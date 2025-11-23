Falcon Executive Aviation Mengumumkan Terminal Privat Pertama di Dubai yang Dibangun Khusus untuk Helikopter, Jet Privat, dan Mobilitas eVTOL (Electric Vertical Take-Off and Landing) Generasi Berikutnya

DUBAI, Uni Emirat Arab, Nov. 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Falcon Executive Aviation, bagian dari Alex Group Investment, mengumumkan selama gelaran Dubai Airshow bahwa mereka sedang mengembangkan terminal FBO (Fixed-Base Operator) multimoda yang sepenuhnya privat di Dubai. Fasilitas tersebut dirancang sejak awal untuk menjadi pusat utama layanan helikopter dan operasi eVTOL di masa depan bagi kota tersebut.

Proyek ini menempatkan Falcon sebagai operator pertama di UEA yang menawarkan integrasi penuh layanan jet privat, helikopter, dan eVTOL dalam satu pintu gerbang penerbangan privat, membuka era baru mobilitas udara perkotaan bagi Dubai.

Dibangun di atas lahan seluas 6.380 meter persegi, terminal ini dirancang sebagai fasilitas dengan tingkat privasi yang sangat tinggi. Fasilitas ini memiliki akses langsung ke helipad dan vertiport, sehingga memudahkan kedatangan, keberangkatan, dan transfer antar-emirat menggunakan helikopter maupun eVTOL secara cepat dan efisien.

Fasilitas baru ini dirancang untuk menghadirkan pengalaman mobilitas yang cepat dan tanpa hambatan, di mana para pelancong dapat mendarat menggunakan jet privat dan melalui proses imigrasi secara privat. Setelah itu, mereka dapat melanjutkan perjalanan dengan helikopter atau beralih langsung ke layanan eVTOL di masa mendatang untuk perjalanan langsung yang lebih cepat di seluruh Dubai. Pengembangan ini juga akan menghadirkan berbagai fasilitas mewah, termasuk ritel kelas atas, layanan perbankan privat, ruang komersial, serta lounge VIP khusus. Seluruhnya dirancang untuk menunjang ekosistem mobilitas vertikal premium dan efisien.

Tn. Sultan Rashit Abdulla Rashit Al Shene, Pendiri & Ketua Alex Group Investment, menyatakan, “Terminal ini menandai perubahan besar dalam masa depan penerbangan di Dubai. Untuk pertama kalinya, operasi jet pribadi, layanan helikopter, dan mobilitas eVTOL generasi berikutnya akan beroperasi dalam satu pintu gerbang penerbangan yang sepenuhnya privat. Kami sedang membangun fasilitas helipad terbesar di UEA, bukan sekadar sebagai tambahan infrastruktur, melainkan sebagai fondasi utama bagi terbentuknya jaringan mobilitas udara masa depan di kawasan ini. Proyek ini merupakan awal dari babak baru bagi dunia penerbangan di Dubai.”

Pertanyaan Media

Ines Nacerddine

Direktur Pemasaran - Aviation

Alex Group Investment

Email: ines.nacerddine@alexgroupinvestment.com

Foto yang menyertai pengumuman ini tersedia di https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/3ec5ec40-cf04-4ae7-9f3c-4357d4c4acc2