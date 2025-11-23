Falcon Executive Aviation anuncia la primera terminal totalmente privada de Dubái construida para helicópteros, jets privados y movilidad de aeronaves eléctricas de despegue y aterrizaje vertical de próxima generación

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos, Nov. 23, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Falcon Executive Aviation, parte de Alex Group Investment, anunció durante el Dubai Airshow el desarrollo de una nueva terminal de operación de base fija (FBO) multimodal totalmente privada en Dubái, diseñada desde cero para convertirse en el principal centro de operaciones de la ciudad para servicios de helicópteros y futuras operaciones de aeronaves eléctricas de despegue y aterrizaje vertical (eVTOL).

Este proyecto establece a Falcon como el primer operador de los EAU en integrar por completo los servicios de jets privados, helicópteros y eVOLT dentro de una vía de acceso de aviación privada que abre una nueva era de movilidad aérea urbana para Dubái.

La terminal está construida en un terreno de 6.380 m² y diseñada como un centro ultraprivado con acceso directo al helipuerto y al vertipuerto, lo que permite la llegada, salida y traslado inmediato de helicópteros y eVTOL entre los emiratos.

Este nuevo centro está diseñado para ofrecer una experiencia de movilidad fluida y rápida, en la que los viajeros pueden aterrizar en jet privado, pasar la aduana de forma privada y continuar su viaje en helicóptero o pasar directamente a los futuros servicios de eVTOL para trasladarse con rapidez de un punto a otro en Dubái. Además, el desarrollo contará con servicios de lujo, como tiendas de alta gama, banca privada, espacios comerciales y salas VIP exclusivas, todos ellos creados para respaldar un ecosistema de movilidad eficiente y de primera calidad para todos los sectores.

El Sr. Sultan Rashit Abdulla Rashit Al Shene, fundador y presidente de Alex Group Investment, afirmó: “Esta terminal representa un cambio decisivo en el futuro de la aviación de Dubái. Por primera vez, las operaciones de jets privados, los servicios de helicópteros y la movilidad de eVTOL de última generación operarán bajo una única vía de acceso totalmente privada. Estamos construyendo el mayor centro de helipuertos de los Emiratos Árabes Unidos, no como una simple ampliación, sino como base para la futura red de movilidad aérea de la región. Este proyecto es el comienzo de una nueva etapa de la aviación de Dubái”.

Consultas de los medios

Ines Nacerddine

Directora de Marketing - Aviación

Alex Group Investment

Correo electrónico: ines.nacerddine@alexgroupinvestment.com

La fotografía que acompaña a este comunicado está disponible en https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/3ec5ec40-cf04-4ae7-9f3c-4357d4c4acc2