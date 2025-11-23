Falcon Executive Aviation מכריזה על טרמינל פרטי ומלא ראשון בדובאי שנבנה עבור מסוקים, מטוסים פרטיים והדור הבא של מערכות eVTOL

דובאי, איחוד האמירויות הערביות, Nov. 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

Falcon Executive Aviation, חלק מ-Alex Group Investment, הכריזה במהלך התערוכה האווירית בדובאי על פיתוח טרמינל FBO רב-מודלי פרטי ומלא חדש בדובאי, שתוכנן מהבסיס להפוך למרכז העיקרי של העיר לשירותי מסוקים ולפעילות eVTOL עתידית.

פרויקט זה מקבע את Falcon כמפעילה הראשונה באיחוד האמירויות הערביות המשלבת באופן מלא שירותי מטוסי סילון פרטיים, מסוקים ו-eVTOL בתוך שער אווירי פרטי אחד, שפותח עידן חדש של ניידות אווירית עירונית עבור דובאי.

הטרמינל, שנבנה על מגרש בגודל 6,380 מ"ר, תוכנן כמתקן פרטי במיוחד עם גישה ישירה למנחת מסוקים ואל ורטיפורט, המאפשרים הגעה ויציאה מיידיות ממסוקים ו-eVTOL והעברות בין האמירויות.

מתקן חדש זה נועד להציע חוויית ניידות חלקה ומהירה, שבה נוסעים יכולים לנחות עם מטוס פרטי, לעבור את המכס באופן פרטי ולהמשיך את מסעם במסוק או לעבור ישירות לשירותי eVTOL עתידיים לנסיעה מהירה מנקודה לנקודה ברחבי דובאי. הפיתוח יכלול גם שירותים יוקרתיים כגון קמעונאות עם מוצרי קצה עליון, בנקאות פרטית, חללים מסחריים וטרקליני VIP ייעודיים, כולם נוצרו כדי לתמוך באקוסיסטם יעיל של ניידות ורטיקלית.

סולטאן ראשיט עבדולה ראשיט אל שן (Sultan Rashit Abdulla Rashit Al Shene), מייסד ויו"ר Alex Group Investment, אמר: "טרמינל זה מסמן שינוי מכריע בעתיד התעופה של דובאי. לראשונה, פעילות של מטוסי סילון פרטיים, שירותי מסוקים וניידות eVTOL מהדור הבא יפעלו תחת שער פרטי אחד באופן מלא. אנו בונים את מתקן המסוקים הגדול ביותר באיחוד האמירויות, לא כתוספת, אלא כבסיס לרשת התחבורה האווירית העתידית של האזור. הפרויקט הזה הוא תחילתו של פרק חדש בתעופה בדובאי".

