Falcon Executive Aviation Mengumumkan Terminal Persendirian Penuh Pertama Dubai untuk Helikopter, Jet Persendirian dan Mobiliti eVTOL Generasi Baharu

DUBAI, Emiriah Arab Bersatu, Nov. 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Falcon Executive Aviation, sebahagian daripada Alex Group Investment, mengumumkan pada Dubai Airshow mengenai pembangunan sebuah terminal FBO multimodal persendirian serba baharu di Dubai yang direka sepenuhnya sebagai hab utama bandar ini untuk perkhidmatan helikopter dan operasi eVTOL pada masa hadapan.

Projek ini menempatkan Falcon sebagai pengendali pertama di UAE yang mengintegrasikan sepenuhnya perkhidmatan jet persendirian, helikopter dan eVTOL dalam satu pintu masuk penerbangan persendirian — sekali gus membuka era baharu mobiliti udara bandar untuk Dubai.

Dibina di atas plot seluas 6,380 meter persegi, terminal ini direka bentuk sebagai fasiliti ultra-privet dengan akses terus ke Helipad dan Vertiport, membolehkan ketibaan, pelepasan dan pemindahan antara emiriah secara serta-merta bagi helikopter dan eVTOL.

Fasiliti baharu ini dibangunkan untuk menawarkan pengalaman mobiliti yang lancar dan pantas, di mana penumpang boleh mendarat dengan jet persendirian, melalui pemeriksaan imigresen secara persendirian dan meneruskan perjalanan dengan helikopter atau beralih terus kepada perkhidmatan eVTOL pada masa hadapan untuk perjalanan pantas dari titik ke titik di seluruh Dubai. Pembangunan ini juga akan merangkumi kemudahan mewah seperti runcit berprestij, perbankan persendirian, ruang komersial dan ruang istirahat VIP khusus — semuanya dibangunkan untuk menyokong ekosistem mobiliti menegak premium yang cekap.

Encik Sultan Rashit Abdulla Rashit Al Shene, Pengasas & Pengerusi Alex Group Investment, menyatakan: “Terminal ini menandakan satu perubahan penting dalam masa depan penerbangan Dubai. Buat pertama kali, operasi jet persendirian, perkhidmatan helikopter dan mobiliti eVTOL generasi baharu akan beroperasi di bawah satu pintu masuk persendirian sepenuhnya. Kami sedang membina fasiliti helipad terbesar di UAE, bukan sebagai tambahan, tetapi sebagai asas kepada rangkaian mobiliti udara masa depan di rantau ini. Projek ini merupakan permulaan kepada bab baharu penerbangan di Dubai.”

