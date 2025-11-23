Falcon Executive Aviation 宣布打造迪拜首个专为直升机、私人飞机及下一代电动垂直起降飞行器 (eVTOL) 交通量身定制的全私人航站楼

阿联酋迪拜, Nov. 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alex Group Investment 旗下 Falcon Executive Aviation 在 Dubai Airshow 期间宣布，将在迪拜新建一座全私人多模式固定基地运营商 (FBO) 航站楼。该航站楼从设计之初便定位为迪拜直升机服务及未来 eVTOL 运营的核心枢纽。

该项目使 Falcon 成为阿联酋首个在单一私人航空门户内全面整合私人飞机、直升机及 eVTOL 服务的运营商，为迪拜开启城市空中交通的全新纪元。

该航站楼占地 6380 平方米，按超私密设施标准设计，直通直升机停机坪及垂直起降机场，可实现直升机与 eVTOL 的即时起降及阿联酋国内跨酋长国中转。

该全新设施旨在为旅客提供顺畅快捷的出行体验——旅客可搭乘私人飞机降落，通过专属海关通道办结手续，随后转乘直升机继续行程，或直接衔接未来的 eVTOL 服务，实现迪拜境内点对点快速旅行。 该项目还将配套高端零售、私人银行、商业空间及专属贵宾休息室等奢华设施，全方位构建高端高效的垂直交通生态系统。

Alex Group Investment 创始人兼董事长 Sultan Rashit Abdulla Rashit Al Shene 先生表示：“该航站楼标志着迪拜航空未来的决定性转变。 私人飞机运营、直升机服务及下一代 eVTOL 交通将首次整合于单一全私人航空门户内协同运营。 我们正在打造阿联酋规模最大的直升机停机坪设施，这并非锦上添花，而是作为本地区未来空中交通网络的基石。 这一项目标志着迪拜航空业新篇章的开启。”

