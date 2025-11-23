Falcon Executive Aviation annonce la construction du premier terminal entièrement privé de Dubaï destiné aux hélicoptères, aux jets privés et à la mobilité eVTOL de nouvelle génération

DUBAÏ, Émirats arabes unis, 23 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Falcon Executive Aviation, filiale d’Alex Group Investment, a annoncé à l’occasion du salon aéronautique de Dubaï le développement d’un nouveau terminal FBO multimodal entièrement privé à Dubaï. Ce terminal est destiné à devenir la principale plateforme de la ville en matière de services d’hélicoptères et de futures opérations eVTOL.

Ce projet fait de Falcon le premier opérateur des Émirats arabes unis à intégrer pleinement les services de jets privés, d’hélicoptères et d’eVTOL au sein d’une seule et même plateforme d’aviation privée. Cette intégration ouvre une nouvelle ère de mobilité aérienne urbaine pour Dubaï.

Construit sur un terrain de 6 380 m², le terminal est conçu comme une installation ultra-privée disposant d’un accès direct à l’héliport et au vertiport, permettant l’arrivée, le départ et le transfert immédiat d’hélicoptères et d’eVTOL entre les émirats.

Cette nouvelle installation permettra de proposer une expérience de mobilité fluide et rapide, où les voyageurs pourront atterrir en jet privé, passer la douane en toute intimité, puis poursuivre leur voyage en hélicoptère ou passer directement aux futurs services eVTOL pour se déplacer rapidement d’un point de Dubaï à un autre. Le développement comprendra également des équipements de luxe tels que des boutiques haut de gamme, des services bancaires privés, des espaces commerciaux et des salons VIP réservés. Ces équipements sont tous conçus en faveur d’un écosystème de mobilité verticale haut de gamme et efficace.

M. Sultan Rashit Abdulla Rashit Al Shene, fondateur et président d’Alex Group Investment, a fait la déclaration suivante : « Ce terminal marque un tournant décisif dans l’avenir de l’aviation à Dubaï. Pour la première fois, l’exploitation de jets privés, les services d’hélicoptères et la mobilité eVTOL de nouvelle génération seront regroupés sous une seule et même plateforme entièrement privée. Nous construisons le plus grand héliport des Émirats arabes unis. Celui-ci ne sera pas considéré comme un simple ajout, mais bel et bien comme la base du futur réseau de mobilité aérienne de la région. Ce projet marque le début d’un nouveau chapitre pour l’aviation à Dubaï. »

