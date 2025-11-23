Falcon Executive Aviation gibt den Bau des ersten vollständig privaten Terminals in Dubai für Hubschrauber, Privatjets und eVTOL-Mobilität der nächsten Generation bekannt

DUBAI, Vereinigte Arabische Emirate, Nov. 23, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Falcon Executive Aviation, Teil von Alex Group Investment, kündigte während der Dubai Airshow die Entwicklung eines neuen, vollständig privaten multimodalen FBO-Terminals in Dubai an, das von Grund auf als primärer Knotenpunkt der Stadt für Hubschrauberdienste und zukünftigen eVTOL-Betrieb konzipiert wurde.

Mit diesem Projekt etabliert sich Falcon als erster Betreiber in den Vereinigten Arabischen Emiraten, der Privatjet-, Hubschrauber- und eVTOL-Dienstleistungen vollständig in einem einzigen privaten Luftverkehrsknotenpunkt integriert und damit eine neue Ära der urbanen Luftmobilität für Dubai einläutet.

Das Terminal wurde auf einem 6380 m² großen Grundstück errichtet und ist als ultraprivate Anlage mit direktem Zugang zum Helipad und Vertiport konzipiert, sodass Hubschrauber und eVTOL sofort landen, starten und zwischen den Emiraten transferiert werden können.

Diese neue Anlage wurde konzipiert, um ein reibungsloses und schnelles Mobilitätserlebnis zu bieten, bei dem Reisende mit dem Privatjet landen, privat die Zollabfertigung durchlaufen und ihre Reise mit dem Hubschrauber fortsetzen oder direkt auf zukünftige eVTOL-Dienstleistungen umsteigen können, um in Dubai schnell von einem Ort zum anderen zu reisen. Die Anlage wird auch luxuriöse Annehmlichkeiten wie hochwertige Einzelhandelsgeschäfte, Privatbanken, Gewerbeflächen und spezielle VIP-Lounges umfassen, die alle dazu dienen, ein erstklassiges, effizientes Ökosystem für vertikale Mobilität zu unterstützen.

Herr Sultan Rashit Abdulla Rashit Al Shene, Gründer und Vorsitzender von Alex Group Investment, erklärte: „Dieses Terminal markiert einen entscheidenden Wandel in der Zukunft der Luftfahrt in Dubai. Zum ersten Mal werden Privatjetbetrieb, Hubschrauberdienste und eVTOL-Mobilität der nächsten Generation unter einem vollständig privaten Zugangspunkt vereint. Wir bauen die größte Hubschrauberlandeplatzanlage in den Vereinigten Arabischen Emiraten, nicht als Ergänzung, sondern als Grundlage für das zukünftige Luftmobilitätsnetzwerk der Region. Dieses Projekt ist der Beginn eines neuen Kapitels für die Luftfahrt in Dubai.“

