與模式的轉變，專業投資者尋求更堅實穩健的流動基礎、更進一步的市場深度，並追求高效貫通鏈上與鏈下環境。 Bitget 的全景交易所框架涵蓋現貨、衍生產品、股票期貨及代幣化資產，與 Ampersan 為現代數碼市場建構統一流動層的策略不謀而合。

Ampersan 行政總裁 Daniel Ku 指出：「Ampersan 創立的目的，是為市場參與者提供機構級流動性，強化數碼資產策略增長所需的流動性基礎建設。 與 Bitget 合作，讓用戶更易觸及專為規模、速度及數碼資產市場持續發展而打造的生態系統。」

此合作延續全景交易所架構的推進步伐，包括透過 Bitget Onchain 升級將數以百萬種代幣整合至單一帳戶。 有了 Ampersan 機構流動性的加持，令 Bitget 可有效拓展作為傳統金融與數碼資產創新交匯點的定位，促成更精密的資本分配及跨資產投資組合建構。

關於 Bitget

Bitget 成立於 2018 年，是全球最具規模的全景交易所 (UEX)，為超過 1.2 億用戶提供一站式平台，存取數以百萬計的加密代幣、代幣化股票、交易所買賣基金 (ETF) 以及其他現實世界資產，同時提供即時獲知比特幣價格、以太坊價格、瑞波幣價格及其他加密貨幣價格的功能。 該生態系統致力協助用戶更明智地進行交易，提供由 AI 驅動的交易工具，實現比特幣、以太坊、Solana 與 BNB Chain 之間的相互操作性，並擴大對現實世界資產的存取。 在去中心化層面，Bitget Wallet 是一款日常金融應用程式，旨在讓加密貨幣變得更簡單、更安全，並融入日常金融生活之中。 目前服務逾 8,000 萬用戶，連接區塊鏈基礎設施與現實世界金融，提供流暢整合出入金、交易、賺取及支付功能的一站式平台。

透過策略夥伴合作關係，Bitget 一直不遺餘力推動加密貨幣普及化，例如擔任世界頂級足球賽事西班牙甲組足球聯賽 (LALIGA) 在東亞、東南亞和拉丁美洲的加密貨幣官方合作夥伴。 配合全球影響力策略，Bitget 與聯合國兒童基金會 (UNICEF) 攜手合作，目標在 2027 年或之前為 110 萬人提供區塊鏈教育。 在電單車賽壇中，Bitget 是世界頂級賽事 MotoGP™ 的獨家加密貨幣交易所合作夥伴。

風險提示：數碼資產價格存在波動，並有可能出現巨大波幅。 建議投資者只分配能承受損失的資金作投資。 任何投資的價值可能會受到影響，而且財務目標有可能無法實現，或投資本金有可能無法收回。 請務必徵詢獨立的財務意見，並慎重考慮個人的理財經驗和財務狀況。 過往表現並非未來業績的可靠指標。 對由此產生的任何潛在損失，Bitget 恕不承擔責任。 本文中包含的一切內容均不應被視為財務建議。 如需了解更多資訊，請參閱我們的使用條款。

