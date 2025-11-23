ファルコン・エグゼクティブ・アビエーション（Falcon Executive Aviation）、ドバイ初のヘリコプター、プライベートジェット機、次世代eVTOLモビリティ向けの完全プライベートターミナル建設を発表

アラブ首長国連邦ドバイ発, Nov. 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- アレックス・グループ・インベストメント (Alex Group Investment) 傘下のファルコン・エグゼクティブ・アビエーションは、ドバイエアショー (Dubai Airshow) 期間中に、ヘリコプターサービスと将来のeVTOL運航のための主要拠点となるようゼロから設計された、ドバイにおける新しい完全プライベートのマルチモーダルFBOターミナルの開発を発表した。

このプロジェクトによりファルコンは、プライベートジェット、ヘリコプター、eVTOLサービスを単一のプライベート航空ゲートウェイ内で完全に統合するUAE初の事業者として確立され、ドバイの都市航空モビリティの新時代を切り開くことになる。

6,380平方メートルの敷地に建設されるターミナルは、ヘリポートとバーティポートに直接アクセスできる超プライベート施設として設計されており、ヘリコプターやeVTOLの即時発着、首長国間の移動が可能だ。

この新しい施設は、スムーズで迅速な移動体験を提供するように設計されており、旅行者はプライベートジェットで着陸し、専用の税関手続きを経て、ヘリコプターで旅を続けるか、将来のeVTOLサービスに直接乗り継ぎ、ドバイ全域を地点間で高速移動することが可能となる。 また、高級小売店、プライベートバンキング、商業スペース、VIP専用ラウンジなどの高級アメニティも整備され、これらはすべて、プレミアムで効率的な垂直移動エコシステムを支えるために設計されている。

アレックス・グループ・インベストメントの創設者兼会長であるスルタン・ラシット・アブドゥラ・ラシット・アル・シェネ氏 (Mr. Sultan Rashit Abdulla Rashit Al Shene) は次のように述べている。 「このターミナルは、ドバイの航空業界の未来に決定的な変化をもたらすものです。 プライベートジェット運航、ヘリコプターサービス、次世代eVTOLモビリティが、初めて一つの完全なプライベートゲートウェイの下で運営されることになります。 当社はUAE最大のヘリポート施設を、単なる増設ではなく、この地域の将来の航空モビリティネットワークの基盤として建設しています。 このプロジェクトは、ドバイの航空業界にとって新たな章の始まりです。」

報道関係者向けの問い合わせ先：

イネス・ナセルディン (Ines Nacerddine)

マーケティングディレクター - 航空

アレックス・グループ・インベストメント

Eメール：ines.nacerddine@alexgroupinvestment.com

本発表に付随する写真はこちらから入手可能： https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/3ec5ec40-cf04-4ae7-9f3c-4357d4c4acc2