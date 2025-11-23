Falcon Executive Aviation anuncia o primeiro terminal totalmente privado de Dubai, construído para helicópteros, jatos particulares e mobilidade eVTOL de próxima geração

DUBAI, Emirados Árabes Unidos, Nov. 23, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Falcon Executive Aviation, parte da Alex Group Investment, anunciou durante o Salão Aéreo de Dubai o desenvolvimento de um novo terminal FBO multimodal totalmente privado em Dubai, projetado desde o início para se tornar o principal centro da cidade para serviços de helicópteros e futuras operações de eVTOL.

Este projeto estabelece a Falcon como a primeira operadora dos Emirados Árabes Unidos a integrar totalmente os serviços de jatos particulares, helicópteros e eVTOL em um único portal de aviação privada, propiciando uma nova era de mobilidade aérea urbana para Dubai.

Construído em um terreno de 6.380 m², o terminal foi projetado como uma instalação ultraprivada, com acesso direto ao heliporto e ao vertiporto, permitindo chegadas imediatas de helicópteros e eVTOLs, bem como transferências entre emirados.

Essa nova instalação foi projetada para oferecer uma experiência de mobilidade rápida e suave, em que os viajantes podem pousar em jato particular, passar pela alfândega de forma privada e continuar sua jornada de helicóptero ou fazer a transição diretamente para futuros serviços de eVTOL para viagens rápidas ponto a ponto em Dubai. O empreendimento também incluirá comodidades de luxo, como varejo de alto padrão, banco privado, espaços comerciais e lounges VIP dedicados, todos criados para apoiar um ecossistema de mobilidade vertical eficiente e de qualidade premium.

O Sr. Sultan Rashit Abdulla Rashit Al Shene, fundador e presidente da Alex Group Investment, declarou: “Este terminal marca uma mudança decisiva no futuro da aviação em Dubai. Pela primeira vez, operações de jatos privados, serviços de helicóptero e a mobilidade eVTOL de próxima geração operarão por meio de um único gateway totalmente privado. Estamos construindo a maior instalação de heliporto dos Emirados Árabes Unidos, não como uma ampliação, mas como base para a futura rede de mobilidade aérea da região. Este projeto é o início de um novo capítulo para a aviação em Dubai.”

