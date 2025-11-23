Falcon Executive Aviation, 두바이 최초의 헬리콥터·프라이빗 제트·차세대 eVTOL 전용 완전 프라이빗 터미널 구축 발표

아랍에미리트공화국 두바이, Nov. 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alex Group Investment 산하 Falcon Executive Aviation이 두바이 에어쇼에서 두바이 내 새로운 완전 프라이빗 멀티모달 FBO 터미널 개발 계획을 발표했다. 이 터미널은 헬리콥터 서비스와 향후 eVTOL 운영을 위한 도시의 주요 허브가 되도록 처음부터 새롭게 설계된 시설이다.

이 프로젝트를 통해 Falcon은 UAE 최초로 프라이빗 제트, 헬리콥터, eVTOL 서비스를 하나의 프라이빗 항공 게이트웨이 안에 완전히 통합하는 운영사가 되며, 두바이의 도심 항공 모빌리티(UAM) 시대를 본격적으로 여는 기반을 마련한다.

6,380㎡ 부지에 건설되는 이 터미널은 헬리패드와 버티포트(Vertiport)에 직접 연결되는 초(超)프라이빗 시설로 설계되어, 헬리콥터 및 eVTOL의 즉각적인 착륙·이륙과 에미리트 간 이동을 가능하게 한다.

이번 신규 시설은 여행객이 프라이빗 제트기로 착륙해 전용 공간에서 출입국 절차를 마친 뒤, 헬리콥터로 이동을 이어가거나 향후 도입될 eVTOL 서비스를 이용해 두바이 전역을 빠르게 연결할 수 있도록 설계되었다. 이 개발 프로젝트에는 고급 리테일 매장, 프라이빗 뱅킹, 상업 공간, 전용 VIP 라운지 등 럭셔리 편의 시설도 포함되며, 모두 프리미엄·효율적 수직 모빌리티(Vertical Mobility) 생태계를 지원하도록 구성된다.

Alex Group Investment의 창립자이자 회장인 술탄 라싯 압둘라 라싯 알 셰네(Sultan Rashit Abdulla Rashit Al Shene)는 “이 터미널은 두바이 항공의 미래를 결정적으로 전환시키는 프로젝트이다. 역사상 처음으로 프라이빗 제트 운영, 헬리콥터 서비스, 그리고 차세대 eVTOL 모빌리티가 하나의 완전한 프라이빗 게이트웨이 아래에서 운영될 것이다. 우리는 UAE 최대 규모의 헬리패드를 단순한 확장 시설이 아니라, 이 지역의 미래 항공 모빌리티 네트워크를 위한 기반으로 구축하고 있다. 이 프로젝트는 두바이 항공 역사에서 새로운 장의 시작이다.”라고 밝혔다.

언론 문의

Ines Nacerddine

Director of Marketing - Aviation

Alex Group Investment

Email: ines.nacerddine@alexgroupinvestment.com

